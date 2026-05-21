Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Curazao 2026: fechas, calendario, precios y más

Curazao debutará el 14 de junio contra Alemania en el NRG Stadium de Houston.

Desde 1930, 84 países han disputado la Copa Mundial de la FIFA. Curazao, el más pequeño en población y superficie, debuta este año.

Las estrellas de esta isla caribeña, conocidas como la «Ola Azul», compensan su falta de estatura con gran espíritu y siempre reciben una cálida acogida.

GOAL te mantendrá al día sobre la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, cómo conseguir tus boletos para los partidos de Curaçao y sus precios.

Calendario de Curazao en el Mundial 2026

La Onda Azul firmó victorias contundentes durante su invicta fase de clasificación. ¿Repetirá espectáculos en el Grupo E de Norteamérica?

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo, 14 de junio Alemania vs. Curaçao Estadio NRG, Houston Entradas Sábado 20 de junio Ecuador vs. Curaçao Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas Jueves 25 de junio Curazao vs. Costa de Marfil Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Curazao?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas para las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , especialmente para partidos de alta demanda, aunque los precios suelen ser superiores. Lee siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Curazao?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para algunos niveles de la fase de grupos hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar de Curazao en el Mundial de 2026

Su ascenso ha sido meteórico: con unos 150 000 habitantes, apenas había ganado seis partidos en las tres campañas previas.

En esta ocasión consiguieron siete triunfos en diez encuentros, mantuvieron el invicto y se aseguraron un lugar en la Copa del Mundo 2026.

Arrancó venciendo 4-1 a Barbados y no miró atrás: goleó 5-1 a Haití y 7-0 a Bermudas.

Gervane Kastaneer lideró la ofensiva con cinco goles, bien secundado por Juninho Bacuna, Kenji Gorre y Rangelo Janga, autores de tres tantos cada uno.

Pese a unos malos resultados en los amistosos a principios de año, Curazao recibió un gran impulso con el regreso de Dick Advocaat como entrenador. El experimentado técnico ganó la Eredivisie con el PSV Eindhoven (1997), la Premier League escocesa con el Rangers (1999 y 2000) y la Copa de la UEFA con el Zenit de San Petersburgo (2008).

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



