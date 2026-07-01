Cómo conseguir entradas para Argentina-Cabo Verde: precios de la ronda de 32 del Mundial, detalles del partido en Miami, ofertas de última hora y más

En los dieciseisavos del Mundial 2026 se vive un nuevo «David contra Goliat»: la campeona Argentina, liderada por Lionel Messi, se mide a la debutante Cabo Verde.

Impulsada por Lionel Messi, la Albiceleste superó la fase de grupos y se mantiene como favorita.

Ahora se miden a los «Tiburones Azules», que superaron los pronósticos en el Grupo H y alcanzaron los eliminatorias.

Argentina parte como favorita, pero el valiente Cabo Verde no permite relajación bajo el sol de Florida.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde?

Se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida.

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400 – 2.800 dólares (1.134 dólares) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5 500 $ (2 348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250–800 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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