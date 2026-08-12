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Cómo conseguir entradas de última hora para la Supercopa de la UEFA 2026: entradas para el PSG vs Aston Villa, precios en Salzburgo y más

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O. Dembele

Podrías poner rumbo a Austria para vivir uno de los grandes momentos del calendario del fútbol europeo

La Supercopa de la UEFA, el duelo anual entre el ganador de la Champions League y el campeón de la Europa League, se celebra en Austria el 12 de agosto.

Hace doce meses, el PSG tuvo que llegar hasta el final contra el Tottenham en la Supercopa. Nuno Mendes marcó el penalti decisivo para desatar la locura entre los aficionados franceses. Esta vez, el equipo de Luis Enrique vuelve a tener a un rival inglés enfrente, con el Aston Villa llegando a Salzburgo tras su impresionante victoria por 3-0 sobre el Friburgo en la final de la Europa League.

En GOAL te contamos todo lo que necesitas saber sobre las entradas para la Supercopa de la UEFA, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

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UEFA Supercopa - Final
Red Bull Arena

Cómo comprar entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

El plazo de solicitud de entradas para el público general de la Supercopa de la UEFA se abrió oficialmente a través del sitio web de la UEFA el 16 de junio. Esta fase inicial estuvo abierta hasta el 23 de junio, con 9.000 entradas asignadas a aficionados neutrales mediante un sistema de sorteo.

En cuanto a los propios clubes, ambos recibieron una asignación de 7.000 entradas cada uno. La ventana exclusiva de entradas del Aston Villa se abrió el 25 de junio, y el PSG distribuyó y coordinó la venta de las suyas internamente, también entre mediados y finales de junio.

Aunque puede que ya hayan cerrado las solicitudes oficiales de entradas para el público general y los periodos de venta coordinados por los clubes, todavía se pueden conseguir localidades a través de la plataforma de reventa de entradas de la UEFA o de mercados secundarios verificados, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Los precios oficiales de las entradas para la Supercopa de la UEFA oscilaron entre 30 € y 150 €, con el siguiente desglose:

  • Fans First (asignaciones de clubes): 30 €
  • Categoría 3: 50 €
  • Categoría 2: 90 €
  • Categoría 1: 150 €
  • Entradas de accesibilidad: 30 € (incluyen un asiento gratuito para un acompañante)

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes y de la UEFA cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios de reventa secundarios como Ticombo para consultar la disponibilidad actual.

¿Dónde se juega la Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Red Bull Arena (Salzburgo)

El Red Bull Arena, también conocido como Stadion Salzburg en los partidos de clubes de la UEFA, es un estadio de fútbol situado en Wals-Siezenheim, un suburbio de Salzburgo. Fue inaugurado oficialmente en 2003 y es el estadio del equipo de la Bundesliga austriaca FC Red Bull Salzburg.

Aunque el aforo oficial del Red Bull Arena es de 30.188 espectadores, la configuración del estadio varía en función del tipo de competición que se dispute. La capacidad prevista para la Supercopa de la UEFA de 2026 es de 28.500.

Puede que sea la primera vez que el recinto acoge una gran final de clubes de la UEFA, pero sí albergó los tres partidos de la fase de grupos de Grecia durante la Eurocopa 2008. En aquel momento era la vigente campeona de Europa.

¿Quiénes son los recientes ganadores de la Supercopa de la UEFA?

Año

Ganadores

Subcampeones

Resultado

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (penaltis)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (penaltis)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (penaltis)

2020

Bayern de Múnich

Sevilla

2-1 (prórroga)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (penaltis)

2018

Atlético de Madrid

Real Madrid

4-2 (prórroga)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (prórroga)

Supercopa de la UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Todo lo que necesitas saber

Forma de Paris Saint-Germain y Aston Villa

PSG

PSG - Formulario

RCL
W0-2
PAR
L2-1
ARS
W1-1
MLL
L3-0
MUN
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
AVL

AVL - Formulario

WAL
W0-5
POR
L2-1
RSO
L2-4
BGP
W1-3
FCB
L2-1
Gol marcado (encajado)
12/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateAston Villa
1
0
1
Liga de Campeones
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Noticias de los equipos

Paris Saint-Germain contra Aston Villa alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-2-3-1
39M. Safonov51W. Pacho5Marquinhos2A. Hakimi25N. Mendes17Vitinha87J. Neves33W. Zaire-Emery11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia10O. Dembele40M. Bizot14P. Torres2M. Cash22I. Maatsen3Victor Nilsson Lindelöf17A. Garnacho35J. Gomes8B. Kamara10E. Buendia7J. McGinn18T. Abraham
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Aston Villa

Manager

  • Luis Enrique
  • U. Emery

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