Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de 2026 en la República Checa: fechas, calendario, precios y más

La República Checa debutará en la fase de grupos el 11 dejunio contra Corea del Sur, en el Estadio Akron de México.

Tras 20 años ausentes, los checos regresan al escenario mundial. Sus aficionados, entusiasmados, ya buscan entradas para la próxima aventura norteamericana.

Ya ha sido un año para el recuerdo para los seguidores de la República Checa. Tras una campaña de clasificación irregular, la selección mejoró cuando más importaba y se clasificó para el Mundial en la repesca.

GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir asientos para los partidos de la República Checa y cuánto cuestan.

Calendario de la República Checa en el Mundial 2026

Desde el subcampeonato de 1962 solo han avanzado a la fase eliminatoria en 1990. Este es el calendario de la fase de grupos que les espera:

Fecha Calendario Lugar Entradas Jueves 11 de junio Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas Jueves 18 de junio República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas Miércoles 24 de junio República Checa vs. México Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de la República Checa?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son una buena opción para los partidos eliminatorios de mayor demanda, aunque los precios pueden variar respecto al valor nominal. Lee siempre los términos y condiciones del sitio secundario antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Checa?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 $ - 800 $ 1.000 $ - 4.210 $ Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60 $ - 120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

Qué esperar de la República Checa en el Mundial 2026

La fase de clasificación fue una montaña rusa: derrotas sorpresivas ante Islas Feroe (2-1) y Croacia (5-0), y victorias clave sobre República de Irlanda y Dinamarca en la repesca.

Los aficionados checos sacan partido a su inversión cada vez que ven a su equipo en acción. Bajo la batuta de Miroslav Koubek, el conjunto llegó al límite en ambas victorias de la repesca, resueltas en tensas tandas de penaltis. Los seguidores esperan más momentos dramáticos en Norteamérica este verano.

Aunque no juega un Mundial desde 2006, bajo el nombre de Checoslovaquia fue subcampeona en 1934 y 1962 y llegó a cuartos en 1938 y 1990.

Aunque nunca han sido campeones del mundo, los checos sí ganaron Europa en 1976.

Patrik Schick, máximo goleador en la fase de clasificación, liderará de nuevo el ataque. El delantero del Bayer Leverkusen marca casi un gol cada dos partidos (103 en 210) y mantiene un ritmo similar con la selección (25 en 52).

También destacan el centrocampista Tomáš Souček, clave con su despliegue de área a área, y el capitán Ladislav Krejčí, quien lidera la defensa.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000



