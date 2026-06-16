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Cómo conseguir entradas de última hora para Austria vs. Jordania: precios, Levi’s Stadium y más

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M. Arnautovic

Aquí te explicamos exactamente cómo conseguir entradas para el partido entre Austria y Jordania.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llega con un duelo atractivo: Austria vs. Jordania en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el 16 de junio.

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¿Cuándo es el partido entre Austria y Jordania?

Fecha y horaPartido (hora local de inicio)LugarEntradas
Martes 16 de junioAustria vs Jordania (21:00 h PT)Levi’s Stadium, Santa ClaraEntradas

Partidos y entradas de Austria para el Mundial de 2026

FechaPartidoLugar / EstadioEstado
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi’s Stadium, Santa ClaraEntradas
22 de junio de 2026Argentina vs. AustriaEstadio AT&T, DallasEntradas
28 de junio de 2026Argelia vs. AustriaEstadio Arrowhead, Kansas CityEntradas

Calendario y entradas de Jordania para el Mundial 2026

FechaPartidoLugar / EstadioEstado
16 de junio de 2026Austria vs. JordaniaLevi’s Stadium, Santa ClaraEntradas
22 de junio de 2026Jordania vs. ArgeliaEstadio Levi’s, Santa ClaraEntradas
28 de junio de 2026Jordania vs. ArgentinaEstadio AT&T, DallasEntradas

Nota para los aficionados: Ambos equipos compiten en el Grupo J con Argentina y Argelia. Jordania jugará dos partidos seguidos en el Levi’s Stadium antes de viajar a Dallas para el último encuentro de la fase de grupos.

Cómo comprar entradas para el partido entre Austria y Jordania

Ya finalizaron los sorteos oficiales de la FIFA (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad es muy limitada.

Este es el estado actual de la venta de entradas:

  • Fase de venta de últimahora: ya en curso, por orden de llegada y transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

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¿Cuánto cuestan las entradas para Austria vs. Jordania?

Los precios varían según categoría, demanda y fase del torneo.

En la fase de grupos, como el Austria-Jordania, los boletos más económicos rondan los 60-120 dólares en la venta oficial, mientras que la reventa depende de la demanda.

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150 $ - 280 $400 - 8001.000 $ - 4.210 $
Categoría 3100 $ - 200 $200 $ - 500 $600–2790 $
Categoría 460–120 $150 $ - 350 $400 $ - 2.030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi’s Stadium

El Levi’s Stadium, en Santa Clara (California), es uno de los recintos deportivos más modernos de EE. UU. y albergará varios partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es la casa de los San Francisco 49ers de la NFL y destaca por su diseño vanguardista, su tecnología y su compromiso con la sostenibilidad.

Para la Copa del Mundo albergará a más de 68 000 aficionados, creando un ambiente vibrante en el corazón de Silicon Valley.

Su ubicación lo convierte en una de las sedes más accesibles para los aficionados que viajen desde San Francisco, San José y sus alrededores.

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