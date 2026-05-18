Cómo comprar entradas para «La Perle by Dragone»: fechas en Al Habtoor City, precios y más

Dubái, ciudad de superlativos, alcanza su máxima expresión en «La Perle by Dragone».

Situado en el corazón de Al Habtoor City, este espectáculo acuático desafía la gravedad y ha redefinido el entretenimiento en Oriente Medio.

Creado por el legendario director artístico Franco Dragone, conocido por su trabajo con el Cirque du Soleil, La Perle Dubai combina acrobacias impresionantes con tecnología de vanguardia en un escenario acuático de 270 grados que pasa de seco a mojado en segundos.

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¿Cuándo es La Perle Dubai de Dragone?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Miércoles a domingo: 18:30 y 21:00 Espectáculo en directo «La Perle by Dragone» Al Habtoor City, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para La Perle en Dubái?

La forma más segura y eficaz de comprar entradas para «La Perle» es a través del socio oficial de venta de entradas, Platinumlist.

Esta plataforma muestra disponibilidad en tiempo real y te deja elegir tus asientos en un mapa digital del teatro. Al usar el enlace oficial, pagarás el precio justo, sin recargos ocultos comunes en sitios de terceros no verificados.

Aunque puedes comprar en la taquilla de Al Habtoor City, no esperes al día del espectáculo: suele agotarse, sobre todo en las zonas más económicas.

Reservando con antelación por Internet te aseguras tu plaza, accedes a descuentos exclusivos y disfrutas de ofertas anticipadas no disponibles en taquilla. Además, con la entrada electrónica en tu móvil la entrada el día del espectáculo es más rápida.

¿Cuánto cuestan las entradas para La Perle Dubai?

La Perle ofrece un sistema de asientos por categorías para todos los presupuestos. Con solo 14 filas, incluso las localidades más asequibles garantizan una excelente vista del escenario de 270 grados. Destacamos las categorías Bronce y Plata como la mejor relación calidad-precio para disfrutar del espectáculo sin pagar de más.

Bronce (opción más económica): desde 220 AED . Son las entradas más asequibles, ubicadas a los extremos derecho e izquierdo del escenario. Ofrecen una vista increíble de las acrobacias aéreas y las zambullidas acuáticas a un precio muy reducido.

desde . Son las entradas más asequibles, ubicadas a los extremos derecho e izquierdo del escenario. Ofrecen una vista increíble de las acrobacias aéreas y las zambullidas acuáticas a un precio muy reducido. Plata: desde 270 AED . Ubicados en el centro, ofrecen una excelente vista panorámica del escenario acuático y del globo de motos.

desde . Ubicados en el centro, ofrecen una excelente vista panorámica del escenario acuático y del globo de motos. Oro: desde 380 AED . Asientos preferentes cercanos al escenario, en la zona de salpicaduras para los momentos más intensos.

desde . Asientos preferentes cercanos al escenario, en la zona de salpicaduras para los momentos más intensos. Platino: desde 570 AED . Incluye aparcacoches y acceso a la sala VIP con aperitivos y bebidas antes del show.

desde . Incluye aparcacoches y acceso a la sala VIP con aperitivos y bebidas antes del show. VIP: Desde 810 AED. Experiencia de lujo con asientos premium, vale de 50 AED para merchandising y acceso completo a la sala VIP con delicias gourmet.

Si buscas una velada completa, el paquete «Cena y espectáculo» te permite unir una entrada Silver con una cena de tres platos en BQ French Kitchen o World Cut Steakhouse, desde 414 AED. La opción más completa al mejor precio.

Todo lo que necesitas saber sobre Al Habtoor City

Al Habtoor City es un complejo de lujo junto al Canal de Dubái. El teatro La Perle, construido especialmente para este espectáculo, está rodeado por tres hoteles de primera: Hilton Dubai Al Habtoor City, V Hotel Dubai y Habtoor Palace Dubai. Esto lo hace muy fácil de encontrar y ofrece muchas opciones para comer antes y después de la función.

En coche, toma Sheikh Zayed Road (E11) y sigue las indicaciones a Al Habtoor City. Hay aparcacoches gratuito para entradas VIP y Platinum, y aparcamiento de pago de la RTA cerca. En metro, la estación más cercana es Business Bay (línea roja); de allí se puede tomar un taxi (5 min) o caminar junto al canal (15 min).

El código de vestimenta es elegante-informal: no se admiten trajes de baño ni chanclas. Llegue entre 45 y 60 minutos antes para comprar recuerdos, tomar algo en el bar y sentarse con calma antes de que 2,7 millones de litros de agua inunden el escenario. Recuerda que, una vez comenzado el espectáculo, solo se permitirá el acceso a los retrasados durante una pausa adecuada para no molestar a artistas e invitados.