Goal.com
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
World Cup
team-logoMexico
Estadio Banorte
team-logoEcuador
Book Mexico vs Ecuador Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas de última hora para el México vs Ecuador: precios del Mundial, información sobre el partido de octavos de final, ventas de última hora y más

SHOPPING
Tickets
World Cup

México se enfrenta a Ecuador a continuación en el Mundial. Así puedes conseguir tus entradas

Esta noche está garantizado un ambiente eléctrico en el legendario Estadio Azteca, donde los coanfitriones México se enfrentan a Ecuador en un duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 de máxima tensión.

El Tri llega a la fase eliminatoria rebosante de confianza después de acabar primero del Grupo A con un registro impecable y perfecto, lo que ha desatado una enorme ilusión en todo el país.

Se mide a una selección de Ecuador resiliente que demostró su valía al avanzar desde un duro Grupo E, con una sorprendente victoria sobre Alemania como gran momento destacado.

Asegurar asientos para choques intercontinentales de alta intensidad garantiza un ambiente eléctrico en el estadio, lleno de aficionados apasionados. Si prefieres analizar métricas del partido y hacer apuestas en directo desde tu teléfono, es muy recomendable asegurarte un bankroll reforzado. Consulta nuestra guía de promociones para descubrir hoy el último código promocional de 1xbet activo.

¿Cuándo es el saque inicial del México vs Ecuador del Mundial?

El México vs Ecuador se jugará en el histórico Mexico City Stadium (Estadio Azteca) de Ciudad de México, México.

crest
World Cup - 1/16
Estadio Banorte

¿Cuál es el próximo partido de octavos de final?

Fecha

Partido

Ubicación

Entradas

lun., 6 jul.

México/Ecuador vs Inglaterra /RD Congo

Estadio Azteca, México

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el México vs Ecuador del Mundial?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas del Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo por selección aleatoria posterior al cuadro, ya han concluido.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora se puso en marcha el 1 de abril. No se trata de un sorteo: las entradas se venden por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El Mercado Oficial de Reventa de la FIFA está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.
  • Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que compres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el México vs Ecuador del Mundial?

La FIFA ha implantado precios variables para el torneo de 2026.

Las entradas para la fase de grupos partieron desde solo 60 $ (para categorías específicas de aficionados), mientras que los precios para la final han llegado hasta 6.730 $, por no hablar de que los mercados secundarios y la reventa se disparan incluso por encima de esa cifra.

Precios de las entradas del Mundial 2026 de la FIFA:

Fechas

Fase / Categoría

Rango oficial de precios

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Dieciseisavos de final (sedes de alta demanda)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 de junio - 3 de julio

Dieciseisavos de final (sedes estándar)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 de julio – 7 de julio

Octavos de final

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 de julio – 11 de julio

Cuartos de final

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 de julio – 15 de julio

Semifinales

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa Mundial de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875 $

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

México vs Ecuador en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de México vs Ecuador

MEX

MEX - Formulario

AUS
W1-0
SER
W5-1
RSA
W2-0
KOR
W1-0
CZE
W0-3
Gol marcado (encajado)
12/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ECU

ECU - Formulario

KSA
W2-1
GTM
W3-0
CIV
L1-0
CUW
D0-0
ALE
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

México vs Ecuador: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

MexicoEmpateEcuador
1
3
1
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
1
Ecuador badge
Ecuador
ECU
1
F
Copa America
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Ecuador badge
Ecuador
ECU
0
F
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
0
Ecuador badge
Ecuador
ECU
0
F
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
2
Ecuador badge
Ecuador
ECU
3
F
Amistosos
Mexico badge
Mexico
MEX
3
Ecuador badge
Ecuador
ECU
2
F
6Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de México vs Ecuador

Leer más

  • Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 de la FIFA: fechas de lanzamiento, precios, precios dinámicos y más
  • Cómo conseguir entradas para la final del Mundial 2026 de la FIFA: precios del MetLife Stadium, información y más
  • Guía de precios dinámicos de entradas para el Mundial 2026 de la FIFA: ¿qué significa el precio dinámico?
  • ¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google