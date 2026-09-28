UFC Fight Night es la serie de la promotora que no es de pago por visión, y es donde algunos de los nombres de mayor ascenso en las artes marciales mixtas dejan su huella entre las grandes carteleras numeradas. Los aficionados pueden ver a aspirantes del ranking, eliminatorias por el título y peleadores locales encabezando eventos en todo el mundo, todo ello sin el precio de pago por visión asociado a un evento numerado. Con una intensa serie de Fight Nights programadas en Asia, Europa y Norteamérica en las próximas semanas, GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje y asegurarte un asiento.

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¿Cuándo es UFC Fight Night?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Sáb., 3 de oct. UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, Estados Unidos Entradas Sáb., 17 de oct. UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Canadá Entradas Sáb., 24 de oct. UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas Sáb., 7 de nov. UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, Estados Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para UFC Fight Night?

La UFC vende las entradas directamente a través de sus socios oficiales, normalmente Ticketmaster en la mayoría de los territorios. La preventa mediante boletín para los miembros registrados en UFC.com suele abrir un día antes de la venta general, lo que da acceso anticipado a mejores asientos antes de que las entradas se pongan a disposición de todo el mundo. Los miembros de UFC Fight Club tienen acceso a las entradas incluso antes para determinados eventos, algo que merece la pena tener en cuenta si tienes previsto asistir a más de una cartelera este año.

Una vez termina la venta general, StubHub se convierte en el mejor lugar para encontrar disponibilidad de última hora o un mejor precio que el valor nominal, especialmente para los eventos que agotan entradas con rapidez. La cantidad de entradas suele estar limitada por comprador en la venta oficial, así que, si necesitas una reserva para un grupo más grande, el mercado de reventa suele ser la opción más sencilla.

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¿Cuánto cuestan las entradas para UFC Fight Night?

Los precios de las entradas varían de forma significativa según el recinto, y ahí es donde están los verdaderos ahorros para quien busca la forma más barata de entrar. Los eventos en grandes pabellones como el Rogers Place de Edmonton y el Accor Arena de París suelen ofrecer la mejor relación calidad-precio, con entradas que actualmente arrancan en torno a 123 dólares estadounidenses y promedian entre 150 y 180 dólares estadounidenses para un asiento estándar.

Los eventos en el UFC Apex de Las Vegas son una historia distinta. El recinto solo tiene capacidad para unos pocos cientos de aficionados, así que, aunque acoge algunos de los enfrentamientos más atractivos de la promotora, los precios de reventa pueden dispararse muy por encima de los 1.000 dólares estadounidenses en las carteleras con mayor demanda. Si el presupuesto es la prioridad, un evento en un gran pabellón de una ciudad más grande casi siempre es una compra más inteligente que una cartelera en el Apex.

Los asientos de primera fila y a pie de pista se sitúan, como es lógico, en la parte alta del mercado, normalmente entre 500 y 1.000 dólares estadounidenses en un Fight Night, muy por debajo de lo que costarían esos mismos asientos en un pago por visión numerado. Para conseguir el mejor precio posible, reserva pronto en cuanto se abra la venta general, ya que los precios en el mercado secundario suben de forma constante a medida que se acerca la semana del evento. StubHub te permite comparar todas las entradas disponibles una al lado de la otra, lo que facilita conseguir la entrada más barata que aun así te dé una buena vista del octágono.

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Todo lo que necesitas saber sobre UFC Fight Night

Las carteleras de UFC Fight Night mantienen la misma estructura de evento principal a cinco asaltos y cartelera preliminar a tres asaltos que cualquier otro evento de la UFC, solo que sin la tarifa de pago por visión asociada. En Estados Unidos, los Fight Nights se emiten en directo en Paramount+ como parte del acuerdo de retransmisión de la UFC, mientras que en otros territorios la acción se ofrece a través de sus propios socios regionales. Esa accesibilidad es parte de la razón por la que Fight Night se ha convertido en un escenario tan valioso para construir nuevas estrellas, ya que los aspirantes del ranking encabezan eventos con mucha más frecuencia de la que tendrían en una cartelera numerada repleta.

La expansión internacional ha sido un gran tema a lo largo de este tramo del calendario. Shanghái acoge ediciones consecutivas por primera vez en años, París mantiene su condición de una de las paradas más fiables de la UFC en Europa y Edmonton recibe de nuevo al octágono por primera vez desde 2024. Cada uno de estos eventos también tiene mucho en juego, desde puestos en el ranking del peso gallo en Shanghái hasta un evento principal ante su afición para el canadiense Mike Malott.

La demanda de entradas suele dispararse especialmente en torno a los peleadores locales y los combates eliminatorios por el título, por lo que reservar lo antes posible es la mejor forma de garantizar buenos asientos a un precio justo, especialmente en las fechas internacionales, donde el aforo es más limitado que en un pabellón típico de Norteamérica.