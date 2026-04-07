Cómo comprar entradas para la final de la Kings Cup 2026: fechas, precios e información sobre Riad para el partido entre el Al Hilal y el Al Kholood

La Copa del Rey de Arabia Saudí sigue siendo la competición eliminatoria más prestigiosa del reino, y la edición de 2026 está llegando a su punto álgido mientras el Al Hilal se prepara para recibir al Al Kholood.
El Al Hilal, el actual gigante de Riad, busca consolidar aún más su legado como el club más exitoso en la historia del torneo.
Tanto si eres un miembro acérrimo de la Ola Azul como si eres un aficionado neutral que busca vivir lo mejor de la cultura deportiva de Oriente Medio, es fundamental que reserves tu entrada con antelación.
GOAL te ofrece la información más actualizada con una guía completa para conseguir entradas para el Kingdom Arena ahora mismo.
¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Kholood?
|Fecha y hora
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|Jueves, 23 de abril de 2026 (21:00 AST)
|Al Hilal vs Al Kholood
|Kingdom Arena, Riad
|Entradas
¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?
Aunque las entradas generales suelen ponerse a la venta a través de la aplicación Blu Store (socio oficial del Al Hilal) o del portal de la Copa del Rey de Arabia Saudí, las localidades más solicitadas pueden agotarse a los pocos minutos de abrirse la venta al público.
Para garantizar una experiencia sin contratiempos, los aficionados deben utilizar plataformas móviles oficiales y mercados secundarios de confianza que garanticen la entrada. Todas las entradas para los partidos en el Kingdom Arena se emiten en formato digital.
Los aficionados que busquen opciones de última hora para ver la final de la Copa del Rey pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?
- Entrada general (detrás de las porterías): 65 SAR – 150 SAR
- Categoría 1 (gradas laterales): 200 SAR – 450 SAR
- Asientos premium (nivel intermedio): 500 SAR – 950 SAR
- Palcos VIP y de hospitalidad: 1.800 SAR – 5.000+ SAR
Los precios están sujetos a cambios en función de la demanda del mercado a medida que se acerca el día del partido.
Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena
El Kingdom Arena es una maravilla de la arquitectura deportiva moderna. Construido originalmente como Boulevard Hall y terminado en un tiempo récord, se ha convertido en la fortaleza permanente del Al Hilal.
Para vivir la experiencia más auténtica de la Copa del Rey, intenta conseguir entradas en las gradas norte o sur, detrás de las porterías. Es allí donde los ultras del Al Hilal lideran los cánticos, creando ese ambiente rítmico y lleno de energía que ha convertido al fútbol saudí en una sensación mundial.