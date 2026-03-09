Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de Bélgica 2026: fechas, partidos, precios y más

Bélgica ha sido una potencia a tener en cuenta durante la última década, llegando al menos a cuartos de final en cuatro grandes torneos de fútbol, incluido el tercer puesto en la Copa del Mundo de 2018. Este verano volverán a darlo todo, y ya puedes reservar tus entradas para los partidos.

Puede que Vincent Kompany, Eden Hazard y Dries Mertens hayan colgado las botas, pero la actual selección belga sigue contando con una brillante plantilla. Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y otros están listos para cautivar a los aficionados de Norteamérica y dar espectáculo en la Copa del Mundo.

¿Belgia desplegará todo su estilo contra sus rivales del grupo? Podrías estar en el campo para descubrirlo. Deja que GOAL te informe sobre las últimas novedades en cuanto a las entradas para la Copa del Mundo de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos durante 34 días en toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de partidos de Bélgica en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Lunes, 15 de junio Bélgica contra Egipto (12:00) Lumen Field (Seattle) Entradas Domingo, 21 de junio Bélgica contra Irán (12:00 h) SoFi Stadium (Inglewood) Entradas Viernes, 26 de junio Bélgica contra Nueva Zelanda (20:00) BC Place (Vancouver) Entradas



Los aficionados belgas quedaron desconsolados en la Copa del Mundo celebrada hace cuatro años en Catar. A pesar de contar con una gran cantidad de talento ofensivo en la plantilla, no lograron marcar goles. En un reñido partido inaugural contra Canadá, el gol de Michy Batshuayi en el minuto 44 fue lo único que marcó la diferencia.

Sorprendentemente, ese fue el único gol que Bélgica marcó en todo el torneo. Tras el partido contra Canadá, perdió 2-0 contra Marruecos y empató 0-0 con Croacia, lo que significó que los Diablos Rojos se despidieron de la fase eliminatoria del Mundial por primera vez desde 1998.

Tras su dramática eliminación hace cuatro años, Bélgica sabe que esta vez no puede permitirse el lujo de ser demasiado complaciente. Sin embargo, sobre el papel, parece que le ha tocado uno de los grupos más fáciles, ya que ninguno de sus rivales en la fase de grupos ha conseguido nunca una victoria en un Mundial.

El primer rival de los hombres de Rudi García será Egipto en Seattle. A pesar de haber debutado en el Mundial en 1934, sorprendentemente esta será solo la cuarta participación de los Faraones en la fiesta mundial del fútbol.

Bélgica sabe que tendrá que vigilar de cerca a los pioneros treintañeros de Egipto, Mo Salah y Trezeguet. Entre los dos marcaron 14 de los 20 goles de su selección durante la fase de clasificación para el Mundial.

El equipo de García viajará luego a California para enfrentarse a Irán. El Team Melli quedó eliminado en la fase de grupos en sus seis anteriores participaciones en la Copa del Mundo. Además, encajó seis goles en uno de sus encuentros de grupo en Catar 2022.

Los Diablos Rojos cerrarán su campaña en la fase de grupos en suelo canadiense (Vancouver) contra Nueva Zelanda. La última vez que los All Whites se clasificaron para el Mundial, en 2010, empataron todos sus partidos de la fase de grupos antes de quedar eliminados.

Cómo comprar entradas para la Copa Mundial de Bélgica 2026

Los aficionados pueden adquirir entradas oficiales para los partidos en los que participe Bélgica a través de la página web de la FIFA desde ahora hasta el inicio del torneo en junio.

Aunque ya se han llevado a cabo varias fases de venta, como el «sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), todavía hay entradas disponibles.

Fase de venta de última hora

A medida que se acerque el torneo (a partir de abril), los aficionados podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada. La FIFA no ha revelado cuántas entradas se pondrán a la venta ni para qué partidos, pero es de esperar que la disponibilidad sea limitada y que se agoten rápidamente.

Para comprar entradas, debes visitar el portal oficial de venta de entradas de la FIFA y registrarte para crear una cuenta. A continuación, puedes iniciar sesión en tu cuenta de la FIFA y consultar la disponibilidad de entradas.

Mercados secundarios

Además de las ventas iniciales, la FIFA también gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio. Se trata de la única plataforma aprobada por la FIFA para los aficionados que deseen revender o comprar entradas ya agotadas.

La disponibilidad en la plataforma de reventa suele ser limitada y esporádica, especialmente a medida que se acercan los partidos, pero sigue siendo la opción más segura para comprar entradas fuera de las fases de venta primaria. Para los aficionados de México, existe un mercado de intercambio específico (Mercado de Intercambio) que gestiona las transacciones de reventa locales con las mismas garantías oficiales.

Para aquellos que se pierdan las ventanas oficiales de la FIFA o necesiten entradas para fechas o ciudades específicas, los sitios web de reventa de entradas como StubHub también ofrecerán entradas para la Copa del Mundo. Estas plataformas ofrecen más flexibilidad, pero generalmente a precios significativamente más altos debido a los mercados de reventa impulsados por la demanda.

Entradas para la Copa del Mundo de Bélgica 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, situadas en la grada inferior.

Las más caras, situadas en la grada inferior. Categoría 2: abarca tanto la grada superior como la inferior fuera de las zonas de la categoría 1.

abarca tanto la grada superior como la inferior fuera de las zonas de la categoría 1. Categoría 3: Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, situadas en la grada superior fuera de las otras categorías.

Es probable que los precios varíen a lo largo de las distintas fases de venta de entradas. A continuación se muestran las estimaciones:

Etapa Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excluidos los países anfitriones) 60-620 Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75-2735 Ronda de 32 105-750 Octavos de final 170 $ - 980 Cuartos de final 275 $ - 1775 Semifinales 420 $ - 3295 Final 2030 $ - 7875

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa Mundial de Bélgica 2026

Podrá disfrutar de lo mejor de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos para los partidos de Bélgica, que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo que no sea de la nación anfitriona (excepto CAN, MEX y EE. UU.)

Ronda de 32/Ronda de 16/Final de bronce: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Salón junto al campo, VIP, Salón del Trofeo, Club de Campeones, Pabellón de la FIFA

A partir de 1400 USD por persona

Serie de sedes

Disfrute de todos los partidos en el recinto que elija.

Incluye entre 4 y 9 partidos, dependiendo del recinto

Son válidos todos los días de partido y todas las fases

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

A partir de 8275 $ USD por persona

Sigue a mi equipo

Vea a su equipo en acción en todos los partidos de la fase inicial, independientemente de la ubicación.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 partido de los dieciseisavos de final

Todos los días y lugares de los partidos son elegibles

Sigue a mi equipo no está disponible en este momento para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México y Estados Unidos).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

A partir de 6750 USD por persona.

Las suites privadas y el acceso Platinum también están disponibles para grupos corporativos o VIP que buscan las opciones más exclusivas.

Qué esperar de Bélgica en el Mundial

Bélgica llegará a Norteamérica este verano tras otra impresionante campaña de clasificación para la Copa del Mundo. Por cuarta vez consecutiva, terminó en lo más alto de su grupo de clasificación sin perder un solo partido. De hecho, hay que remontarse a 2009 para encontrar la última vez que fue derrotada en una fase de clasificación para la Copa del Mundo.

Puede que los Diablos Rojos no hayan alcanzado las cotas de anteriores campañas de clasificación, como la de 2018, en la que ganaron 9 de sus 10 partidos y marcaron 43 goles, pero han mantenido el impulso bajo la dirección de Rudi García. Bélgica afronta 2026 en plena forma tras terminar 2025 con una racha de nueve partidos invicta.

Kevin De Bruyne volvió a dar la talla para Bélgica cuando más importaba, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo con seis goles en la fase de clasificación. Sin embargo, contó con la ayuda de toda una serie de jugadores que también vieron puerta, entre ellos Jeremy Doku, Youri Tielemans y Hans Vanaken.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, puedes ver las ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes: