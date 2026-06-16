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Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026: fechas, calendario, precios y más

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Los «Taegeuk Warriors» viajan a Norteamérica en busca de la gloria en el Mundial, y tú puedes acompañarlos.

Tras una sólida fase de clasificación en la que dominó las rondas de la AFC, Corea del Sur participará en el Mundial de 2026 por undécima vez consecutiva. 

La ampliación a 48 equipos incrementa la presión sobre la potencia más constante de Asia, que se prepara para brillar en Estados Unidos y México este junio.

¿Logrará Corea del Sur alcanzar los octavos de final por tercer torneo seguido? En GOAL te contamos todo sobre las entradas: cómo conseguirlas y su precio.

Entradas para el Mundial de Corea del Sur:Reserva entradas

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Corea del Sur en el Mundial de 2026?

FechaPartido SedeEntradas
Jueves 11 de junioCorea del Sur vs Chequia (2-1)Estadio Akron (Guadalajara)Entradas
Jueves 18 de junioMéxico vs. Corea del SurEstadio Akron (Guadalajara)Entradas
Miércoles 24 de junioSudáfrica vs Corea del Sur Estadio BBVA (Monterrey)Entradas

¿Cuáles son las entradas más baratas para Corea del Sur?

Según la reventa actual, las estimaciones de la FIFA y los precios públicos más bajos, estas son las entradas más baratas para la fase de grupos de Corea del Sur disponibles ahora.

Los precios pueden variar por demanda y política de precios dinámicos.

ClasificaciónPartido (Fecha)Lugar (ciudad)Planta de reventa de entradas de nivel básicoEntradas
N.º 1Sudáfrica vs Corea del Sur (24 de junio)Estadio BBVA (Monterrey)233 $ – 358 $+Entradas
N.º 2Corea del Sur vs República Checa (11 de junio)Estadio Akron (Guadalajara)293 $ – 441 $+Entradas
N.º 3México vs. Corea del Sur (18 de junio)Estadio Akron (Guadalajara)1.529 $ – 2.621 $+Entradas

Nota: Los precios fluctúan por dinámica de precios y reventa. Estos valores máximos son públicos al momento de escribir y pueden cambiar cerca del torneo.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026

Las loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya han finalizado.

Con más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

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Entradas para la Copa del Mundo de Corea del Sur 2026: ¿cuánto cuestan?

Los boletos para la fase de grupos en Corea del Sur se dividen en cuatro categorías, desde 60 dólares para partidos que no sean de la selección anfitriona.

  • Categoría 1: Las más caras, en las gradas inferiores centrales.
  • Categoría 2: Asientos de nivel medio con excelentes vistas laterales.
  • Categoría 3: Gradas superiores.
  • Categoría 4: Los asientos más asequibles, situados detrás de las porterías.
EscenarioRango de precios de las entradas (USD)
Fase de grupos (contra Sudáfrica/Repesca)60–620
Fase de grupos (vs México)75 – 2.735
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Corea del Sur en el Mundial?

Llega con algo que demostrar tras una campaña de clasificación dominante y la integración exitosa de una nueva generación de talentos.

Suelen anotar goles en los minutos finales y cuentan con el apoyo de sus aficionados, los “Diablos Rojos”, que llenarán los estadios mexicanos. 

Su capacidad para dar sorpresas (como la victoria 2-0 sobre Alemania en 2018) la convierte en una de las selecciones no cabezas de serie más peligrosas.

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¿Quiénes forman la selección de Corea del Sur para el Mundial? Plantilla definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Hong Myung-bo, los Guerreros Taegeuk han definido su lista de 26 jugadores con la mira puesta en seguir escribiendo su historia. En el Grupo A con México, Chequia y Sudáfrica, Corea del Sur combina talento europeo y experiencia de la K-League.

Destacan el talento creativo de Lee Kang-in (París Saint-Germain), el muro defensivo Kim Min-jae (Bayern de Múnich) y el carismático capitán Son Heung-min, líder del ataque.

Tanto si sigues su camino en el torneo como si buscas entradas para los partidos del Grupo A en Zapopan, Guadalajara y Monterrey, aquí está la lista oficial de los 26 jugadores que vestirán la camiseta surcoreana:

PosiciónJugadorClub
PorterosJo Hyeon-wooUlsan HD
 Kim Seung-gyuFC Tokio
 Song Bum-keunJeonbuk Hyundai
DefensasKim Min-jaeBayern de Múnich
 Seol Young-wooCrvena Zvezda
 Lee Han-beomMidtjylland
 Kim Tae-hyeonAntlers de Kashima
 Park Jin-seobZhejiang FC
 Lee Ki-hyukGangwon FC
 Lee Tae-seokAustria de Viena
 Jens CastropBorussia Mönchengladbach
 Kim Moon-hwanDaejeon Hana Citizen
 Cho Wi-jeJeonbuk Hyundai
CentrocampistasLee Kang-inParís Saint-Germain
 Hwang In-beomFeyenoord
 Lee Jae-sungFSV Mainz 05
 Hwang Hee-chanWolverhampton Wanderers
 Paik Seung-hoBirmingham City
 Bae Jun-hoStoke City
 Kim Jin-gyuJeonbuk Hyundai
 Yang Hyun-junCeltic
 Eom Ji-sungSwansea City
 Lee Dong-gyeongUlsan HD
DelanterosSon Heung-min (capitán)LAFC
 Oh Hyeon-gyuBeşiktaş
 Cho Gue-sungMidtjylland

Perfiles de jugadores clave y perspectiva táctica

El capitán Son Heung-min es el alma de la selección. En su cuarto Mundial consecutivo, su definición y liderazgo desde la banda marcarán el techo de Corea del Sur en la fase eliminatoria.

En defensa, el central del Bayern Múnich Kim Min-jae es clave con su fuerza y velocidad de recuperación ante la presión alta del Grupo A.

Mientras Son aporta el toque final, Lee Kang-in, del París Saint-Germain, es la pieza clave del centro del campo. Su visión de juego de élite, su precisión en las jugadas a balón parado y su magia en la creación de juego dan a Corea del Sur una clara ventaja creativa en suelo norteamericano.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

PaísEstadio (ciudad)Aforo
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)87 523
 Estadio Akron (Guadalajara)48 071
 Estadio BBVA (Monterrey)53 500
Estados UnidosEstadio MetLife (Nueva Jersey)82 500
 Estadio AT&T (Dallas)94 000
 Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)75 000
 Estadio NRG (Houston)72 220
 Estadio Arrowhead (Kansas City)76 416
 Estadio SoFi (Los Ángeles)70 240
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)69 796
 Estadio Levi's (San Francisco)71 000
 Lumen Field (Seattle)69 000
 Estadio Gillette (Boston)65 878

 

Estadio Hard Rock (Miami)65 326
CanadáBC Place (Vancouver)54 500
 BMO Field (Toronto)45 000

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