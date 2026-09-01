La Süper Lig turca nunca deja de entretener y emocionar. Ambientes electrizantes en los días de partido, encuentros con muchos goles y apasionantes luchas por el título son solo algunas de las razones por las que los aficionados se lanzan a reservar entradas. Puedes asegurarte ya un asiento para algunos de los próximos partidazos.

Para añadir aún más emoción a la Süper Lig esta temporada, los grandes clubes han estado gastando a lo grande para incorporar a algunos de los nombres de élite de este deporte.

El Fenerbahce gastó 39 millones de euros en Mason Greenwood, procedente del Marsella, y el Galatasaray ganó el pulso a otros clubes europeos para asegurarse el fichaje de Rafael Leão, del AC Milan, por 38 millones de euros. Sin embargo, el traspaso que acaparó todos los titulares fue, por supuesto, el del Trabzonspor, que sorprendió al hacerse con Mohamed Salah como agente libre.

El Galatasaray conquistó la corona de la Süper Lig por cuarta temporada consecutiva el curso pasado, una hazaña que también logró entre 1997 y 2000. Ahora, los de Okan Buruk, de Estambul, buscan asegurarse un quinto título seguido que rompería el récord. Sin embargo, otros gigantes del fútbol turco, como Fenerbahce, Besiktas y Trabzonspor, estarán decididos a impedírselo.

Deja que GOAL te traiga toda la información más reciente sobre entradas de la Süper Lig turca, incluido el próximo calendario, dónde puedes comprar entradas para los partidos y cuánto cuestan.

Próximos partidos destacados de la Süper Lig turca

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Vie., 4 de sep. (20:00) Istanbul Başakşehir vs Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Estambul) Entradas Sáb., 5 de sep. (20:00) Fenerbahçe vs Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Estambul) Entradas Dom., 6 de sep. (20:00) Trabzonspor vs Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Entradas Vie., 11 de sep. (20:00) Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Estambul) Entradas Dom., 13 de sep. (20:00) Galatasaray vs Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Estambul) Entradas Lun., 14 de sep. (20:00) Gaziantep vs Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Entradas Sáb., 19 de sep. (20:00) Istanbul Başakşehir vs Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Estambul) Entradas Sáb., 19 de sep. (20:00) Trabzonspor vs Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Entradas Dom., 20 de sep. (17:00) Fenerbahçe vs Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Estambul) Entradas Dom., 20 de sep. (20:00) Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Entradas

Cómo comprar entradas para la Süper Lig turca

Las entradas oficiales para los partidos de la Süper Lig turca pueden comprarse a través de la plataforma centralizada de venta electrónica Passo, o de la aplicación móvil de Passo, y normalmente solo salen a la venta entre 3 y 5 días antes de cada jornada concreta.

Clubes de primer nivel como Galatasaray o Fenerbahçe abren primero ventanas de venta prioritaria para socios del club o para niveles prémium de la tarjeta de aficionado.

Debido a las estrictas leyes deportivas turcas diseñadas para evitar la violencia y la reventa de entradas, no puedes simplemente comprar una entrada estándar; debe estar vinculada electrónicamente a una tarjeta de identidad de aficionado autorizada.

Antes de comprar una entrada, cada persona que vaya a asistir debe tener una Passo Taraftar Card activa, anteriormente conocida como Passolig. Una sola tarjeta no puede usarse para dar acceso a varias personas al estadio.

Para solicitar una tarjeta, debes visitar la web oficial de Passo Taraftar o descargar la aplicación móvil de Passo. Los aficionados o turistas extranjeros deben seleccionar la opción de pasaporte extranjero, introducir los datos de su pasaporte y subir una foto clara del mismo.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para partidos de la Süper Lig turca en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de la Süper Lig turca?

Las entradas oficiales para los partidos de la Süper Lig turca suelen costar entre 1.000 TL y 15.000 TL (de 25 € a más de 400 €), pero varían mucho en función del perfil del club local, del rival y de la zona elegida.

Los precios se dividen claramente según criterios competitivos y geográficos:

Los grandes clubes: Las entradas estándar en los partidos como local de Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) y Beşiktaş (Tüpraş Stadium) suelen arrancar en torno a los 30-150 €, mientras que los grandes derbis locales pueden hacer que los precios se disparen hasta los 100-350 € o más.

Equipos de media tabla y clubes de Anatolia: Esos equipos más pequeños con sede fuera de la capital, Estambul (por ejemplo, Konyaspor, Gaziantep, Kasımpaşa), ofrecen entradas muy asequibles, y las localidades estándar para adultos a menudo empiezan por debajo de los 20 €.

Sigue de cerca los portales oficiales de entradas de los clubes para obtener más información, o las webs de reventa secundarias como StubHub, para consultar la disponibilidad actual.

Estadios y sedes de la Süper Lig turca

Club Estadio y ubicación Aforo Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Estambul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Estambul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Estambul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Estambul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Estambul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



