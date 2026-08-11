Cómo comprar entradas para la FA Cup 2026/27: fechas confirmadas de las rondas, precio medio de las entradas y más

La FA Cup 2026/27 promete estar a la altura de su reputación como la competición eliminatoria más imprevisible del mundo, con clubes de toda la pirámide del fútbol inglés compitiendo por un puesto en el estadio de Wembley para el duelo definitivo.

Tras meses de rondas de clasificación, sorpresas de equipos modestos y máxima intensidad, el escenario quedará listo para otra gran final en la casa del fútbol inglés en mayo de 2027.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas, incluido cómo comprarlas, los costes estimados, el calendario de la competición y las opciones premium.

¿Cuál es el calendario de la FA Cup?

Las rondas de clasificación de la FA Cup de esta temporada comenzaron el sábado, 8 de agosto de 2026.

La competición completa se extiende durante más de nueve meses y culmina con la gran final en el estadio de Wembley el sábado, 22 de mayo de 2027.

Las fechas clave de las rondas del torneo propiamente dicho incluyen:

7 de noviembre de 2026: primera ronda propiamente dicha (entran los equipos de EFL League One y League Two)

5 de diciembre de 2026: segunda ronda propiamente dicha

9 de enero de 2027: tercera ronda propiamente dicha (entran los equipos de la Premier League y el Championship)

13 de febrero de 2027: cuarta ronda propiamente dicha

6 de marzo de 2027: quinta ronda propiamente dicha

3 de abril de 2027: cuartos de final

24-25 de abril de 2027: semifinales

22 de mayo de 2027: final

¿Cómo comprar entradas para los partidos de la FA Cup?

Comprar entradas directamente a través de los portales oficiales de venta de los clubes participantes es la forma más segura y fiable de conseguir asientos para la FA Cup.

Asignaciones prioritarias: las entradas para los partidos de la FA Cup no están incluidas automáticamente en el abono de temporada estándar de un club. Sin embargo, los abonados y los miembros oficiales del club tienen acceso prioritario durante ventanas de compra específicas.

las entradas para los partidos de la FA Cup no están incluidas automáticamente en el abono de temporada estándar de un club. Sin embargo, los abonados y los miembros oficiales del club tienen acceso prioritario durante ventanas de compra específicas. Asignaciones de Wembley (semifinales y final): los clubes participantes en las semifinales y la final reciben asignaciones individuales de entradas, normalmente alrededor de 30.000 por club para los partidos en Wembley. Estas se distribuyen directamente por los clubes finalistas en función de los puntos de fidelidad y de la condición de abonado.

los clubes participantes en las semifinales y la final reciben asignaciones individuales de entradas, normalmente alrededor de 30.000 por club para los partidos en Wembley. Estas se distribuyen directamente por los clubes finalistas en función de los puntos de fidelidad y de la condición de abonado. Mercados secundarios: para los aficionados que no consigan entradas en las asignaciones oficiales de los clubes, las plataformas secundarias ofrecen opciones alternativas de reventa para los partidos de mayor demanda. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la web en la que vas a comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la FA Cup?

La demanda y los precios de las entradas aumentan a medida que la competición avanza hacia la gran cita de Wembley en mayo. Aquí tienes un desglose de los precios medios de las entradas:

A discreción del club local (rondas 1-6): la FA fija un precio mínimo de £10 para las primeras rondas hasta los cuartos de final. Los clubes locales fijan los precios de venta nominal en función del nivel del rival y de la ubicación del asiento.

la FA fija un precio mínimo de £10 para las primeras rondas hasta los cuartos de final. Los clubes locales fijan los precios de venta nominal en función del nivel del rival y de la ubicación del asiento. Estructura de Wembley (semifinales y final): los precios oficiales de Wembley están estandarizados entre las categorías 1 y 4 de localidades, con entradas de adulto que van de £30 a £120 para las semifinales y de £50 a £255 para la final.