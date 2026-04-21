Cómo comprar entradas para los partidos de fútbol de Túnez: calendario de la selección nacional para 2026, próximas fechas, precios y más

Las Águilas de Cartago se preparan para un año clave.

Con su estilo táctico de alta intensidad, el conjunto tunecino, uno de los más regulares y experimentados de África, se ha convertido en un referente mundial y en 2026 llevará su fútbol a los estadios de México y Estados Unidos en la Copa Mundial de la FIFA.

Tras un riguroso proceso de clasificación y ajustes tácticos en las primeras ventanas internacionales de 2026, Túnez está lista para medirse a la élite mundial.

GOAL te ofrece los últimos detalles de los partidos, información sobre los estadios y las formas más fiables de asegurarte tu asiento.

¿Cuándo son los próximos partidos de Túnez?

En 2026 disputará los encuentros del Grupo F del Mundial, empezando en México y luego viajando a Estados Unidos para medirse a Países Bajos.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 1 de junio de 2026, 21:45 Austria vs. Túnez Estadio Ernst Happel, Viena Entradas 6 de junio de 2026, 16:00 Bélgica vs Túnez Estadio Rey Balduino, Bruselas Entradas 15 de junio de 2026, 05:00 Suecia vs. Túnez Estadio Monterrey, México Entradas 21 de junio de 2026, 07:00 Túnez vs Japón Estadio Monterrey, México Entradas 26 de junio de 2026, 02:00 Túnez vs. Países Bajos Estadio Arrowhead, Kansas City, EE. UU. Entradas

¿Dónde comprar entradas para los partidos de fútbol de Túnez?

La forma principal de comprar entradas para los partidos de Túnez depende del tipo de encuentro.

En partidos amistosos en Europa, como contra Austria o Bélgica, la federación anfitriona vende las entradas. Los aficionados las compran en portales oficiales, como los sitios web de la KBVB (Bélgica) o la ÖFB (Austria).

Para la Copa Mundial de la FIFA, la venta directa se realiza a través de su portal oficial, aunque la alta demanda obliga a un sorteo meses antes y muchos aficionados quedan sin entrada.

Quienes se queden sin suerte o busquen asientos concretos pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de Túnez?

Los precios varían según la importancia del partido y el estadio.

Los amistosos suelen ser asequibles, pero los de la Copa del Mundo son más caros.

Entradas más baratas: En la fase de grupos, las de categoría 4 (para residentes del país anfitrión) cuestan desde 60 dólares. Las de categoría 3 para aficionados internacionales van de 140 a 185 dólares. En el mercado secundario, el partido inaugural contra Suecia parte de 313 dólares.

En la fase de grupos, las de categoría 4 (para residentes del país anfitrión) cuestan desde 60 dólares. Las de categoría 3 para aficionados internacionales van de 140 a 185 dólares. En el mercado secundario, el partido inaugural contra Suecia parte de 313 dólares. Categoría 2, con vistas desde las esquinas y gradas intermedias-superiores, entre 380 y 430 dólares.

Para mayor comodidad existen paquetes de hospitalidad, desde el Pitchside Lounge hasta los VIP Trophy Lounges, con precios desde 1.400 dólares por persona y hasta más de 8.000 dólares para series de partidos en un mismo estadio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para los partidos de fútbol de Túnez?

Para los amistosos de junio, salen a la venta entre cuatro y ocho semanas antes.

Los aficionados deben seguir los canales oficiales de la Federación Tunecina de Fútbol (FTF) para conocer las asignaciones de las secciones de aficionados tunecinos.

Las entradas para el Mundial se venden en varias fases: después del sorteo inicial, la FIFA abre una venta por orden de llegada y, más tarde, una de última hora que dura hasta el último día de la fase de grupos.

Los mercados secundarios permanecen activos todo el periodo y suelen tener más disponibilidad una vez entregadas las entradas físicas o digitales a los primeros compradores.

Todo lo que necesitas saber sobre los estadios

Estadio Monterrey (Monterrey, México)

También llamado Estadio BBVA, destaca por sus vistas a las montañas y su diseño moderno.

Como uno de los principales recintos de México, acogerá los dos primeros partidos de la fase de grupos de Túnez.

Su ambiente acogedor asegura que, incluso desde las gradas más altas, los aficionados disfruten de una excelente vista del partido. Se encuentra en Guadalupe y se llega fácilmente desde el centro de Monterrey en metro o autobuses de enlace.

Arrowhead Stadium (Kansas City, EE. UU.)

Conocido oficialmente como GEHA Field at Arrowhead Stadium, es uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Estados Unidos.

Aunque es la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, es un recinto de fútbol de talla mundial con capacidad para más de 70 000 espectadores. Ostenta el récord del estadio deportivo al aire libre más ruidoso del mundo, así que el ambiente en el partido entre Túnez y Países Bajos será ensordecedor.

Se recomienda salir con tiempo o usar los autobuses oficiales del torneo desde el centro de Kansas City.

Estadio Rey Balduino (Bruselas, Bélgica)

Este recinto histórico del fútbol europeo acogerá el último amistoso de Túnez contra Bélgica.

Situado en la meseta de Heysel, ofrece un ambiente clásico de cuenco. Se accede fácilmente mediante transporte público: la estación de metro Rey Balduino (línea 6) está justo enfrente.