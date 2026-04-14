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Cómo conseguir entradas de última hora para el Brentford-Fulham: precios, horario del partido y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Brentford y Fulham, con toda la información del encuentro.

El Brentford recibe al Fulham en el Gtech Community Stadium de Londres el sábado 18 de abril, en un derbi del oeste de Londres que podría definir aspiraciones europeas.

El Brentford es séptimo, y el Fulham duodécimo, a solo tres puntos, en la pugna por un puesto europeo.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Brentford vs Fulham, 18 de abril.Reserva entradas

¿Cuándo se juega el Brentford vs Fulham en la Premier League?

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Gtech Community Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Brentford y el Fulham?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas secundarias como StubHub.

Brentford vs Fulham, 18 de abril.Reserva entradas

¿Qué esperar del Brentford vs Fulham?

El Brentford ha convertido su estadio en una fortaleza, pero llega con ganas de revancha. En la ida, el 20 de septiembre, el Fulham ganó 3-1 en Craven Cottage con un doblete de Alex Iwobi. 

Sin embargo, los de Thomas Frank han mostrado gran resistencia y el 4 de abril sumaron un valioso punto al empatar 0-0 con el líder Chelsea.

A seis jornadas del final, el séptimo puesto del Brentford peligra por el buen momento de Everton y Brighton.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brentford-Fulham de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho: cada club fija sus propios tramos según edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque las condiciones cambian de un equipo a otro.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes además dividen los partidos por categorías: los duelos más destacados suben de precio.

La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante, por lo que esas localidades suelen ser más baratas.

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

BRE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

FUL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/5
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de enfrentamientos directos

BRE

Últimos partidos

FUL

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

7

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ - 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

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