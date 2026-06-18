Cómo comprar entradas para Turquía vs. Paraguay: precios de boletos para el Mundial, información sobre Levi's Stadium y más

Turquía y Paraguay se enfrentan en el Mundial 2026, en la segunda jornada del Grupo D.

GOAL te dice cómo conseguir entradas: dónde comprarlas, precios y datos del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Turquía y Paraguay en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo D San Francisco Bay Area Stadium

Calendario de Turquía en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía Estadio BC Place, Vancouver Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Turquía vs. Estados Unidos Estadio SoFi, Inglewood Entradas

Calendario de Paraguay para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Paraguay Estadio SoFi, Inglewood Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Estadio Levi's, Santa Clara Entradas 26 de junio de 2026 Paraguay vs. Australia Estadio Levi's, Santa Clara Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Turquía vs. Paraguay?

Los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial (incluidos la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios) han concluido. Debido a una demanda sin precedentes, la disponibilidad de entradas en las fases iniciales es ahora extremadamente limitada.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de compra directa a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Turquía-Paraguay?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía al partido.

Para el encuentro Turquía-Paraguay, las entradas más económicas rondan los 400-550 dólares y resultan ideales para quienes cuentan con un presupuesto limitado. Al tratarse del último y decisivo partido de la fase de grupos para la selección anfitriona, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gradas superiores): 400–750 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 800–1300 USD

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 dólares o más

Los precios pueden cambiar según la demanda. Se espera una alta demanda local, ya que California es un destino clave y sede del equipo anfitrión. Para quienes buscan ahorrar, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y así disfrutar del partido en el Levi's Stadium.

Todo lo que necesitas saber sobre el Levi's Stadium

Considerado uno de los estadios más sostenibles del mundo, cuenta con un «techo vivo» y paneles solares que abastecen su energía en días de partido.

Puede ampliarse para albergar a unos 71 000 espectadores en los principales partidos internacionales de fútbol y acogerá seis encuentros del Mundial de 2026, incluido uno de la ronda de 32 el 1 de julio.

Un tejado verde de 27 000 pies cuadrados sobre la torre de palcos regula la temperatura y ofrece un aspecto único en las imágenes aéreas.

Además, su conexión Wi-Fi es una de las más rápidas del mundo y puede soportar el streaming y la compartición de contenidos de decenas de miles de aficionados a la vez.