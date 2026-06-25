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Cómo conseguir entradas de última hora para Cabo Verde vs. Arabia Saudí: precios, NRG Stadium y más

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Salem Mohammed Al-Dossari
Ryan Mendes Da Graca

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Verde y Arabia Saudí.

Cabo Verde y Arabia Saudí se miden este fin de semana en Houston en un duelo clave del Grupo H que puede llevar a uno de los dos a dieciseisavos.

Cabo Verde, debutante en el torneo, suma dos puntos tras empatar con España y Uruguay y busca un resultado positivo que le dé el pase histórico a la siguiente fase.

Arabia Saudí, colista, necesita ganar tras perder 4-0 con España para mantener vivas sus opciones.

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¿Cuándo se juega el Cabo Verde - Arabia Saudí?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
26 de junio de 2026Cabo Verde vs. Arabia SaudíEstadio NRG, HoustonEntradas

Partidos de Arabia Saudí en el Mundial 2026

FechaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026Arabia Saudí vs. UruguayHard Rock Stadium, Miami1-1
21 de junio de 2026España vs. Arabia SaudíEstadio Mercedes-Benz, Atlanta4-0
26 de junio de 2026Cabo Verde vs. Arabia SaudíEstadio NRG, HoustonEntradas

Calendario de Cabo Verde en el Mundial 2026

FechaPartidoLugarEntradas
15 de junio de 2026España vs. Cabo VerdeLincoln Financial Field, Filadelfia0-0
21 de junio de 2026Uruguay vs. Cabo VerdePhiladelphia Stadium, Filadelfia2-2
26 de junio de 2026Cabo Verde vs. Arabia SaudíEstadio NRG, HoustonEntradas

¿Cómo puedo conseguir entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Hay varias formas de conseguir entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

  • Venta oficial de la FIFA: la FIFA pondrá a la venta entradas adicionales durante las fases finales, por orden de llegada.
  • Plataforma de reventa de la FIFA: permite comprar entradas verificadas directamente a otros aficionados.
  • Plataformas secundarias: sitios como StubHub ofrecen entradas para los partidos más demandados.
  • Lospaquetes de hospitalidad brindan asientos garantizados, acceso a salas VIP y servicios de restauración.

Todas las entradas serán digitales y se gestionarán mediante la app oficial de la FIFA.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí?

Los precios varían según categoría de asiento, estadio y demanda.

En la fase de grupos, las entradas de categoría más baja cuestan desde unos 60 dólares, pero la reventa puede elevar mucho ese precio conforme se acerque la fecha.

CategoríaFase de gruposOctavos y Cuartos de FinalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el NRG Stadium

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudí se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas, uno de los estadios elegidos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El estadio, hogar de los Houston Texans de la NFL, ha acogido Super Bowls, partidos internacionales y grandes conciertos.

Se espera que acoja a más de 70 000 aficionados durante el Mundial, creando un ambiente animado para los seguidores que viajen desde Arabia Saudí, Cabo Verde y el resto del mundo.

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