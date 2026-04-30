Cómo comprar entradas para las semifinales de conferencia de la NBA de 2026: fecha prevista de inicio, próximos partidos y equipos a seguir

Las semifinales de conferencia empezarán el 2 demayo de 2026, si las series de primera ronda terminan a tiempo.

El camino hacia el Trofeo Larry O'Brien se estrecha. Con el cierre de la primera ronda de los playoffs de la NBA 2026, crece la intensidad.

Potencias como OklahomaCity Thunder, San Antonio Spurs y Boston Celtics están a punto de avanzar y quieren mantener su dominio en casa.

Detroit Pistons y Houston Rockets, en cambio, luchan por cada posesión: un error puede significar el regreso a casa.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de conferencia?

Se prevé que las semifinales de conferencia de la NBA de 2026 den comienzo entre el 2 y el 4 de mayo de 2026.

Como la NBA usa un calendario de playoffs flexible, la fecha exacta de inicio de cada serie depende de cuándo termine la primera ronda.

Si una serie de primera ronda termina en 4 o 5 partidos, la NBA podría adelantar el inicio de las semifinales al 2 de mayo para mantener el impulso; de lo contrario, si varias series llegan al séptimo juego, el comienzo sería el 4 de mayo.

Cada serie se rige por el formato 2-2-1-1-1: el equipo mejor clasificado juega en casa los partidos 1, 2, 5 y 7, y el otro los partidos 3, 4 y 6.

¿Cómo comprar entradas para las semifinales de conferencia de la NBA de 2026?

Las entradas oficiales se venden a través de Ticketmaster, pero se ponen a la venta solo tras confirmar los partidos, por lo que el plazo de compra es breve.

Plataformas secundarias como StubHub ya ofrecen anuncios por confirmar, lo que permite reservar entradas para partidos en casa específicos (por ejemplo, «Partido en casa 1») antes de conocer al rival.

Los aficionados deben estar atentos a las webs oficiales de Pistons, Celtics y Thunder, pues estos equipos, mejor clasificados, tienen más opciones de albergar los partidos 1 y 2 y sus entradas se agotan antes.

Entradas para las semifinales de conferencia de la NBA 2026: ¿cuánto cuestan?

Los precios suelen subir a medida que avanza el torneo. En 2026, las localidades estándar para las semifinales de conferencia podrían costar entre 150 y 500dólares.

La ubicación del mercado juega un papel fundamental en la fijación de precios.

Mercados estándar (Orlando, Cleveland): entradas desde 150 hasta 250 dólares.

Mercados premium (Nueva York, Los Ángeles): entradas desde 300–600 $ o más .

Pista/Club Premium: Para la experiencia definitiva, las entradas junto a la pista suelen superar los 2000 dólares en esta fase de los playoffs.

Los precios suelen duplicarse o triplicarse respecto a la primera ronda, sobre todo en duelos destacados como Knicks vs. Celtics.

Semifinales de Conferencia de la NBA 2026: equipos a seguir

A medida que el cuadro toma forma, varios pabellones se convertirán en el epicentro del mundo del baloncesto:

Paycom Center (Oklahoma City): Los Thunder han dominado toda la temporada y son favoritos para recibir al ganador de Lakers/Rockets, lo que convierte a OKC en uno de los entornos visitantes más difíciles (y ruidosos) de la liga.

KIA Center (Orlando Magic): Tras medirse a los Detroit Pistons, los Magic están a una victoria de la sorpresa, pues lideran la serie 3-1.

Madison Square Garden (Nueva York): No hay entrada más codiciada que la de un partido de playoffs en La Meca. Si los Knicks avanzan, se espera la mayor demanda y los precios más altos del mercado secundario.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para las semifinales de conferencia de la NBA?

Salen a la venta en las 24 horas siguientes a la definición de los emparejamientos, pero empieza a buscar antes del anuncio oficial.

Muchos abonados publican sus entradas de reserva en sitios web basándose en la ventaja prevista de jugar en casa.

Si confías en que tu equipo avance, adquirir esos boletos antes puede ahorrarte la fuerte subida de precios que se da al terminar la primera ronda.