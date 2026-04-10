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Cómo conseguir entradas de última hora para el Chelsea-Manchester City: información sobre el partido del domingo 12 de abril, precios de la Premier League, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester City, con información del encuentro.

El Chelsea recibe al Manchester City en Stamford Bridge, Londres, el domingo 12 de abril de 2026, en un partido clave para Europa y el título de la Premier League.

El Chelsea es sexto, mientras que el City, segundo, persigue al líder Arsenal.

Deja que GOAL te diga dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Chelsea vs. Man. City, 12 de abril.Reserva entradas

¿Cuándo se juega el Chelsea vs Manchester City en la Premier League?

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Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester City?

Hay varias opciones de compra: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

Chelsea vs. Man City, 12 de abril.Reserva entradas

¿Qué esperar del Chelsea vs Manchester City?

Llega en un momento crucial: el City, en plena forma tras ganar la Carabao Cup y eliminar al Liverpool en la FA Cup. 

Para el equipo de Pep Guardiola, cualquier resultado que no sean tres puntos en Stamford Bridge podría llevar el título al norte de Londres. 

El Chelsea, tras perder con Newcastle y Everton (3-0 el 21 de marzo), se queda fuera de los cinco primeros y necesita la victoria.

En la ida, el 4 de enero, empataron 1-1: Reijnders abrió el marcador y Enzo Fernández igualó en el 94.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea-Manchester City de la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

Además, la ubicación de la butaca y la zona del estadio determinan el coste: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también diferencian los partidos: los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y encarecen las entradas.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa, por lo que asistir a estos puede ser más económico.

Noticias y plantillas de los equipos

Chelsea contra Manchester City alineaciones probables

ChelseaHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-1-3-2

Home team crestMCI
1
R. Sanchez
21
J. Hato
29
W. Fofana
27
M. Gusto
3
M. Cucurella
45
R. Lavia
25
M. Caicedo
10
C. Palmer
7
P. Neto
14
D. Essugo
20
J. Pedro
25
G. Donnarumma
45
A. Khusanov
27
M. Nunes
15
M. Guehi
21
R. Ait Nouri
16
Rodri
42
A. Semenyo
4
T. Reijnders
33
N. O'Reilly
9
E. Haaland
7
O. Marmoush

4-1-3-2

MCIAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Rosenior

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/12
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
1/5

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de enfrentamientos directos

CHE

Últimos partidos

MCI

0

Victorias

1

Empate

4

Victorias

4

Goles marcados

11
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ – 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

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