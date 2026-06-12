Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo 2026 en la República Checa: fechas, calendario, precios y más

La República Checa debutará en la fase de grupos el 11 dejunio contra Corea del Sur, en el Estadio Akron de México.
Tras 20 años ausentes, los checos regresan al escenario mundial. Sus aficionados, entusiasmados, buscan entradas para la próxima aventura norteamericana.
GOAL te ofrece la información más reciente sobre las entradas para el Mundial 2026, incluyendo cómo conseguir asientos para los partidos de la República Checa y su precio.
Calendario de la República Checa en el Mundial 2026
Desde el subcampeonato de 1962, solo avanzaron a la fase eliminatoria en 1990. Este es el calendario de la fase de grupos que les espera:
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
Jueves 11 de junio
Corea del Sur vs República Checa (3-2)
Estadio Akron, Zapopan
Jueves 18 de junio
República Checa vs Sudáfrica
Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
Miércoles 24 de junio
República Checa vs. México
Estadio Azteca, Ciudad de México
¿Cuáles son las entradas más baratas para los partidos de la República Checa en el Mundial?
Según los anuncios activos en el mercado secundario, las tarifas de referencia oficiales de la FIFA y el seguimiento en tiempo real de la reventa, así se clasifican los precios de las entradas más básicas para los partidos de la República Checa en el Grupo A.
Los precios cambian según la capacidad del estadio, la demanda local y la facilidad para viajar.
Partido (Fecha)
Lugar (ciudad)
Planta de reventa de entradas de nivel básico
Entradas
República Checa vs. Sudáfrica (18 de junio)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta, EE. UU.)
148 $ – 200 $+
Corea del Sur vs República Checa (11 de junio)
Estadio Guadalajara (Guadalajara, México)
227 $ – 320 $+
República Checa vs México (24 de junio)
Estadio Azteca (Ciudad de México, MEX)
870 $ – 1100 $+
Nota: Los precios fluctúan por demanda y dinámica de precios; esta tabla muestra el rango más alto disponible al momento de escritura y puede cambiar.
¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de la República Checa?
Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios), y la disponibilidad es muy limitada.
Este es el estado actual de la venta de entradas:
- Fase de venta de última hora: activa, por orden de llegada y en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Checa?
La FIFA aplica precios variables: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.
A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400 - 800
1.000 - 4.210
Categoría 3
100 $ - 200 $
200 $ - 500 $
600–2790 $
Categoría 4
60 $ - 120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Qué esperar de la República Checa en el Mundial 2026
La fase de clasificación fue una montaña rusa: derrotas sorpresivas ante Islas Feroe (2-1) y Croacia (5-0), y victorias clave sobre República de Irlanda y Dinamarca en la repesca.
Los aficionados checos sacan partido a su inversión cada vez que ven a su equipo en acción. Bajo la batuta de Miroslav Koubek, el conjunto llegó al límite en ambas victorias de la repesca, resueltas en tensas tandas de penaltis. Los seguidores esperan más momentos dramáticos en Norteamérica este verano.
Aunque no juega un Mundial desde 2006, tiene una larga historia: fue subcampeona en 1934 y 1962, y llegó a cuartos en 1938 y 1990 como Checoslovaquia.
Aunque nunca han alcanzado la cima a nivel mundial, los checos sí lo lograron en el escenario continental al ganar la Eurocopa de 1976.
Patrik Schick, máximo goleador en la fase de clasificación, liderará de nuevo el ataque. Con el Bayer Leverkusen suma casi un gol cada dos partidos (103 en 210) y mantiene un ritmo similar con la selección (25 en 52).
También destacan el centrocampista Tomáš Souček, clave con su despliegue de área a área, y el capitán Ladislav Krejčí, quien lidera la defensa.
¿Quiénes integran la selección checa para el Mundial? La lista final de 26 jugadores.
Bajo la dirección del veterano seleccionador Miroslav Koubek, de 74 años, la República Checa ha confirmado su lista definitiva de 26 jugadores. En su regreso a la fase final, debutará en el Grupo A ante Corea del Sur, Sudáfrica y la anfitriona México.
El plantel destaca por su imponente y disciplinado núcleo físico, liderado por el motor del West Ham, Tomáš Souček, el capitán Ladislav Krejčí y el letal delantero del Bayer Leverkusen, Patrik Schick.
Tanto si planeas su ruta hacia las eliminatorias como si buscas entradas en el mercado secundario para los decisivos partidos de fase de grupos en Guadalajara, Atlanta y Ciudad de México, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que representarán a Chequia:
Plantilla oficial de la República Checa para el Mundial
Posición
Jugador
Club actual
Porteros
Matěj Kovář
Bayer Leverkusen
Jindřich Staněk
Slavia de Praga
Lukáš Horníček
Braga
Defensas
Ladislav Krejčí (C)
Wolverhampton Wanderers
Vladimír Coufal
TSG Hoffenheim
Tomáš Holeš
Slavia de Praga
Robin Hranáč
TSG Hoffenheim
David Zima
Slavia de Praga
David Douděra
Slavia de Praga
David Jurásek
Slavia de Praga
Štěpán Chaloupek
Slavia de Praga
Jaroslav Zelený
Sparta de Praga
Centrocampistas
Tomáš Souček
West Ham United
Lukáš Provod
Slavia de Praga
Michal Sadílek
Slavia de Praga
Lukáš Červ
Viktoria Plzeň
Vladimír Darida
FC Hradec Králové
Alexandr Sojka
Viktoria Plzeň
Hugo Sochůrek
Sparta de Praga
Pavel Bucha
FC Cincinnati
Tomáš Ladra
Viktoria Plzeň
Delanteros
Patrik Schick
Bayer Leverkusen
Adam Hložek
TSG Hoffenheim
Tomáš Chorý
Slavia de Praga
Mojmír Chytil
Slavia de Praga
Jan Kuchta
Sparta de Praga
Pavel Šulc
Olympique de Lyon
Denis Višinský
Viktoria Plzeň
¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:
País
Estadio (ciudad)
Capacidad
Canadá
BC Place (Vancouver)
54 000
BMO Field (Toronto)
45 000
México
Estadio Banorte (Ciudad de México)
83 000
Estadio Akron (Guadalajara)
48 000
Estadio BBVA (Monterrey)
53 500
Estados Unidos
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
75 000
Estadio Gillette (Foxborough)
65 000
Estadio AT&T (Dallas)
94 000
Estadio NRG (Houston)
72 000
Estadio Arrowhead (Kansas City)
73 000
Estadio SoFi (Inglewood)
70 000
Estadio Hard Rock (Miami)
65 000
Estadio MetLife (East Rutherford)
82 500
Lincoln Financial Field (Filadelfia)
69 000
Levi's Stadium (San Francisco)
71 000
Lumen Field (Seattle)
69 000