Todas las miradas están puestas en Budapest, donde el PSG se enfrentará al Arsenal en la final de la Liga de Campeones de la UEFA, que se disputará en el Puskás Aréna el sábado 30 demayo.

Deja que GOAL te ayude a hacer realidad tu sueño de conseguir una entrada para la final de 2026.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de 2026?

¿Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Con el duelo confirmado entre Arsenal y París Saint-Germain, ya se han activado los canales de distribución.

Hay varias formas de conseguir tus entradas para la final de la Liga de Campeones:

Sorteos oficiales de los clubes: Arsenal y PSG disponen de unas 16 800 entradas cada uno. La venta prioritaria del Arsenal abre hoy, 7 de mayo; el PSG usa un sistema por fases para sus abonados fieles.

Portal de reventa de la UEFA: si te perdiste el sorteo de marzo, su plataforma oficial es la única forma segura de comprar entradas a su valor nominal devueltas por otros aficionados.

Hospitalidad oficial: Para presupuestos superiores a 3.500 €, aún hay asientos garantizados con acceso a la sala VIP a través del portal de hospitalidad de la UEFA.

Aforo neutral: Además de las 34 000 entradas para los finalistas, el resto de localidades en el Puskás Aréna se han asignado al sorteo público de la UEFA y a la familia del fútbol internacional.

Mercado secundario: Para entradas de última hora, consulta plataformas como StubHub .

¿Cómo funciona el sorteo de la final de la Liga de Campeones?

Al ser enorme la demanda, la UEFA no vende por orden de llegada.

Para garantizar la equidad, la UEFA utiliza un sistema de sorteo para el público general.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber:

Plazo de solicitud

Los aficionados solicitan las entradas en el portal oficial de la UEFA con meses de antelación (este año, hasta el 19 de marzo de 2026).

El sorteo

Tras cerrar el plazo, las solicitudes válidas se ordenan al azar.

Se notifica a los seleccionados por correo electrónico y se les da un plazo limitado para comprar hasta dos entradas por persona.

Entradas móviles

Todas las entradas se envían a través de la aplicación UEFA Mobile Tickets.

Esta medida evita la reventa no autorizada y asegura que solo los verdaderos aficionados ingresen al estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios varían según el estadio, la ronda y los equipos.

Si consigues una entrada en el sorteo oficial, los precios para la final PSG-Arsenal de 2026 son:

Categoría Precio Fans First 70 Categoría 3 180 € Categoría 2 650 Categoría 1 950

Consulta los portales oficiales de los clubes para comprobar disponibilidad y precios, o visita plataformas de reventa como StubHub para ver la oferta actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el PSG vs Arsenal.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

¿Dónde se celebrará la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026?

La final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Inaugurado en 2019, el estadio tiene capacidad para unos 65 000 espectadores en grandes eventos internacionales.

Es la casa de la selección húngara y ya es un referente para grandes eventos futbolísticos en Europa Central.

¿Cuáles son las fechas clave de la Liga de Campeones 2025/26?

Fase de grupos : 16 de septiembre de 2025 – 28 de enero de 2026

Eliminatorias : 17-18 y 24-25 de febrero de 2026

Octavos de final : 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

Cuartos de final : 7-8 y 14-15 de abril de 2026

Semifinales : 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

Final : sábado 30 de mayo de 2026 – Puskás Aréna, Budapest

El saque inicial de la final será a las 18:00 CEST.