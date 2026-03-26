Cómo conseguir entradas de última hora para el partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Macedonia del Norte: partido del 26 de marzo, precios y más

Dinamarca busca volver a la senda de la victoria frente a Macedonia del Norte ante un público expectante en Copenhague el 26 de marzo, tras un final de fase de grupos poco brillante. Echa un vistazo a todas las opciones de entradas disponibles para este gran partido de la repesca del Mundial.

Si los daneses se imponen en el Parqueo y luego logran la victoria ante la República Checa o la República de Irlanda a domicilio (31 de marzo), se asegurarán su tercera participación consecutiva en el Mundial.

Deja que GOAL te proporcione toda la información esencial que necesitas para el próximo partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Macedonia del Norte, incluyendo dónde comprar entradas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Macedonia del Norte?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Jueves, 26 de marzo Dinamarca vs Macedonia del Norte (20:45) Estadio Parken (Copenhague) Entradas

Cómo comprar entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Macedonia del Norte

Las entradas para el partido entre Dinamarca y Macedonia del Norte salieron a la venta en varias fases.

La primera de ellas comenzó el 18 de febrero, lo que permitió a los socios de «ForDanmark» adquirir entradas.

A partir del 25 de febrero, los miembros básicos tuvieron la oportunidad de reservar sus asientos. El periodo de venta general comenzará el 11 de marzo, si quedan entradas disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan comprar entradas de última hora a través de canales alternativos.

Entradas para el partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Macedonia del Norte: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para los partidos internacionales de Dinamarca pueden variar en función de la ubicación del asiento, el paquete y el rival.

Los precios para adultos para la próxima eliminatoria contra Macedonia del Norte oscilaban entre 435 y 660 DKK (58-88 €). Los aficionados de Macedonia del Norte que viajaban pudieron comprar entradas a partir de 3650 MKD (58 €).

Recuerda estar atento a las páginas web de las federaciones nacionales de fútbol correspondientes para obtener información adicional, así como a las plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué se puede esperar del partido de clasificación para el Mundial entre Dinamarca y Macedonia del Norte?

Aunque Dinamarca venció a Grecia tanto en casa como a domicilio y le endosó seis goles a Bielorrusia fuera de casa, su campaña en la fase de grupos terminó con un suspiro. Sin embargo, los daneses se animarán al saber que solo han sido derrotados una vez en los últimos tres años en Copenhague (contra España, en noviembre de 2024).

Mientras Dinamarca sueña con su tercera participación consecutiva en el Mundial, Macedonia del Norte lucha por alcanzar la fase final del torneo por primera vez en su historia. A pesar de haber terminado tercera en la fase de grupos, los Lynxes («Рисови») se clasificaron para la repesca gracias a sus resultados en la Liga de Naciones de la UEFA.

Macedonia del Norte tendrá que recuperar algo de su antigua chispa, ya que la última vez que los vimos en acción, Gales les endosó un 7-1 en Cardiff. Ese resultado prolongó su racha sin victorias a cuatro partidos.

Los equipos se han enfrentado tres veces anteriormente y el balance es de empate, con una victoria para cada uno y un empate en el otro partido. La última vez que se enfrentaron fue en 2013, cuando Macedonia del Norte se impuso por 3-0 en un amistoso internacional en Skopje, contra una selección danesa en la que destacaban Kasper Schmeichel, Daniel Agger y Christian Eriksen.