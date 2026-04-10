Cómo conseguir entradas de última hora para el Chelsea-Manchester City: información sobre el partido del domingo 12 de abril, precios de la Premier League, hora de inicio y más

El Chelsea recibe al Manchester City en Stamford Bridge, Londres, el domingo 12 de abril de 2026, en un partido clave para Europa y el título de la Premier League.

El Chelsea es sexto, mientras que el City, segundo, persigue al líder Arsenal.

Deja que GOAL te diga dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Chelsea vs Manchester City en la Premier League?

Premier League - Premier League Stamford Bridge

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester City?

Hay varias opciones de compra: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de venta de entradas del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

¿Qué esperar del Chelsea vs Manchester City?

Llega en un momento crucial: el City, en plena forma tras ganar la Carabao Cup y eliminar al Liverpool en la FA Cup.

Para el equipo de Pep Guardiola, cualquier resultado que no sean tres puntos en Stamford Bridge podría llevar el título al norte de Londres.

El Chelsea, tras perder con Newcastle y Everton (3-0 el 21 de marzo), se queda fuera de los cinco primeros y necesita la victoria.

En la ida, el 4 de enero, empataron 1-1: Reijnders abrió el marcador y Enzo Fernández igualó en el 94.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chelsea-Manchester City de la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas según la edad: adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

Además, la ubicación de la butaca y la zona del estadio determinan el coste: las mejores vistas se pagan más. Algunos clubes también diferencian los partidos: los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y encarecen las entradas.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa, por lo que asistir a estos puede ser más económico.

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Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (entrada general para adultos) Rango de precios de los abonos Entradas Arsenal Estadio Emirates 31,50 £ - 141,00 £ 1073 £ - 2050 £ Información sobre entradas Aston Villa Villa Park 44,50 £ - 92,00 £ 640 £ – 944 £ Información sobre entradas Bournemouth Vitality Stadium 33,00 £ – 56,00 £ 633 £ – 875 £ Información sobre entradas Brentford Gtech Community Stadium 40,00 £–65,00 £ 495 £ – 598 £ Información sobre entradas Brighton & Hove Albion Estadio American Express Community 34,00 £ - 78,00 £ 595–860 £ Información sobre entradas Burnley Turf Moor 50,00 £–75,00 £ 455 £ – 500 £ Información sobre entradas Chelsea Stamford Bridge 48,00 £ - 58,00 £ 595 £ - 940 £ Información sobre entradas Crystal Palace Selhurst Park 48,00 £ - 58,00 £ 545 £ - 895 £ Información sobre entradas Everton Goodison Park 55,00 £ 515 £ - 690 £ Información sobre entradas Fulham Craven Cottage 35,00 £ - 105,00 £ 455 £ – 3000 £ Información sobre entradas Leeds United Elland Road 33,00 £ - 56,00 £ 420 £ – Por confirmar Información sobre entradas Liverpool Anfield 9,00 £ – 61,00 £ 699 £ - 886 £ Información sobre entradas Manchester City Estadio Etihad 58,00 £ - 75,00 £ 385 £ - 1030 £ Información sobre entradas Manchester United Old Trafford 36,00 £ - 58,00 £ 559 £ - 950 £ Información sobre entradas Newcastle United St James’ Park 50,00 £–58,00 £ 417 £ – 811 £ Información sobre entradas Nottingham Forest City Ground 45,00 £ - 60,00 £ 465 £ – 660 £ Información sobre entradas Sunderland Stadium of Light 33,00 £ - 56,00 £ 390 £ - 720 £ Información sobre entradas Tottenham Hotspur Estadio del Tottenham Hotspur 48,00 £ - 109,00 £ 807 £ – 2015 £ Información sobre entradas West Ham United Estadio de Londres 30,00 £ – 120,00 £ 310–1.620 £ Información sobre entradas Wolverhampton Wanderers Molineux 26,50 £ - 71,00 £ 525 £ – 833 £ Información sobre entradas

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