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Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: fechas de la fase eliminatoria, próximos partidos, precios y más

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E. Haaland

Noruega vuelve a darlo todo en la escena internacional, y aquí te contamos cómo puedes verlos en acción

El espectacular ascenso de Noruega al primer plano del fútbol alcanza su punto álgido ahora que los escandinavos se preparan para enfrentarse a Brasil, pentacampeona del mundo, en un choque de infarto de octavos de final del Mundial. 

Tras casi tres décadas, Noruega vuelve a una fase eliminatoria gracias a su agónica victoria 2-1 sobre Costa de Marfil en la ronda de 32. 

Con la creatividad de Martin Ødegaard y la eficacia goleadora de Erling Haaland, esta generación ha demostrado que pertenece al escenario mundial. 

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Calendario de Noruega en el Mundial 2026

Fecha (hora de inicio)Partido EstadioResultado final / Entradas
Martes 16 de junioNoruega vs. Irak Estadio Gillette (Foxborough)4-1
Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal Estadio MetLife (East Rutherford)3-2
Viernes 26 de junio Noruega vs. FranciaEstadio Gillette (Foxborough)1-4
Martes 30 de junioOctavos de final: Costa de Marfil vs. NoruegaEstadio de Dallas (AT&T Stadium), Arlington, Texas1-2
Domingo 5 de julioOctavos de final: Brasil vs. NoruegaEstadio MetLife (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey)Comprar entradas

¿Cómo comprar entradas para Noruega en el Mundial 2026?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está activo y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios controlados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario en el que compres entradas.

El camino de Noruega hacia la final

1. Octavos de final

  • Rival: Costa de Marfil
  • Martes 30 de junio de 2026, AT&T Stadium (Dallas).

2. Octavos de final

Si Noruega vence a Costa de Marfil, viajará al norte para medirse con el ganador del partido 76 (Brasil vs. Japón).

  • Posible rival: Brasil o Japón
  • Fecha y sede: sábado 4 de julio de 2026, en el MetLife Stadium (Nueva York–Nueva Jersey).

3. Cuartos de final

Si avanzan, se medirán al ganador del grupo de México, Ecuador, Inglaterra o República Democrática del Congo.

  • Posible rival: Inglaterra, México, Ecuador o República Democrática del Congo
  • Fecha y sede: jueves 9 de julio de 2026, SoFi Stadium (Los Ángeles).

4. Semifinales

Si ganan, Erling Haaland y su equipo estarán a un paso de la final y se medirán con el ganador del cuadrante inferior izquierdo.

  • Posible rival: Francia, Alemania, Argentina o España
  • Fecha y sede: martes 14 de julio de 2026, AT&T Stadium (Dallas).

5. La final de la Copa del Mundo de la FIFA

Noruega se medirá a la selección que avance desde la parte opuesta del cuadro.

  • Posible rival: EE. UU., Países Bajos, Bélgica, Italia o Portugal
  • Fecha y sede: domingo 19 de julio de 2026, New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium)

Entradas para la Copa del Mundo de Noruega 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos - CuartosSemifinales y Final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500–6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 $ - 2.030 $

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Historial de enfrentamientos entre Costa de Marfil y Noruega en la selección masculina absoluta

Sistema métricoCosta de MarfilNoruega
Partidos disputados11
Victorias00
Empates11
Goles marcados11

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, 48 selecciones competirán y el torneo será organizado por tres países.

Las sedes son:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son los estadios de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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