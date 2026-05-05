El jueves 7 de mayo el Aston Villa recibe al Nottingham Forest en Villa Park, Birmingham, en la vuelta de las semifinales de la UEFA Europa League.

El Villa es segundo en la Premier, mientras que el Forest es decimotercero; ambos buscan un lugar en la final europea.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿A qué hora empieza el partido de la Europa League entre el Aston Villa y el Nottingham Forest?

Europa League - Jornadas Finales Villa Park

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Europa League entre el Aston Villa y el Nottingham Forest?

A excepción de la final, la UEFA no vende entradas para la Europa League.

En su lugar, cada club vende sus propias entradas para la presente edición.

Por tanto, entra en la web del club que te interese y adquiere allí tu localidad.

Las webs oficiales de los clubes son la forma más segura de comprar entradas para la Liga de Campeones, pero también puedes conseguirlas de última hora en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Europa League entre el Aston Villa y el Nottingham Forest?

El precio de las entradas de la UEFA depende de los equipos, el estadio y la ronda del torneo.

Por ejemplo, una semifinal con Real Madrid o Arsenal cuesta mucho más que un partido de fase de grupos en Limassol contra el Pafos.

Los clubes fijan los precios de la fase de grupos al inicio de la temporada, pero pueden subirlos en eliminatorias según rival, sede y demanda.

Consulta los portales oficiales de los clubes para conocer disponibilidad y precios.

Para última hora, revisa plataformas de reventa como StubHub.

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¿Qué esperar del Aston Villa contra el Nottingham Forest?

El Forest llega con una ventaja mínima pero vital tras ganar 1-0 en la ida del 30 de abril.

El equipo de Nuno, revitalizado tras ganar 3-1 en casa del Chelsea el 4 de mayo, ha demostrado su peligro en el contraataque.

El objetivo del Aston Villa de Unai Emery es claro: remontar para alcanzar su primera gran final europea en más de cuatro décadas. El equipo ha sido sólido en casa toda la temporada y venció 3-1 al Forest en Villa Park el 3 de enero en la Premier League.

No obstante, la derrota 1-0 contra el Fulham el 25 de abril apunta a cierto desgaste.

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