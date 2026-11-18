The Chainsmokers y The Script llevarán sus grandes éxitos a Abu Dabi para ofrecer una noche inolvidable de música en directo. El dúo de fama mundial y la aclamada banda irlandesa de rock encabezarán conjuntamente el concierto Yasalam After Race, con el que cerrarán por todo lo alto el esperado fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el recinto, la distribución de las localidades y cómo conseguir ya tus entradas para no perderte este evento.

¿Cuándo actúan The Chainsmokers y The Script?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Domingo 6 de diciembre de 2026, 18:00 The Chainsmokers & The Script Etihad Park, isla de Yas, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para The Chainsmokers y The Script?

Para quienes quieran asegurarse una entrada, las plataformas oficiales de venta son Ticketmaster AE y la web oficial del Circuito de Yas Marina. Son las principales vías para conseguir entradas generales y acceso a Golden Circle en el recinto.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en la web oficial. Es una plataforma secundaria en la que los aficionados pueden encontrar entradas disponibles para eventos de gran demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para The Chainsmokers y The Script?

Las opciones de entrada más baratas para este esperado evento parten de solo 395 AED por una mejora a Golden Circle a través de proveedores oficiales como Ticketmaster AE y la taquilla del Gran Premio de Abu Dabi. Los precios de las entradas con acceso completo al concierto y a la carrera variarán según la categoría de localidad elegida y su proximidad al escenario.

Si se agotan los cupos generales oficiales, las plataformas secundarias de reventa como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir entradas de última hora.

Todo lo que necesitas saber sobre The Chainsmokers y The Script

La próxima actuación promete ser una gran noche para los aficionados a la música, ya que los conciertos Yasalam After Race pondrán el broche final a la temporada de Fórmula 1. The Chainsmokers son conocidos en todo el mundo por sus actuaciones de música electrónica llenas de energía y sus colaboraciones de gran éxito, mientras que The Script ofrecerá su característica mezcla de letras emotivas y potentes melodías de rock.

Etihad Park, situado en la isla de Yas, ofrece el escenario al aire libre perfecto para este gran espectáculo. Los aficionados que se desplacen a la isla también podrán disfrutar de la animada zona de ocio que rodea el recinto antes de que empiece la música. Con dos grandes artistas internacionales compartiendo escenario, el evento del domingo por la noche será la celebración definitiva para cerrar el fin de semana del motor.