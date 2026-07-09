Cómo comprar entradas para la UFC Fight Night de Abu Dabi: precios, fechas, recinto y más sobre el combate entre Ankalaev y Rountree Jr

La UFC regresa a Abu Dabi para un evento estelar de verano: Magomed Ankalaev vs. Khalil Rountree Jr. en el combate principal de peso semipesado del Etihad Arena, en la isla de Yas.

Abu Dabi es ya uno de los destinos internacionales clave de la UFC, con «Fight Nights» y eventos de campeonato que atraen a aficionados de Oriente Medio y del mundo entero.

La demanda crece cada año y las entradas más económicas se agotan rápido.

Tanto si viajas desde cualquier otro lugar de los Emiratos Árabes Unidos como si vienes en avión desde el extranjero, GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para comprar entradas para el UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr., incluidos los precios, los paquetes de hospitalidad y dónde encontrar los mejores asientos disponibles.

¿Cuándo es el UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado 25 de julio de 2026 UFC Fight Night: Magomed Ankalaev vs. Khalil Rountree Jr. Etihad Arena, Isla de Yas, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para el UFC Fight Night: Ankalaev vs. Rountree Jr.?

La forma más fácil de asegurarte tu plaza en el Etihad Arena es a través de StubHub, donde los aficionados pueden consultar las localidades disponibles en distintas secciones y comparar precios en función de la disponibilidad.

Las entradas oficiales se agotaron rápido en Ticketmaster EAU, así que la reventa es la mejor opción para quienes se quedaron sin ellas o organizan el viaje a última hora.

StubHub suele tener entradas en todas las categorías, desde las más baratas en las gradas superiores hasta las experiencias premium junto al octágono. La disponibilidad cambia constantemente, así que los precios pueden variar a medida que se acerca el evento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

Las entradas suelen partir de unos 295 AED, lo que convierte a este evento en una de las oportunidades más asequibles para vivir en directo un evento de la UFC en Abu Dabi.

Los precios nominales habituales incluyen:

Categoría Rango de precios Categoría 8 Desde 295 AED Categoría 7 Alrededor de 495 AED Categoría 6 Desde 695 AED Categoría 5 A partir de 1.295 AED Categoría 4 Desde 2.495 AED Categoría 3 Desde 3.495 AED Categoría 2 Desde 5.495 AED Categoría 1 Premium Hasta 10 495 AED

Las entradas másbaratas están en las gradas superiores del Etihad Arena, pero su diseño inclinado garantiza una vista impresionante del octágono.

Las entradas de gama media ofrecen buen equilibrio entre precio y visibilidad, mientras que los asientos premium de la planta baja brindan la vista más cercana a los luchadores.

La reventa puede subir o bajar según oferta y demanda. Quienes busquen el mejor precio deben revisar los anuncios con frecuencia, pues suelen aparecer más entradas a medida que se acerca la semana del combate.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.?

La forma más rápida de asegurarte tu asiento es comprando a través de StubHub, donde puedes comparar precios en varias secciones antes de realizar la compra.

Para aumentar tus posibilidades de conseguir la mejor oferta:

Compra tus entradas cuanto antes.

Compara precios entre distintas categorías de asientos.

Consulta los anuncios con regularidad, pues los precios de reventa cambian con frecuencia.

Considera las gradas superiores si buscas los precios más bajos.

Compra solo en plataformas de reventa.

Si viajas desde fuera de Abu Dabi, reserva vuelos y alojamiento con antelación: la UFC Fight Week atrae miles de visitantes a la isla de Yas.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena

El Etihad Arena es el recinto cubierto más grande de los Emiratos Árabes Unidos y sede de la UFC en Abu Dabi. Ubicado en la isla de Yas, alberga UFC Fight Nights, combates por el título, conciertos, baloncesto y otros eventos internacionales.

Con capacidad para unos 18 000 espectadores, según la disposición del evento, garantiza una excelente visibilidad desde cualquier asiento.

Se ubica en Yas Bay Waterfront, zona de ocio de Abu Dabi. Cerca están Ferrari World, Warner Bros. World, SeaWorld y Yas Waterworld.

En los alrededores hay amplio aparcamiento, y taxis y servicios de transporte a demanda facilitan el acceso antes y después del evento. Muchos hoteles ofrecen traslado a la isla durante los grandes eventos.

En su interior hay restaurantes, tiendas oficiales de la UFC y servicios que mejoran la experiencia del día del evento.

La mayoría de los proveedores usan entradas digitales, así que conviene llevar el móvil cargado y la entrada lista para escanear.

Con Magomed Ankalaev y Khalil Rountree Jr. como protagonistas, el UFC Fight Night ofrecerá una noche inolvidable de artes marciales mixtas. Dada la alta demanda de eventos de la UFC en la isla de Yas, reservar con antelación es la mejor forma de conseguir las entradas más baratas antes de que suban de precio.