La Ligue 1 siempre ha tenido muchos seguidores en Europa y el mundo. El doblete del París Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA ha aumentado aún más su popularidad.

Aunque el París Saint-Germain domina con cinco títulos consecutivos, cada vez más aficionados viajan para vivir los partidos en todo el país.

Deja que GOAL te ayude a vivir tu propia aventura futbolística francesa con entradas para los próximos partidos de la Ligue 1.

Próximos partidos de la 1.ª jornada de la Ligue 1 y entradas

Fecha y hora (CET) Partido Estadio Entradas Viernes 21 de agosto, 20:45 Marsella - Estrasburgo Estadio Vélodrome (Marsella) Entradas Sábado 22 de agosto, 17:15 Lens - Auxerre Estadio Bollaert-Delelis (Lens) Entradas Sábado 22 de agosto, 20:45 Le Mans - Brest Estadio Marie-Marvingt (Le Mans) Entradas Sábado 22 de agosto, 20:45 Niza - Lorient Allianz Riviera (Niza) Entradas Sábado 22 de agosto, 20:45 Toulouse - Olympique Lyonnais Estadio de Toulouse (Toulouse) Entradas Sábado 22 de agosto, 20:45 Troyes - París FC Estadio de l'Aube (Troyes) Entradas Domingo 23 de agosto, 15:00 Angers - Lille Estadio Raymond Kopa (Angers) Entradas Domingo 23 de agosto, 17:15 Le Havre - Mónaco Estadio Océane (Le Havre) Entradas 20:45 París Saint-Germain - Rennes Parc des Princes (París) Entradas

Próximos partidos y entradas de la 2.ª jornada de la Ligue 1

Fecha y hora (CET) Partido Lugar Entradas Viernes 28 de agosto, 20:45 Lille - París Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Entradas Sábado 29 de agosto, 17:15 Estrasburgo - Lens Estadio de la Meinau (Estrasburgo) Entradas Sábado 29 de agosto, 20:45 Auxerre - Angers Estadio de l'Abbé-Deschamps (Auxerre) Entradas Sábado 29 de agosto, 20:45 Brest - Toulouse Estadio Francis-Le Blé (Brest) Entradas Sábado 29 de agosto, 20:45 Lorient - Troyes Estadio du Moustoir (Lorient) Entradas Sábado 29 de agosto, 20:45 Olympique Lyonnais - Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Entradas Domingo 30 de agosto, 15:00 Paris FC - Niza Estadio Jean-Bouin (París) Entradas Domingo 30 de agosto, 17:15 Rennes - Le Mans Roazhon Park (Rennes) Entradas Domingo 30 de agosto, 20:45 Mónaco - Marsella Estadio Louis II (Mónaco) Entradas

Cómo comprar entradas para la Ligue 1

Para comprarlas, entra en las webs oficiales de los clubes.

Quizá debas crear una cuenta e introducir tus datos personales. Las entradas salen a la venta entre 4 y 6 semanas antes del partido.

Las entradas para los equipos más populares, como el PSG, se agotan rápido, pero las de otros clubes suelen ser más accesibles.

Si se agotan en los canales oficiales o buscas entradas de última hora, puedes recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Ligue 1?

El precio varía mucho: hay tarifas para adultos, jóvenes y mayores, y cada club fija sus rangos.

Además, la ubicación de los asientos dentro del estadio también afecta el precio, siendo las mejores vistas las más caras.

Además, algunos clubes dividen los encuentros por categorías: los duelos estrella, como «Le Classique» (PSG-Marsella) o «Le Derby des Olympiques» (Lyon-Marsella), están en el nivel más alto y su precio sube.

Clubes de la Ligue 1 2026-27 según el precio de las entradas

Club Estadio Rango de precios (adultos) Angers Stade Raymond Kopa 15–70 € Auxerre Estadio Abbé Deschamps 15–65 € Brest Estadio Francis-Le Ble 15–75 € Le Havre Estadio Océane 15–70 € Le Mans Estadio Marie-Marvingt 15–60 € Lens Estadio Bollaert-Delelis 20–95 € Lille Estadio Pierre-Mauroy 25–110 € Lorient Estadio du Moustoir 15–65 € Lyon Estadio Groupama 25–120 € Marsella Estadio Velódromo 30–220 € Mónaco Estadio Louis II 20–100 € Niza Allianz Riviera 20–90 € Paris FC Estadio Jean-Bouin 15–70 € París Saint-Germain Parc des Princes 45–350 € Rennes Roazhon Park 20–85 € Estrasburgo Estadio de la Meinau 20–90 € Toulouse Estadio de Toulouse 15–75 € Troyes Estadio de l'Aube 15 € - 60 €

Cómo comprar entradas con servicios VIP para la Ligue 1

Para comprar entradas con servicios VIP para la Ligue 1, consulta las páginas web oficiales de los clubes.

Las opciones varían según el equipo y el paquete elegido.

La comida y la bebida suelen estar incluidas, con experiencias gastronómicas de lujo en los paquetes premium.

¿Qué esperar de la temporada de la Ligue 1?

En cualquier partido podrás ver a las futuras estrellas: Zinedine Zidane (Burdeos), Thierry Henry y Kylian Mbappé (Mónaco), Éric Cantona (Auxerre) y Michel Platini (Nancy) son solo algunos ejemplos.

Además de ser una cantera de jóvenes talentos, la Ligue 1 cuenta con estrellas internacionales como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun y Endrick.

El PSG domina la Ligue 1 desde hace años y las entradas para verlo en el Parque de los Príncipes se agotan rápido. La pasada temporada los «Rouge-et-Bleu» conquistaron su quinto título liguero consecutivo.

Además, el equipo de Luis Enrique se convirtió en el primer campeón que reeditó su título continental desde el Real Madrid en 2018. Ahora aspira a unirse al selecto grupo de Real Madrid, Bayern Múnich y Ajax, que han reinado en Europa durante tres temporadas seguidas.

Pocos clubes pueden presumir de una vitrina tan llena como la del PSG: más de 50 títulos en poco más de medio siglo.

Otros clubes también tienen historia y gran afición: el Marsella, subcampeón en 2025 por decimoquinta vez, lidera la asistencia con más de 60 000 espectadores en el Stade Vélodrome (Orange Vélodrome).

El Marsella, que fue el primer equipo francés en ganar la Liga de Campeones, cuenta con una afición fiel. En 1993, un grupo liderado por Didier Deschamps y con jugadores como Basile Boli y Marcel Desailly venció 1-0 al AC Milan en la final de Múnich. También atraen buenos llenos el Lyon, el Lille y el Lens.

¿Cómo puedo ver o seguir en streaming los partidos de la Ligue 1?

Aunque el PSG volvió a ganar la Champions la temporada pasada, las cadenas británicas no compraron los derechos para 2026/27.

En Estados Unidos, los partidos se verán en beIN Sports, beIN Sports Connect y Fubo. En Fubo se pueden ver con los planes Pro (84,99 $/mes), Elite (104,99 $/mes), Deluxe (114,99 $/mes) o Fubo Latino (14,99 $/mes), que incluyen beIN Sports.

Fubo ofrece 5 días de prueba gratis en todos sus planes. Para evitar el cobro automático, cancela antes de que termine el periodo de prueba.