Cómo comprar entradas para la selección de fútbol de Argelia: calendario de 2026, próximas fechas, precios y más

Los «Zorros del Desierto» vuelven a pisar suelo europeo este mes de marzo para intensificar sus preparativos de cara a una histórica campaña en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Tras una gran actuación en la Copa Africana de Naciones 2025, los hombres de Vladimir Petkovic llevan su estilo de juego de alto ritmo a Italia para enfrentarse a diversos rivales internacionales. Con la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México a la vuelta de la esquina, cada minuto sobre el terreno de juego es una oportunidad para que los Fennecs demuestren que pertenecen a la élite mundial.

Si quieres presenciar de primera mano la magia de Riyad Mahrez y las estrellas emergentes del fútbol argelino, deja que GOAL te proporcione los últimos detalles de los partidos, información sobre los estadios y las formas más fiables de asegurarte tu entrada.

¿Cuándo son los próximos partidos de fútbol de Argelia?

Argelia disputará dos amistosos de alto nivel en Italia durante la ventana internacional de la FIFA de marzo, seguidos de sus esperados partidos de la fase de grupos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 27 de marzo de 2026, 20:30 Argelia vs Guatemala Estadio Luigi Ferraris, Génova, Italia Entradas 31 de marzo de 2026, 20:30 Argelia vs Uruguay Allianz Stadium, Turín, Italia Entradas 16 de junio de 2026, 21:00 (hora del Este) Argentina vs Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. Entradas 22 de junio de 2026, 23:00 (hora del Este) Jordania contra Argelia Estadio Levi's, Santa Clara, EE. UU. Entradas 27 de junio de 2026, 22:00 (hora del Este) Argelia vs Austria Estadio Arrowhead, Kansas City, EE. UU. Entradas

Argelia ha sido durante mucho tiempo una de las selecciones más técnicas y apasionadas de África, y su enorme diáspora por toda Europa hace que cada partido disputado en el continente se sienta como un encuentro en casa en Argel.

Este mes de marzo, la selección viaja a Italia para enfrentarse a Guatemala y disputar un duelo de titanes contra la selección sudamericana de Uruguay. Estos partidos supondrán la prueba de fuego definitiva antes de que la selección cruce el Atlántico para disputar el torneo de verano.

¿Dónde comprar entradas para los partidos de fútbol de Argelia?

La mejor forma de comprar entradas para los partidos de Argelia en su gira por Italia y para el Mundial es a través de los portales oficiales de la federación o de mercados secundarios de confianza.

Para los amistosos en Génova y Turín, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) suele colaborar con organizadores locales italianos para poner a la venta entradas a través de sitios web como TicketOne o las plataformas oficiales del estadio anfitrión.

Sin embargo, debido a la inmensa popularidad de los Fennecs, especialmente en un partido de alto nivel como el que enfrentará a Argelia y Uruguay, las entradas en los sitios web oficiales pueden agotarse en un abrir y cerrar de ojos.

Los aficionados que se pierdan la venta inicial o aquellos que busquen los mejores asientos específicos también pueden adquirir entradas en sitios secundarios como SeatPick. Estos sitios recopilan opciones de varios vendedores verificados, lo que garantiza que no te pierdas la acción.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de fútbol de Argelia?

Las entradas para los partidos de Argelia en Italia tienen un precio asequible para los aficionados que viajen, aunque los partidos del Mundial en junio tendrán, naturalmente, un precio más elevado debido a la magnitud del evento.

Entradas más baratas: Para el partido amistoso contra Guatemala en Génova, los precios de las entradas comienzan en unos 81 €. Para la fase de grupos del Mundial, se calcula que las entradas más asequibles de la categoría 4 rondarán los 60 $ (55 €) , aunque los precios de reventa para el partido contra Argentina están actualmente mucho más altos.

Para el partido amistoso contra Guatemala en Génova, los precios de las entradas comienzan en unos €. Para la fase de grupos del Mundial, se calcula que las entradas más asequibles de la categoría 4 rondarán los , aunque los precios de reventa para el partido contra Argentina están actualmente mucho más altos. Gama media: Las entradas en las gradas centrales de los niveles inferiores o intermedios para los amistosos en Italia suelen oscilar entre 120 € y 180 €.

Las entradas en las gradas centrales de los niveles inferiores o intermedios para los amistosos en Italia suelen oscilar entre €. Premium/Hospitalidad: Para disfrutar de la mejor experiencia en el Allianz Stadium de Turín o en los modernos estadios de EE. UU., los paquetes VIP con catering incluido y vistas privilegiadas pueden oscilar entre 400 € y más de 1500 €.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para los partidos de Argelia?

Las entradas para la venta general de los amistosos de marzo en Italia suelen salir a la venta entre cuatro y seis semanas antes del partido.

Para la ventana de marzo de 2026, la venta se abrió a mediados de febrero. A diferencia de algunos clubes europeos, rara vez hay un periodo de venta prioritaria solo para socios; estas entradas suelen ponerse a disposición del público general de forma simultánea.

Para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA de junio, las entradas se ponen a la venta por fases a través del portal oficial de la FIFA. Si te has perdido los primeros sorteos aleatorios, la fase de venta de última hora y los mercados secundarios como SeatPick son tu mejor opción para conseguir entradas de última hora para los estadios de Kansas City y Santa Clara.

Todo lo que necesitas saber sobre los estadios

Stadio Luigi Ferraris (Génova, Italia)

Conocido popularmente como el Marassi, este es uno de los estadios con más historia y ambiente de Italia. Es el estadio del Génova y de la Sampdoria. Su diseño rectangular, al estilo inglés, sitúa a los aficionados muy cerca del terreno de juego, lo que creará un ambiente electrizante cuando los seguidores argelinos empiecen a corear sus cánticos. Se encuentra en el barrio de Marassi, al que se puede llegar fácilmente desde la estación de tren de Génova Brignole.

Allianz Stadium (Turín, Italia)

El moderno estadio de la Juventus acogerá el partido estrella contra Uruguay. Se trata de unas instalaciones de primer nivel con 41 507 asientos, todos ellos con una excelente visibilidad. Es un estadio ecológico, al que se puede acceder fácilmente en autobús desde la parada de metro Bernini o en coche por la Tangenziale. Prepárate para vivir la emoción de un gran partido cuando Argelia se enfrente a los dos veces campeones del mundo.

Arrowhead Stadium (Kansas City, EE. UU.)

Argelia disputará dos de sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial en este emblemático recinto. Conocido principalmente por ser el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL, ostenta el récord mundial Guinness de ruido de público. Con una capacidad de más de 76 000 espectadores, será un escenario gigantesco para que los Fennecs se enfrenten a Argentina y Austria. Forma parte del Truman Sports Complex y la mejor forma de acceder a él es en coche o mediante los autobuses especiales del torneo.