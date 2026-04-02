Cómo comprar entradas para la Ligue 1 2026: próximos partidos, precios de las entradas, información y mucho más

Nos espera un final de temporada espectacular en la Ligue 1 francesa. Además de la reñida lucha por el título entre el PSG y el Lens, varios clubes, entre ellos el Marsella, el Lyon, el Lille y el Mónaco, se disputan las plazas europeas.

Entre los próximos partidos destacados se encuentran el Lens-PSG en el Stade Bollaert-Delelis y el PSG-Lyon en el Parc des Princes.

Deja que GOAL te ayude a hacer realidad tus sueños futbolísticos franceses consiguiendo una entrada para un partido de la Ligue 1 de esta temporada.

Calendario de los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha Calendario (CET) Lugar Entradas Viernes, 10 de abril Paris FC vs Mónaco (19:00) Estadio Jean Bouin (París) Entradas Marsella vs Metz (21:05 h) Estadio Velódromo (Marsella) Entradas Sábado, 11 de abril Auxerre vs Nantes (19:00) Estadio Abbé-Deschamps (Auxerre) Entradas Rennes vs Angers (21:05 h) Roazhon Park (Rennes) Entradas Dom, 12 de abril Niza vs Le Havre (17:15 h) Allianz Riviera (Niza) Entradas Toulouse vs Lille (17:15) Estadio Municipal de Toulouse (Toulouse) Entradas Lyon vs Lorient (20:45 h) Estadio Groupama (Lyon) Entradas Vie, 17 de abril Lens vs Toulouse (20:45) Estadio Bollaert-Delelis (Lens) Entradas Sábado, 18 de abril Lorient vs Marsella (17:00 h) Estadio Moustoir - Yves Allainmat (Lorient) Entradas Angers vs Le Havre (19:00) Estadio Raymond Kopa (Angers) Entradas Lille vs Niza (21:05 h) Decathlon Arena - Estadio Pierre-Mauroy (Lille) Entradas Dom, 19 de abril Mónaco vs Auxerre (15:00 h) Estadio Louis II (Mónaco) Entradas Metz vs Paris FC (17:15 h) Estadio Saint-Symphorien (Metz) Entradas Nantes vs Brest (17:15) Estadio de la Beaujoire (Nantes) Entradas Estrasburgo vs Rennes (17:15) Estadio de la Meinau (Estrasburgo) Entradas PSG vs Lyon (20:45 h) Parc des Princes (París) Entradas

Cómo comprar entradas para la Ligue 1

Para comprar entradas para los partidos de la Ligue 1, el método más fiable es acudir a las páginas web oficiales de los clubes.

Es posible que tengas que crear una cuenta y facilitar tus datos personales. Las entradas suelen salir a la venta entre 4 y 6 semanas antes del día del partido.

Aunque las entradas para los partidos de los clubes más importantes, como el PSG, suelen agotarse rápidamente, las de muchos otros equipos son más accesibles.

Si las entradas están agotadas en los canales oficiales o si quieres conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a revendedores como Viagogo.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Ligue 1?

El precio de las entradas para los partidos de la Ligue 1 varía mucho. La mayoría de los clubes ofrecen precios diferenciados según los grupos de edad, incluyendo las categorías de adultos, jóvenes y mayores, pero estos tramos varían de un club a otro.

Además de estos factores, la ubicación de los asientos dentro de los estadios influye significativamente en el precio de la entrada, siendo las vistas premium las que alcanzan el precio más alto.

Algunos clubes también clasifican los partidos por categorías, de modo que los enfrentamientos estrella contra rivales de renombre, como «Le Classique» (PSG contra Marsella) y «Le Derby des Olympiques» (Olympique Lyonnais contra Marsella), se sitúan en el nivel más alto, con precios que aumentan en consecuencia.

Clubes de la Ligue 1 2025-26 por precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios de las entradas (adultos) Angers Estadio Raymond Kopa 15-60 € Auxerre Estadio Abbe Deschamps 5-30 € Brest Estadio Francis-Le Ble 13-37 € Le Havre Estadio Oceane 10-25 € Lens Estadio Bollaert-Delelis 25-100 € Lille Estadio Pierre-Mauroy 13-37 € Lorient Estadio del Moustoir 20-60 € Lyon Estadio Groupama 30-100 € Marsella Estadio Velódromo 10-55 € Metz Estadio Saint-Symphorien 15-80 € Mónaco Estadio Louis II 10-25 € Nantes Estadio de la Beaujoire 18-43 € Niza Allianz Riviera 10-50 € Paris FC Estadio Jean-Bouin 8-10 € Paris Saint-Germain Parc des Princes 35-100 € Rennes Roazhon Park 9-58 € Estrasburgo Estadio de la Meinau 15-35 € Toulouse Estadio de Toulouse 10-35 €

¿Cómo comprar entradas VIP para la Ligue 1?

Si quieres comprar entradas VIP para la Ligue 1, te recomendamos que consultes las páginas web oficiales de los clubes.

Las opciones de hospitalidad varían en función del equipo al que vayas a ver y del paquete que desees adquirir.

La comida y la bebida suelen estar incluidas en todos los paquetes, y las opciones de gama alta ofrecen experiencias gastronómicas de alta cocina.

¿Qué se puede esperar de la temporada de la Ligue 1?

La liga francesa (Ligue 1) siempre ha contado con un gran número de seguidores entre los aficionados al fútbol europeos y de todo el mundo, pero el sensacional triunfo del París Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA la temporada pasada aumentó aún más su popularidad.

Toda una pléyade de famosos jugadores franceses inició su impresionante carrera en su propio país, entre ellos Zinedine Zidane (Burdeos), Thierry Henry y Kylian Mbappé (Mónaco), Eric Cantona (Auxerre) y Michel Platini (Nancy), por nombrar solo a algunos.

Además de ser conocida por ser una cantera de jóvenes talentos franceses, la Ligue 1 también cuenta con estrellas mundiales del fútbol actual, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha y Amine Gouiri.

El París Saint-Germain ha sido el equipo más destacado de la Ligue 1 en los últimos tiempos, y la demanda de entradas para verlos en acción en el Parque de los Príncipes es siempre alta. La temporada pasada resultó ser otra campaña dominante para los Rouge-et-Bleu, que se hicieron con su cuarto título consecutivo de liga francesa y su octavo doblete nacional en un espacio de 11 años tras sumar la Copa de Francia a su palmarés.

No solo dominaron en el ámbito nacional, sino que los hombres de Luis Enrique también rompieron su maldición europea al llegar hasta el final de la Liga de Campeones de la UEFA por primera vez en su historia. Fue el primer título europeo importante de los parisinos desde que se proclamaron campeones de la Recopa de la UEFA allá por 1996.

El Marsella, que la temporada pasada quedó subcampeón de la Ligue 1 por decimoquinta vez en su historia, cuenta con la mayor asistencia media de Francia, con más de 60 000 espectadores en sus partidos en el Stade Vélodrome (ahora conocido como Orange Vélodrome). El Marsella también pasó a la historia por ser el primer equipo francés en ganar la Liga de Campeones.

Un equipo capitaneado por la leyenda francesa Didier Deschamps, y en el que figuraban jugadores de la talla de Basile Boli y Marcel Desailly, venció al AC Milan por 1-0 en la final de 1993 en Múnich para coronarse como reyes de Europa.

¿Cómo puedo ver o seguir en streaming los partidos de la Ligue 1?

A pesar de que el PSG se proclamó campeón de Europa la temporada pasada, las cadenas de televisión del Reino Unido decidieron no adquirir los derechos de retransmisión de la Ligue 1 para la temporada 2025/26.

Sin embargo, en Estados Unidos, los partidos de la Ligue 1 se retransmitirán en beIn Sports, beIn Sports Connect y Fubo.

Fubo ofrece varios planes de suscripción, incluido el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mes a partir de entonces. Es un servicio optimizado y centrado en los deportes con más de 28 canales, entre los que se incluyen ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y Fox.

Otros planes de Fubo incluyen el paquete «Pro» (73,99 $ al mes), el paquete «Elite» (83,99 $ al mes) y el paquete «Deluxe» (103,99 $ al mes). También hay un paquete «Latino», que ofrece canales de deportes y entretenimiento en español.

Fubo ofrece una prueba gratuita de 7 días a los nuevos suscriptores para todos sus planes.