El icono mundial de la comedia Russell Peters vuelve a los escenarios, llevando su característico humor observacional, su rapidísima interacción con el público y su aguda visión cultural a recintos de todo el mundo. Conocido por especiales pioneros como Outsourced y Deported, Peters sigue reuniendo a enormes multitudes internacionales con sus actuaciones de stand-up sin filtros.
Si quieres vivir en persona su legendario espectáculo en directo, GOAL te ofrece toda la información más reciente sobre el calendario y consejos sobre cómo conseguir tus entradas hoy mismo.
¿Cuándo es el stand-up de Russell Peters?
Fecha y hora
Eventos
Ubicación
Entradas
15 de oct. de 2026 a las 19:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.
16 de oct. de 2026 a las 19:00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.
16 de oct. de 2026 a las 21:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.
17 de oct. de 2026 a las 19:00
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.
17 de oct. de 2026 a las 21:30
Russell Peters Live
Vinnie Brand's Stress Factory Comedy Club, Bridgeport, CT, EE. UU.
25 de oct. de 2026 a las 20:00
Russell Peters Live
Etihad Arena, Abu Dhabi, EAU
7 de nov. de 2026 a las 20:00
Russell Peters Live
The Event at Graton Resort & Casino, Rohnert Park, CA, EE. UU.
10 de nov. de 2026 a las 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
11 de nov. de 2026 a las 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
12 de nov. de 2026 a las 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
13 de nov. de 2026 a las 19:30
Russell Peters Live
Crown Live, Southbank, VIC, Australia
12 de nov. de 2026 a las 20:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.
13 de nov. de 2026 a las 19:30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.
4 de dic. de 2026 a las 19:00
Russell Peters Live
Hard Rock Live Orlando, Orlando, FL, EE. UU.
6 de dic. de 2026 a las 20:00
Russell Peters Live
Hard Rock Live, Hollywood, FL, EE. UU.
21 de ene. de 2027 a las 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.
22 de ene. de 2027 a las 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.
22 de ene. de 2027 a las 21:15
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.
23 de ene. de 2027 a las 19:00
Russell Peters Live
Milwaukee Improv, Brookfield, WI, EE. UU.
28 de ene. de 2027 a las 19:30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.
29 de ene. de 2027 a las 19:00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.
29 de ene. de 2027 a las 21:15
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.
30 de ene. de 2027 a las 19:00
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.
30 de ene. de 2027 a las 21:30
Russell Peters Live
Helium Comedy Club, Alpharetta, GA, EE. UU.
4 de feb. de 2027 a las 20:00
Russell Peters Live
The American Comedy Co, San Diego, CA, EE. UU.
11 de feb. de 2027 a las 20:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.
12 de feb. de 2027 a las 19:30
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.
13 de feb. de 2027 a las 19:00
Russell Peters Live
Brea Improv, Brea, CA, EE. UU.
19 de feb. de 2027 a las 20:00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá
20 de feb. de 2027 a las 20:00
Russell Peters Live
Casino Rama Resort, Rama, ON, Canadá
28 de ago. de 2027 a las 20:45
Russell Peters Live
The Comedy Zone, Charlotte, NC, EE. UU.
¿Dónde comprar entradas para Russell Peters?
Los puntos de venta oficiales principales para la gira incluyen Ticketmaster y plataformas de taquilla de los recintos como Live Nation.
Si se agotan las entradas generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir entradas de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para el stand-up de Russell Peters?
Las entradas oficiales en los puntos de venta principales parten de 75 $ USD, dependiendo de la ciudad, el recinto y la zona de asientos.
Si se agotan las entradas generales oficiales, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir entradas de última hora, donde los precios parten de 65 $ USD según la disponibilidad actual.
Todo lo que necesitas saber sobre los espectáculos de stand-up de Russell Peters
Las actuaciones en directo de Russell Peters ofrecen entre 75 y 90 minutos de comedia observacional aguda y de ritmo rápido, además de una dinámica interacción con el público, y reúnen a enormes multitudes en todo el mundo. La mayoría de los grandes recintos aplican restricciones de edad que exigen que los asistentes tengan al menos 16 o 18 años, y muchas paradas de la gira internacional funcionan como eventos estrictamente sin teléfonos, utilizando fundas de seguridad para garantizar una experiencia en directo inmersiva. Aunque las entradas oficiales parten de 75 $ USD, las localidades suelen agotarse rápido, lo que convierte a las plataformas secundarias en una alternativa ideal para encontrar entradas individuales de última hora en distintas fechas de la gira mundial.