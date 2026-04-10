Cómo comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026: equipos, precios y más información

La Liga de Campeones 2025/26 ya está en marcha y todos miran hacia Budapest, donde el sábado 30 de mayo de 2026 se jugará la final en el Puskás Aréna.

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¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de 2026?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado 30 de mayo, 17:00 Por determinar vs Por determinar: Final de la Liga de Campeones 2026 Puskás Aréna, Budapest Entradas

Próximos partidos de la Liga de Campeones 2026

Fecha Partido Lugar Entradas Martes, 14 de abril Atlético de Madrid vs Barcelona (20:00 h) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) Entradas Liverpool vs París Saint-Germain (20:00 h) Anfield (Liverpool) Entradas Miércoles 15 de abril Arsenal vs Sporting CP (20:00) Emirates Stadium (Londres) Entradas Bayern de Múnich vs. Real Madrid (20:00 h) Allianz Arena (Múnich) Entradas Martes 28 de abril PSG/Liverpool vs. Real Madrid/Bayern (20:00 h) Por confirmar Entradas Miércoles 29 de abril Barcelona/Atlético vs Sporting/Arsenal (20:00) Por confirmar Entradas Martes 5 de mayo Sporting/Arsenal vs. Barcelona/Atlético (20:00) Por confirmar Entradas Miércoles 6 de mayo Real Madrid/Bayern vs. PSG/Liverpool (20:00) Por confirmar Entradas Sábado 30 de mayo Final de la Liga de Campeones de la UEFA (20:00 h) Puskás Aréna, Budapest. Entradas

¿Cuáles son las fechas clave de la Liga de Campeones 2025/26?

Fase de grupos : 16 de septiembre de 2025 – 28 de enero de 2026

: 16 de septiembre de 2025 – 28 de enero de 2026 Eliminatorias : 17-18 y 24-25 de febrero de 2026

: 17-18 y 24-25 de febrero de 2026 Octavos de final : 10-11 y 17-18 de marzo de 2026

: 10-11 y 17-18 de marzo de 2026 Cuartos de final : 7-8 y 14-15 de abril de 2026

: 7-8 y 14-15 de abril de 2026 Semifinales : 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026

: 28-29 de abril y 5-6 de mayo de 2026 Final: sábado 30 de mayo de 2026 – Puskás Aréna, Budapest

El saque inicial de la final será a las 18:00 CEST.

¿Dónde comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

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Las entradas suelen venderse por tres canales:

A través de los portales oficiales de venta de entradas de ambos equipos. Directamente a través de la propia UEFA. Revendedores secundarios como StubHub.

¿Cómo comprar entradas para la Liga de Campeones 2026?

Las eliminatorias de la Liga de Campeones están por empezar. ¿Quieres entradas?

¿Cómo funciona el sorteo de la final de la Liga de Campeones?

La UEFA no vende las entradas por los canales habituales: las asigna por sorteo en abril.

Se ponen a disposición de los aficionados y del público en general un total de 38 700 entradas de las 64 500 disponibles.

Cada finalista recibe 18 000 localidades, y el resto se ofrece al público global.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la UEFA?

Los precios oficiales estándar de las entradas para la final de la Liga de Campeones de 2025, establecidos por la UEFA, son los siguientes:

Categoría 4 (Fans First): 90 € (102 $), reservada para los aficionados de los equipos.

90 € (102 $), reservada para los aficionados de los equipos. Categoría 3: 180 € (205 $)

180 € (205 $) Categoría 2: 650 € (738 $)

650 € (738 $) Categoría 1: 950 € (1080 $).

Por la inflación, se prevé otro aumento para la final de 2026. El precio no varía según los equipos finalistas, aunque algunos clubes pueden subvencionar entradas para sus aficionados.

Además, existen paquetes de hospitalidad muy limitados y costosos: de 5.900 € (6.700 $) por persona en un salón compartido a 12.900 € (14.660 $) por un palco privado.

¿Dónde se celebrará la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026?

La final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2026 se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Inaugurado en 2019, el Puskás Aréna tiene capacidad para unos 65 000 espectadores en partidos internacionales. Es la casa de la selección húngara y ya es un referente en Europa Central.

¿Qué equipos participarán en la Liga de Campeones 2025/26?