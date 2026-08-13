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Cómo conseguir entradas del Villarreal: Villarreal vs Real Madrid, próximos partidos, precios y más

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Repasamos toda la información esencial sobre las entradas para los próximos partidos del Villarreal.

El Villarreal llega tras, posiblemente, la mejor temporada doméstica de su historia, y la visita del Real Madrid al Estadio de la Cerámica este mes de marzo ya apunta a ser uno de los partidos más destacados de la temporada. GOAL te guía con toda la información clave que necesitas saber sobre las entradas del Villarreal, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

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¿Cuáles son los próximos partidos del Villarreal?

El Villarreal disputa una campaña de 38 partidos en LaLiga que va desde mediados de agosto de 2026 hasta finales de mayo de 2027. A continuación, la lista completa de partidos del club, en casa y fuera, para la temporada que viene.

FechaPartidoEstadioEntradas
dom., 16 de agosto de 2026Racing Santander vs VillarrealEstadio El Sardinero (Santander)Entradas
dom., 23 de agosto de 2026Atlético de Madrid vs VillarrealRiyadh Air Metropolitano (Madrid)Entradas
dom., 30 de agosto de 2026Alavés vs VillarrealMendizorrotza Stadium (Vitoria-Gasteiz)Entradas
dom., 6 de septiembre de 2026Villarreal vs Deportivo de A CoruñaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 13 de septiembre de 2026Villarreal vs Real BetisEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
mié., 16 de septiembre de 2026Malaga vs VillarrealEstadio La Rosaleda (Málaga)Entradas
dom., 20 de septiembre de 2026Villarreal vs LevanteEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 11 de octubre de 2026Real Madrid vs VillarrealSantiago Bernabéu (Madrid)Entradas
dom., 18 de octubre de 2026Villarreal vs ElcheEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 25 de octubre de 2026Valencia vs VillarrealMestalla Stadium (Valencia)Entradas
dom., 1 de noviembre de 2026Villarreal vs EspanyolEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 8 de noviembre de 2026Villarreal vs GetafeEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 22 de noviembre de 2026Barcelona vs VillarrealSpotify Camp Nou (Barcelona)Entradas
dom., 29 de noviembre de 2026Celta de Vigo vs VillarrealEstadio de Balaídos (Vigo)Entradas
dom., 6 de diciembre de 2026Villarreal vs Real SociedadEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 13 de diciembre de 2026Villarreal vs Rayo VallecanoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 20 de diciembre de 2026Osasuna vs VillarrealEl Sadar Stadium (Pamplona)Entradas
dom., 3 de enero de 2027Villarreal vs SevillaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 10 de enero de 2027Athletic Club vs VillarrealSan Mamés Stadium (Bilbao)Entradas
dom., 17 de enero de 2027Villarreal vs AlavésEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 24 de enero de 2027Espanyol vs VillarrealRCDE Stadium (Cornella de Llobregat)Entradas
dom., 31 de enero de 2027Villarreal vs Racing SantanderEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 7 de febrero de 2027Getafe vs VillarrealEstadio Coliseum (Getafe)Entradas
dom., 14 de febrero de 2027Villarreal vs BarcelonaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 21 de febrero de 2027Villarreal vs ValenciaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 28 de febrero de 2027Real Betis vs VillarrealEstadio Olímpico de la Cartuja (Seville)Entradas
dom., 7 de marzo de 2027Villarreal vs Real MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 14 de marzo de 2027Elche vs VillarrealEstadio Manuel Martínez Valero (Elche)Entradas
dom., 21 de marzo de 2027Villarreal vs MálagaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 4 de abril de 2027Deportivo de A Coruña vs VillarrealRiazor Stadium (A Coruña)Entradas
dom., 11 de abril de 2027Villarreal vs Athletic ClubEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 18 de abril de 2027Levante vs VillarrealEstadi Ciutat de Valencia (Valencia)Entradas
mié., 21 de abril de 2027Villarreal vs Atlético de MadridEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 2 de mayo de 2027Rayo Vallecano vs VillarrealCampo de Futbol de Vallecas (Madrid)Entradas
dom., 9 de mayo de 2027Villarreal vs Celta de VigoEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 16 de mayo de 2027Sevilla vs VillarrealRamon Sanchez-Pizjuan Stadium (Seville)Entradas
dom., 23 de mayo de 2027Villarreal vs OsasunaEstadio de la Cerámica (Villarreal)Entradas
dom., 30 de mayo de 2027Real Sociedad vs VillarrealReale Arena (San Sebastián)Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Villarreal

Hay varias opciones de venta de entradas para los partidos del Villarreal, desde entradas individuales hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del Villarreal en la web del club. Conviene consultar el sitio con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas.

Las entradas también se pueden comprar en la tienda del estadio, en la tienda del centro de Villarreal y en las taquillas del estadio los días de partido. Sin embargo, con el club contando habitualmente con bastante más de 20.000 abonados en un estadio con capacidad para unos 23.000 espectadores, no siempre es sencillo comprar entradas a través del club, especialmente para algunos de los partidos más importantes contra el Real Madrid o el Barcelona y el Derbi de la Comunitat ante el Valencia.

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Racing Santander crest
Racing Santander
SAN
Villarreal crest
Villarreal
VIL

Si las entradas están agotadas, o si esperas conseguir asientos de última hora, quizá te interese recurrir a plataformas secundarias de reventa como StubHub.

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¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Villarreal?

Para quienes quieran comprar entradas del Villarreal en el Estadio de la Ceramica partido a partido, los precios para adultos oscilan entre 20 € y 50 € cuando se adquieren directamente a través del club. El precio varía en función del rival y de la ubicación en el estadio.

En los partidos de alta demanda contra equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Valencia, además del regreso de las noches de Champions League, los precios tienden a subir en consecuencia.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios. Las entradas en plataformas secundarias de reventa como StubHub están disponibles actualmente desde 49 € en adelante.

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¿Qué esperar del Villarreal en 2026/27?

El Submarino Amarillo llega tras, posiblemente, la mejor temporada doméstica de su historia. El Villarreal acabó tercero en LaLiga en 2025/26 con 72 puntos, la segunda cifra más alta que ha registrado el club, y logró clasificarse para la Champions League por segunda temporada consecutiva por primera vez. Fue la culminación de un ascenso extraordinario, teniendo en cuenta que el club solo había terminado anteriormente en el top tres del fútbol español en dos ocasiones, en 2004/05 y 2007/08.

La historia, sin embargo, tuvo un giro. Después de lograr ese resultado histórico, Marcelino anunció que dejaría el club al final de la temporada, poniendo fin a su segunda etapa al mando tras dos años y medio en los que devolvió al Villarreal a Europa de forma constante. Su sustituto ha sido Inigo Perez, anteriormente en el Rayo Vallecano, que se hace cargo de una plantilla ya acostumbrada a competir en la parte alta de la tabla.

Aunque el rendimiento doméstico fue excelente, el regreso del Villarreal a la Champions League resultó complicado, con solo un punto en ocho partidos de la fase de liga. Corregir ese rendimiento continental mientras mantiene la inercia liguera construida bajo Marcelino será la primera gran prueba de Perez, con compromisos de enorme exigencia ante el Real Madrid, el Barcelona y el Atletico Madrid en el calendario de esta temporada.

Historia del Estadio de la Ceramica

El Estadio de la Ceramica es un estadio de fútbol en Villarreal, España. Es el campo del Villarreal CF desde su apertura en 1923. El estadio tiene una capacidad de 23.000 espectadores, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad de la población de la propia localidad. En enero de 2017, el Villarreal cambió el nombre de su estadio de El Madrigal a Estadio de la Ceramica, para reconocer la industria local.

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