Portugaldebutará en el Grupo K del Mundial 2026 enfrentando a la República Democrática del Congoen Houston, Texas, el 17 dejunio.

¿Cuándo se juega el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo en el Mundial de 2026?

Calendario de Portugal en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Portugal contra Uzbekistán Estadio NRG, Houston Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Calendario de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Colombia vs. República Democrática del Congo Estadio Akron, Zapopan Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs. Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales del Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, las entradas disponibles en las primeras fases son muy escasas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, suelen ser la mejor opción para los partidos eliminatorios más demandados, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones de la plataforma antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-República Democrática del Congo?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo en Houston, los boletos más económicos resultan atractivos para quienes tienen un presupuesto limitado. Se prevé una alta demanda, pues la selección anfitriona disputará su último partido de la fase de grupos.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (nivel superior): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800–1300 dólares

Categoría 1 (nivel inferior/línea lateral): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional clave y base del equipo anfitrión, por lo que se espera una alta demanda local. Para quienes busquen ahorrar, adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 es la mejor opción para no perderse este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y la República Democrática del Congo

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una de las sedes clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará «Houston Stadium» y albergará siete partidos, incluidos dos de eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 espectadores.

Aunque suele usar césped artificial para los partidos de la NFL, se está adaptando a césped natural con un sistema de aireación “sub-air” para mantenerlo en óptimas condiciones bajo el calor de Texas.

Su techo retráctil regula la temperatura en el húmedo verano de Houston.