La final de la AFC Champions League Elite llega a Yeda. El Al-Ahli Saudi FC, local, recibe al sorprendente FC Machida Zelvia.

La demanda de entradas es altísima, pues se espera llenar el Shining Jewel con 60 000 aficionados. Si quieres vivir esta noche histórica el 25 de abril, compra tu boleto cuanto antes. GOAL ha seguido todas las novedades, desde la venta oficial hasta el mercado secundario, para que no te pierdas ver a Al-Ahli levantar el trofeo o a Machida Zelvia cerrar su cuento de hadas. Consulta nuestra guía y compra tus entradas ya.

¿Cuándo es la final de la Liga de Campeones de la AFC Elite 2026?

La gran final está programada para el sábado 25 de abril de 2026. Como colofón de una fase final centralizada en Arabia Saudí, el partido será el punto central del calendario futbolístico asiático. Los aficionados deben tener en cuenta que el partido comenzará a última hora de la tarde debido al clima local y a los requisitos de retransmisión.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 25 de abril de 2026 – 21:00 (hora local) Al-Ahli Saudi FC vs FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Yeda Entradas

¿Dónde comprar entradas para la final de la Liga de Campeones de la AFC?

Hay dos canales oficiales. En Arabia Saudí, usa WeBook, el socio principal de venta de entradas; las localidades se agotarán en minutos.

Para aficionados internacionales, quienes viajen desde Japón o quienes hayan perdido la venta inicial, Ticombo es la mejor opción: una plataforma segura y con vendedores verificados que garantiza la entrada. A diferencia de los vendedores no verificados de redes sociales, Ticombo ofrece protección al comprador, esencial para una final de este nivel.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la Liga de Campeones de la AFC?

La AFC y los organizadores locales buscan que la final sea accesible, aunque también ofrecen experiencias premium. Los precios varían según la demanda, pero las tarifas actuales son:

Categoría 3 (detrás de las porterías): desde unos 195 SAR (52 $) . Son las más baratas y perfectas para los ruidosos seguidores del Al-Ahli.

desde unos . Son las más baratas y perfectas para los ruidosos seguidores del Al-Ahli. Categoría 2 (esquinas): 350–500 SAR .

. Categoría 1 ( Línea de banda/Tribuna principal): 600–900 SAR , con excelente visión de juego.

Línea de , con excelente visión de juego. Hospitalidad y palcos VIP: para quienes buscan la experiencia definitiva, los paquetes VIP con cena de alta cocina y asientos acolchados arrancan en 1500 SAR (400 $) y llegan hasta 2250 SAR (600 $) para los palcos más exclusivos.

En reventa, los precios arrancan en unos 52 $ y se esperan subidas conforme se acerque el partido, así que conviene comprar cuanto antes para obtener la mejor relación calidad-precio.

¿Cómo puedo conseguir entradas para la Liga de Campeones de la AFC?

Para conseguir tu entrada en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, sé proactivo. Sigue estos pasos:

Sigue los canales oficiales: mantente atento a las redes sociales del Al-Ahli Saudi FC y a la app WeBook; los anuncios de venta general se publican con poca antelación. Si no tienes éxito, recurre a la reventa verificada en Ticombo para evitar estafas. Actúa rápido con la categoría 3: las entradas más baratas se agotan primero. Si tu presupuesto es limitado, céntrate en las gradas superiores, donde los precios son más bajos. Si se agotan las entradas normales, consulta los paquetes de hospitalidad: son más caros, pero garantizan acceso y mayor comodidad.

Todo lo que necesitas saber sobre la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.

Conocido como Al-Jawhara, «La Joya Brillante», el King Abdullah Sports City es uno de los estadios más avanzados de Oriente Medio. Situado a 30 km al norte de Yeda, forma parte de un gran complejo deportivo y puede albergar a más de 60 000 espectadores.

Su diseño, inspirado en corales y mashrabiya, brilla por la noche. Para la final de la ACLE 2026 el ambiente será electrizante: los aficionados del Al-Ahli, famosos por sus tifos y cánticos, harán retumbar el techo cerrado del estadio.

Para llegar, usa apps de transporte como Uber o Careem, pues el estacionamiento se satura. Fuera hay fan zones con comida, productos y actividades, abiertas cuatro horas antes. Ten lista tu entrada digital: el acceso es solo con código QR.

Tanto si eres seguidor del Al-Ahli como si quieres vivir la historia del fútbol asiático, no te pierdas la final de la Liga de Campeones de la AFC 2026. Consigue tus entradas hoy mismo y prepárate para una noche inolvidable en Yeda.