El Luton Town FC compite en el fútbol inglés en su icónico y singular estadio, Kenilworth Road. Famoso por su ambiente íntimo y el fervoroso apoyo local, asistir a un partido en Bedfordshire ofrece una de las experiencias más auténticas de día de partido en el fútbol británico.
GOAL te ofrece toda la información esencial que necesitas para asegurar tu asiento en Kenilworth Road. Descubre el calendario de partidos, los puntos de venta oficiales, las opciones del mercado secundario y cómo comprar tus entradas hoy mismo.
¿Cuándo juega el Luton Town FC?
Fecha y hora
Partido
Ubicación
Entradas
19 de sep de 2026 a las 15:00
Luton Town FC vs Bradford City AFC
Kenilworth Road, Luton
22 de sep de 2026 a las 19:00
Luton Town FC vs Ipswich Town
Kenilworth Road, Luton
26 de sep de 2026 a las 15:00
Huddersfield Town vs Luton Town FC
John Smith's Stadium, Huddersfield
03 de oct de 2026 a las 15:00
Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC
Kenilworth Road, Luton
06 de oct de 2026 a las 19:45
Colchester United vs Luton Town FC
JobServe Community Stadium, Colchester
10 de oct de 2026 a las 15:00
Wycombe Wanderers vs Luton Town FC
Adams Park, High Wycombe
17 de oct de 2026 a las 12:30
Milton Keynes Dons vs Luton Town FC
Stadium MK, Milton Keynes
20 de oct de 2026 a las 19:45
Luton Town FC vs Barnsley FC
Kenilworth Road, Luton
24 de oct de 2026 a las 12:30
Luton Town FC vs Leicester City FC
Kenilworth Road, Luton
31 de oct de 2026 a las 15:00
Peterborough United vs Luton Town FC
Weston Homes Stadium, Peterborough
14 de nov de 2026 a las 15:00
Luton Town FC vs Cambridge United FC
Kenilworth Road, Luton
17 de nov de 2026 a las 19:00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
21 de nov de 2026 a las 15:00
Burton Albion vs Luton Town FC
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
28 de nov de 2026 a las 15:00
Luton Town FC vs Oxford United
Kenilworth Road, Luton
01 de dic de 2026 a las 19:45
Blackpool FC vs Luton Town FC
Bloomfield Road, Blackpool
12 de dic de 2026 a las 15:00
Luton Town FC vs Wigan Athletic
Kenilworth Road, Luton
19 de dic de 2026 a las 12:30
Sheffield Wednesday vs Luton Town FC
Hillsborough Stadium, Sheffield
26 de dic de 2026 a las 15:00
Luton Town FC vs Bromley FC
Kenilworth Road, Luton
29 de dic de 2026 a las 19:45
AFC Wimbledon vs Luton Town FC
Cherry Red Records Stadium, London
02 de ene de 2027 a las 15:00
Plymouth Argyle vs Luton Town FC
Home Park, Plymouth
09 de ene de 2027 a las 15:00
Luton Town FC vs Sheffield Wednesday
Kenilworth Road, Luton
16 de ene de 2027 a las 15:00
Luton Town FC vs Milton Keynes Dons
Kenilworth Road, Luton
19 de ene de 2027 a las 19:45
Barnsley FC vs Luton Town FC
Oakwell, Barnsley
23 de ene de 2027 a las 15:00
Leicester City FC vs Luton Town FC
King Power Stadium, Leicester
30 de ene de 2027 a las 15:00
Luton Town FC vs Peterborough United
Kenilworth Road, Luton
06 de feb de 2027 a las 15:00
Luton Town FC vs Mansfield Town FC
Kenilworth Road, Luton
09 de feb de 2027 a las 19:45
Stockport County vs Luton Town FC
Edgeley Park, Stockport
13 de feb de 2027 a las 15:00
Leyton Orient vs Luton Town FC
Gaughan Group Stadium, London
¿Dónde comprar entradas del Luton Town FC?
Las entradas oficiales para los partidos pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta electrónica del Luton Town FC y de la taquilla de Kenilworth Road. La venta oficial funciona con un sistema escalonado de prioridades, que da acceso primero a los miembros del club y a los abonados antes de que las localidades restantes salgan a la venta general.
Si se agotan los cupos oficiales de venta general, plataformas secundarias de reventa como Ticomboofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas del Luton Town FC?
Los precios estándar de las entradas en el portal oficial del Luton Town FC suelen partir de 26 £ para las localidades de admisión general de adultos, con precios que varían según la categoría del partido, el grupo de edad y la zona de la grada dentro de Kenilworth Road.
Si se agotan los cupos oficiales de venta general, plataformas secundarias de reventa como Ticomboofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, donde los precios parten de 45 £ por entrada en función de la disponibilidad y la demanda del mercado.
Todo lo que necesitas saber sobre el Luton Town FC
El Luton Town FC es un histórico club inglés de fútbol con sede en Bedfordshire, fundado en 1885. El club disputa sus partidos como local en Kenilworth Road, un recinto icónico con capacidad para más de 11.500 espectadores que ofrece un ambiente de fútbol inglés tradicional muy marcado.
Estos son algunos detalles clave que debes conocer al planificar tu experiencia de día de partido:
- Las entradas se distribuyen por fases de prioridad, por lo que la membresía oficial del club es la mejor forma de asegurar acceso al precio nominal.
- Kenilworth Road está situado cerca del centro de Luton, es accesible a través de la estación de Luton y cuenta con buenas conexiones de transporte.
- Las categorías de los partidos varían según el rival, y los encuentros destacados de fin de semana se agotan rápidamente durante las fases de venta general.
- Los aficionados visitantes se ubican en la Oak Road Stand, mientras que los principales seguidores locales llenan la Main Stand y la David Preece Stand.