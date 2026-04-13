Cómo comprar entradas para la Premier League 2025/26: partidos pendientes, precios medios y más

La Premier League sigue siendo, sin duda, la competición más emocionante del fútbol mundial. En ella juegan algunos de los clubes y jugadores más legendarios del deporte, listos para dejar huella en la historia.
Con más de un siglo de historia, la Premier League es única. En sus campos brillan campeones como Manchester City, sus clásicos rivales del Manchester United, pesos pesados como Liverpool y el trío Arsenal, Chelsea y Tottenham Hotspur. Cada partido es sinónimo de emoción y fútbol de alto nivel.
Próximos partidos y entradas de la jornada 33 de la Premier League.
|Fecha y hora (GMT)
|Calendario
|Entradas
|Sábado 18 de abril, 12:30
|Brentford vs Fulham
|Entradas
|Sábado 18 de abril, 15:00
|Leeds United vs Wolves
|Entradas
|Sábado 18 de abril, 15:00
|Newcastle United vs AFC Bournemouth
|Entradas
|Sábado 18 de abril, 17:30
|Tottenham Hotspur vs. Brighton
|Entradas
|Sábado 18 de abril, 20:00
|Chelsea vs Manchester United
|Entradas
|Domingo 19 de abril, 14:00
|Nottingham Forest vs Burnley
|Entradas
|Domingo 19 de abril, 14:00
|Aston Villa vs Sunderland
|Entradas
|Domingo 19 de abril, 14:00
|Everton vs Liverpool
|Entradas
|Domingo 19 de abril, 16:30
|Manchester City vs Arsenal
|Entradas
|Lunes 20 de abril, 20:00
|Crystal Palace vs West Ham United
|Entradas
Próximos partidos y entradas de la jornada 34 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Calendario
|Entradas
|Martes 21 de abril, 20:00
|Brighton vs Chelsea
|Entradas
|Miércoles 22 de abril, 20:00
|Burnley vs Manchester City
|Entradas
|Miércoles 22 de abril, 20:00
|AFC Bournemouth vs Leeds United
|Entradas
|Vie 24 abr, 20:00
|Sunderland vs. Nottingham Forest
|Entradas
|Sábado 25 de abril, 12:30
|Fulham vs Aston Villa
|Entradas
|Sábado 25 de abril, 15:00
|West Ham United vs Everton
|Entradas
|Sábado 25 de abril, 15:00
|Wolves vs Tottenham Hotspur
|Entradas
|Sábado 25 de abril, 15:00
|Liverpool vs Crystal Palace
|Entradas
|Sábado 25 de abril, 17:30
|Arsenal vs Newcastle United
|Entradas
|Lunes 27 de abril, 20:00
|Manchester United vs Brentford
|Entradas
Próximos partidos y entradas de la jornada 35 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Calendario
|Entradas
|Viernes 1 de mayo, 20:00
|Leeds United vs Burnley
|Entradas
|Sábado 2 de mayo, 12:30
|Aston Villa vs Tottenham Hotspur
|Entradas
|Sábado 2 de mayo, 15:00
|Brentford vs West Ham United
|Entradas
|Sábado 2 de mayo, 15:00
|Wolves vs Sunderland
|Entradas
|Sábado 2 de mayo, 15:00
|Newcastle United vs Brighton
|Entradas
|Sábado 2 de mayo, 15:00
|AFC Bournemouth vs Crystal Palace
|Entradas
|Sábado 2 de mayo, 17:30
|Arsenal vs Fulham
|Entradas
|Domingo 3 de mayo, 15:30
|Manchester United vs Liverpool
|Entradas
|Lunes 4 de mayo, 15:00
|Chelsea vs Nottingham Forest
|Entradas
|Lunes 4 de mayo, 20:00
|Everton vs Manchester City
|Entradas
Próximos partidos y entradas de la jornada 36 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Calendario
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 12:30
|Liverpool vs Chelsea
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 15:00
|Brighton vs Wolves
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 15:00
|Burnley vs Aston Villa
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 15:00
|Crystal Palace vs Everton
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 15:00
|Fulham vs AFC Bournemouth
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 15:00
|Sunderland vs Manchester United
|Entradas
|Sábado 9 de mayo, 17:30
|Manchester City vs Brentford
|Entradas
|Domingo 10 de mayo, 14:00
|Nottingham Forest vs. Newcastle United
|Entradas
|Domingo 10 de mayo, 16:30
|West Ham United vs Arsenal
|Entradas
|Lunes 11 de mayo, 20:00
|Tottenham Hotspur vs Leeds United
|Entradas
Próximos partidos y entradas de la jornada 37 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Calendario
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Arsenal vs Burnley
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Aston Villa - Liverpool
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|AFC Bournemouth vs Manchester City
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Brentford vs Crystal Palace
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Chelsea vs Tottenham Hotspur
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Everton vs Sunderland
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Leeds United vs Brighton
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Manchester United vs Nottingham Forest
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Newcastle United vs West Ham United
|Entradas
|Domingo 17 de mayo, 15:00
|Wolves vs Fulham
|Entradas
Próximos partidos y entradas de la jornada 38 de la Premier League
|Fecha y hora (GMT)
|Calendario
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Brighton vs Manchester United
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Burnley vs Wolves
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Crystal Palace vs Arsenal
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Fulham vs Newcastle United
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Liverpool vs Brentford
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Manchester City vs Aston Villa
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Sunderland vs Chelsea
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|Tottenham Hotspur vs Everton
|Entradas
|Domingo 24 de mayo, 16:00
|West Ham United vs Leeds United
|Entradas
¿Cuánto cuestan las entradas para la Premier League?
El precio de una entrada para la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según la edad (adultos, jóvenes, estudiantes y mayores), aunque los tramos cambian según el equipo.
Además, la ubicación de tu asiento influye mucho: las zonas con mejor vista cuestan más. Algunos clubes también categorizan los partidos; los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio mayor.
Según noticias recientes, la Premier League ha fijado un límite máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa. Así que, si buscas una opción más económica, quizá te interese echar un vistazo a los partidos fuera de casa de tu equipo y buscar esas entradas.
A continuación, GOAL desglosa los clubes de la Premier League 2025-2026, sus estadios, los precios medios de las entradas para los partidos y los rangos previstos de los abonos de temporada.
Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas
¿Cómo comprar entradas para la Premier League?
Puedes comprar entradas de varias formas: abonos por partido, temporada completa o paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de tickets del club.
Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:
- Primero, a los abonados.
- Después, a los socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan más puntos de fidelidad.
- Por último, al público en general durante el periodo de venta general.
Al comprar entradas para varios partidos en el Vitality Stadium acumularás puntos que facilitarán tu acceso. Solo en contadas ocasiones se abre la venta general para todos los aficionados.
¿Quedan abonos de la Premier League?
La mayoría de los clubes de la Premier League ya han agotado las entradas de temporada sin asiento asignado para 2025/26.
Equipos populares como Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham y West Ham tienen listas de espera de más de 10-20 años: el Tottenham supera los 80 000 aficionados, y Liverpool y Manchester United piden décadas de fidelidad. También clubes con estadios más pequeños —Fulham, Leeds y Wolves— cuentan con poca o ninguna disponibilidad por alta demanda y baja capacidad.
Brighton & Hove Albion y Manchester City aún cuentan con abonos disponibles para socios, sin listas de espera formales y con asignación por orden de llegada. Brentford, Crystal Palace y Nottingham Forest ofrecen acceso limitado mediante puntos de fidelidad o esperas cortas. Aston Villa, con las entradas agotadas, dispone de la opción GA+ con ventajas adicionales.
¿Tengo que ser socio para comprar entradas de la Premier League?
En la mayoría de los casos, es necesario ser socio para comprar entradas, sobre todo en partidos muy demandados o en clubes con gran número de seguidores. La mayoría de los clubes aplican un sistema de venta de entradas por niveles que da prioridad a:
- Abonados
- Socios del club (afiliaciones anuales de pago)
- Venta general (si quedan entradas)
Además, la suscripción suele dar acceso anticipado, puntos de fidelidad y, a veces, contenido exclusivo o descuentos. En clubes de primera línea como Arsenal, Liverpool, Manchester United o Tottenham, la suscripción es casi la única forma de conseguir entradas para los partidos habituales, pues la venta general es limitada o inexistente.
Algunos clubes, sobre todo los que no agotan las entradas, permiten a los no socios comprarlas cerca del partido si aún hay disponibles. Ser socio aumenta mucho tus opciones y es la forma más segura de conseguirlas.
¿Puedo comprar entradas baratas para la Premier League?
El mejor lugar para comprar entradas baratas para los partidos de la Premier League es a través de los portales oficiales de venta de entradas de los clubes.
Ningún otro distribuidor oficial venderá más barato.
Lee siempre los términos y condiciones y asegúrate de comprar en sitios de confianza.