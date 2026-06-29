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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Cómo comprar entradas para los dieciseisavos de final del Mundial: fase eliminatoria, partidos de México, precios medios de Argentina y más

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Los equipos ya se clasifican para los dieciseisavos de final; aquí está todo lo que necesitas saber.

Por primera vez en la historia del Mundial, el formato ampliado a 48 selecciones incluye una nueva fase eliminatoria de 32 equipos, en juego del 28 de junio al 3 de julio.

Con equipos como Estados Unidos, México, Argentina y Alemania ya clasificados, la demanda de entradas aumenta.

¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos de la ronda de 32 del Mundial 2026?

Fecha y hora (local)

Fixture

Lugar

Resultado final / Entradas

28 de junio de 2026, 15:00 h PDT

Sudáfrica vs. Canadá

SoFi Stadium, Inglewood, California, EE. UU.

1-0

29 de junio de 2026, 12:00 h CDT

Brasil vs. Japón

Estadio NRG, Houston, Texas, EE. UU.

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29 de junio de 2026, 21:30 h EDT

Alemania vs. Paraguay

Estadio Gillette, Foxborough, MA, EE. UU.

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30 de junio de 2026, 19:00 h CST

Países Bajos vs. Marruecos

Estadio de Monterrey (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, México

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30 de junio de 2026, 17:00 h CDT

Costa de Marfil vs. Noruega

Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, TX, EE. UU.

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30 de junio de 2026, 22:00 h EDT

Francia vs. Suecia

Estadio MetLife, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU.

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1 de julio de 2026, 19:00 CST

México vs. Ecuador

Estadio Azteca, Ciudad de México, México

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1 de julio de 2026, 17:00 h EDT

Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, EE. UU.

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1 de julio de 2026, 13:00 PDT

Bélgica vs. Senegal

Estadio de Seattle (Lumen Field), Seattle, WA, EE. UU.

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1 de julio de 2026, 17:00 PDT

Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina

Estadio Levi's, Santa Clara, CA, EE. UU.

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2 de julio de 2026, 12:00 h PDT

España vs. Austria

SoFi Stadium, Inglewood, California, EE. UU.

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2 de julio de 2026, 19:00 h EDT

Portugal contra Croacia

Estadio BMO, Toronto, Ontario, Canadá

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2 de julio de 2026, 20:00 PDT

Suiza vs. Argelia

BC Place, Vancouver, Columbia Británica, Canadá

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3 de julio de 2026, 13:00 h CDT

Australia vs. Egipto

Estadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas, EE. UU.

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3 de julio de 2026, 18:00 h EDT

Argentina vs. Cabo Verde

Estadio de Miami (Hard Rock Stadium), Miami, Florida, EE. UU.

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3 de julio de 2026, 20:30 h CDT

Colombia vs. Ghana

Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, EE. UU.

Comprar

¿Dónde comprar entradas para la ronda de 32 de la Copa del Mundo?

Los sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y el posterior aleatorio— ya terminaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: no es un sorteo, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuáles son los precios de las entradas para la ronda de 32?

Categoría de entrada

Precio oficial FIFA

Precio medio de reventa

Entradas

Categoría 1 (gradas laterales de primera zona, niveles inferior y medio)

540–610 $

1.500–2.800 $+

Entradas

Categoría 2 (esquinas y asientos premium de la grada superior)

440–490 $

1.100 – 1.900

Entradas

Categoría 3 (filas estándar de la grada superior detrás de las porterías)

225 $ – 235 $

650 – 1 200

Entradas

Categoría 4 / Grada de aficionados (esquinas de la grada superior / zonas de la federación)

60–120 $

400 – 850

Entradas

Entradas premium de alta demanda (partidos de EE. UU., México, Alemania y Argentina)

Se aplica el valor nominal estándar

1.200 $ – 3.600 $+

Entradas

¿Cómo comprar entradas de reventa para la ronda de 32 de la Copa del Mundo?

El Mercado de Reventa dela FIFA, canal oficial para transacciones seguras, reabrió el 2 de abril.

Los residentes internacionales, estadounidenses y canadienses pueden acceder a él a través del portal de entradas de la página web de la FIFA.

Los residentes en México deben usar el Mercado de Intercambio de la FIFA, que también ha reabierto para gestionar las transacciones de reventa locales con garantías oficiales.

Los mercados secundarios como StubHub siguen siendo una opción popular para quienes buscan ubicaciones específicas o entradas para los partidos más demandados.

Antes de pagar, revisa siempre los términos y condiciones de la plataforma.