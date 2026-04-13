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Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: partidos pendientes, precios medios y más

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¿Quieres asegurarte una entrada para una de las ligas de fútbol más prestigiosas del mundo? Aquí te contamos exactamente cuánto te costará

La Premier League sigue siendo, sin duda, la competición más emocionante del fútbol mundial. En ella juegan algunos de los clubes y jugadores más legendarios del deporte, listos para dejar huella en la historia.

Con más de un siglo de historia, la Premier League es única. En sus campos brillan campeones como Manchester City, sus clásicos rivales del Manchester United, pesos pesados como Liverpool y el trío Arsenal, Chelsea y Tottenham Hotspur. Cada partido es sinónimo de emoción y fútbol de alto nivel.

Entradas desde 50£.Reserva ahora.

Próximos partidos y entradas de la jornada 33 de la Premier League.

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Sábado 18 de abril, 12:30Brentford vs FulhamEntradas
Sábado 18 de abril, 15:00Leeds United vs WolvesEntradas
Sábado 18 de abril, 15:00Newcastle United vs AFC BournemouthEntradas
Sábado 18 de abril, 17:30Tottenham Hotspur vs. BrightonEntradas
Sábado 18 de abril, 20:00Chelsea vs Manchester UnitedEntradas
Domingo 19 de abril, 14:00Nottingham Forest vs BurnleyEntradas
Domingo 19 de abril, 14:00Aston Villa vs SunderlandEntradas
Domingo 19 de abril, 14:00Everton vs LiverpoolEntradas
Domingo 19 de abril, 16:30Manchester City vs ArsenalEntradas
Lunes 20 de abril, 20:00Crystal Palace vs West Ham UnitedEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 34 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Martes 21 de abril, 20:00Brighton vs ChelseaEntradas
Miércoles 22 de abril, 20:00Burnley vs Manchester CityEntradas
Miércoles 22 de abril, 20:00AFC Bournemouth vs Leeds UnitedEntradas
Vie 24 abr, 20:00Sunderland vs. Nottingham ForestEntradas
Sábado 25 de abril, 12:30Fulham vs Aston VillaEntradas
Sábado 25 de abril, 15:00West Ham United vs EvertonEntradas
Sábado 25 de abril, 15:00Wolves vs Tottenham HotspurEntradas
Sábado 25 de abril, 15:00Liverpool vs Crystal PalaceEntradas
Sábado 25 de abril, 17:30Arsenal vs Newcastle UnitedEntradas
Lunes 27 de abril, 20:00Manchester United vs BrentfordEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 35 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Viernes 1 de mayo, 20:00Leeds United vs BurnleyEntradas
Sábado 2 de mayo, 12:30Aston Villa vs Tottenham HotspurEntradas
Sábado 2 de mayo, 15:00Brentford vs West Ham UnitedEntradas
Sábado 2 de mayo, 15:00Wolves vs SunderlandEntradas
Sábado 2 de mayo, 15:00Newcastle United vs BrightonEntradas
Sábado 2 de mayo, 15:00AFC Bournemouth vs Crystal PalaceEntradas
Sábado 2 de mayo, 17:30Arsenal vs FulhamEntradas
Domingo 3 de mayo, 15:30Manchester United vs LiverpoolEntradas
Lunes 4 de mayo, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestEntradas
Lunes 4 de mayo, 20:00Everton vs Manchester CityEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 36 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Sábado 9 de mayo, 12:30Liverpool vs ChelseaEntradas
Sábado 9 de mayo, 15:00Brighton vs WolvesEntradas
Sábado 9 de mayo, 15:00Burnley vs Aston VillaEntradas
Sábado 9 de mayo, 15:00Crystal Palace vs EvertonEntradas
Sábado 9 de mayo, 15:00Fulham vs AFC BournemouthEntradas
Sábado 9 de mayo, 15:00Sunderland vs Manchester UnitedEntradas
Sábado 9 de mayo, 17:30Manchester City vs BrentfordEntradas
Domingo 10 de mayo, 14:00Nottingham Forest vs. Newcastle UnitedEntradas
Domingo 10 de mayo, 16:30West Ham United vs ArsenalEntradas
Lunes 11 de mayo, 20:00Tottenham Hotspur vs Leeds UnitedEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 37 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Arsenal vs BurnleyEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Aston Villa - LiverpoolEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00AFC Bournemouth vs Manchester CityEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Brentford vs Crystal PalaceEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Everton vs SunderlandEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Leeds United vs BrightonEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Manchester United vs Nottingham ForestEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Newcastle United vs West Ham UnitedEntradas
Domingo 17 de mayo, 15:00Wolves vs FulhamEntradas

Próximos partidos y entradas de la jornada 38 de la Premier League

Fecha y hora (GMT)CalendarioEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Brighton vs Manchester UnitedEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Burnley vs WolvesEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Crystal Palace vs ArsenalEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Fulham vs Newcastle UnitedEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Liverpool vs BrentfordEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Manchester City vs Aston VillaEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Nottingham Forest vs AFC BournemouthEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Sunderland vs ChelseaEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00Tottenham Hotspur vs EvertonEntradas
Domingo 24 de mayo, 16:00West Ham United vs Leeds UnitedEntradas

¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?

El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según la edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque los tramos cambian según el equipo.

Además, la ubicación de tu asiento influye mucho: las zonas con mejor vista cuestan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio mayor.

Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Así que, si buscas una opción más económica, quizá te interese echar un vistazo a los partidos fuera de casa de tu equipo y buscar esas entradas.

A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos de los abonos de temporada.

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £–58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ – 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Puedes comprar entradas de varias formas: abonos por partido, temporada completa o paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de tickets del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a los socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan más puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante el periodo de venta general.

Al comprar entradas para varios partidos en el Vitality Stadium acumularás puntos que facilitarán tu acceso. Solo en contadas ocasiones se abre la venta general para todos los aficionados.

Entradas para la Premier League desde 50 £.Reserva tus entradas.

¿Quedan abonos de la Premier League?

La mayoría de los clubes de la Premier League ya han agotado las entradas de temporada sin asiento asignado para 2025/26.

Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham y West Ham tienen listas de espera de más de 10-20 años: el Tottenham supera los 80 000 aficionados, y Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad. También clubes con estadios más pequeños —Fulham, Leeds y Wolves— cuentan con poca o ninguna disponibilidad por alta demanda y baja capacidad.

Brighton & Hove Albion y Manchester City aún cuentan con abonos disponibles para socios, sin listas de espera formales y con asignación por orden de llegada. Brentford, Crystal Palace y Nottingham Forest ofrecen acceso limitado mediante puntos de fidelidad o esperas cortas. Aston Villa, con las entradas agotadas, dispone de la opción GA+ con ventajas adicionales.

¿Tengo que ser socio para comprar entradas de la Premier League?

En la mayoría de los casos, es necesario ser socio para comprar entradas, sobre todo en partidos muy demandados o en clubes con gran número de seguidores. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:

  1. Abonados
  2. Socios del club (afiliaciones anuales de pago)
  3. Venta general (si quedan entradas)

Además, la suscripción suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primera línea como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, la suscripción es casi la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, pues la venta general es limitada o inexistente.

Algunos clubes, sobre todo los que no agotan las entradas, permiten a los no socios comprarlas cerca del partido si aún hay disponibles. Ser socio aumenta mucho tus opciones y es la forma más segura de conseguirlas.

¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?

El mejor lugar para comprar entradas baratas para los partidos de la Premier League es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.

Ningún otro distribuidor oficial venderá más barato.

Lee siempre los términos y condiciones y asegúrate de comprar en sitios de confianza.