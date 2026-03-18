Cómo comprar entradas para la Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid contra Real Sociedad, información sobre el partido y mucho más

Tras una agotadora fase de semifinales, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad se han clasificado para la final. Se enfrentarán por el trofeo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla el 18 de abril. ¿Quién mantendrá la calma para coronarse como nuevo campeón de la Copa?

Deja que GOAL te explique cómo puedes comprar entradas para la final de la Copa del Rey 2026, incluyendo cuánto cuestan y dónde puedes adquirirlas.

¿Cuándo es la Copa del Rey 2026?

El único partido que queda por disputar en la Copa del Rey es la final. Se celebrará de la siguiente manera:

Fecha Partido (CET) Lugar Entradas Sábado, 18 de abril Atlético de Madrid vs Real Sociedad (21:00) Estadio La Cartuja (Sevilla) Entradas

Cómo comprar entradas para la final de la Copa del Rey 2026

Para adquirir entradas para la final de la Copa del Rey, tanto el Atlético de Madrid como la Real Sociedad recibirán un cupo específico (normalmente en torno al 40 % cada uno) para venderlas directamente a sus socios y abonados.

Las entradas restantes suelen gestionarlas la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), aunque son muy difíciles de conseguir debido a la enorme demanda.

El renovado Estadio de La Cartuja cuenta ahora con un aforo de 72 000 espectadores, pero, incluso con más asientos disponibles, el lleno total está garantizado.

Si no consigues entradas en la venta oficial del club, quizá te interese recurrir a revendedores como StubHub, donde actualmente hay entradas a la venta para los aficionados que buscan asegurarse su plaza en el último momento.

Entradas para la final de la Copa del Rey 2026: ¿cuánto cuestan?

Los precios oficiales de las entradas para la final de 2026 se han fijado en tramos que van desde los 89 € hasta los 282 €.

Las opciones más asequibles se encuentran en el «Fondo» (detrás de las porterías), mientras que los asientos premium de «Preferencia» tienen los precios más altos.

En el mercado secundario, los precios fluctúan significativamente en función de la disponibilidad.

En sitios web como StubHub, las entradas parten actualmente de unos 784 €, a medida que crece la expectación por este enfrentamiento.

¿Qué se puede esperar de la final de la Copa del Rey?

El Atlético de Madrid se clasificó para la final tras una semifinal de infarto contra el vigente campeón, el Barcelona. A pesar de la aplastante victoria por 4-0 sobre el Barça en el partido de ida, el equipo de Diego Simeone tuvo que aguantar una feroz remontada en el Camp Nou, pasando finalmente a la final con un resultado global de 4-3. Se trata de la primera vez que el Atlético llega a la final desde 2013.

Por su parte, la Real Sociedad demostró el dominio vasco al eliminar al Athletic Club. Una victoria por 1-0 a domicilio en San Mamés, seguida de un disciplinado triunfo por 1-0 en casa, le aseguró el regreso a Sevilla. «La Real» buscará repetir el éxito de 2020 en este mismo estadio, donde derrotó al mismo rival para levantar el trofeo.