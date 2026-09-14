Cómo comprar entradas para la AFC Champions League Elite: calendario completo de 2026/27, dónde comprarlas, precios y más

La principal competición de clubes de Asia está de vuelta, con la AFC Champions League Elite 2026/27 ya en marcha. El torneo se ha ampliado a 32 equipos por primera vez desde su cambio de nombre en 2024/25, y la fase de liga se prolongará hasta febrero de 2027 antes de una fase final centralizada en Arabia Saudí.
Deja que GOAL te guíe sobre cómo hacer realidad tus sueños futbolísticos asiáticos consiguiendo entradas para algunos inolvidables partidos de la AFC Champions League Elite esta temporada. Consulta a continuación la lista completa de encuentros y cómo puedes comprar entradas para cada jornada.
Lista completa de partidos de la AFC Champions League Elite 2026/27
La AFC y los clubes individuales confirman las fechas exactas de los partidos, los horarios de inicio y las sedes dentro de cada ventana de jornada cuando se acercan los encuentros, así que por ahora aparecen listados por rango de fechas de la jornada. Consulta el enlace de entradas para ver la información más reciente a medida que se confirman los partidos.
|Fecha
|Partido
|Sede
|Entradas
|14-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|14-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|14 de sep. de 2026 (MD1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Entradas
|14-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|14 de sep. de 2026 (MD1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|14-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|15 de sep. de 2026 (MD1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|15 de sep. de 2026 (MD1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riyadh
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
|15-16 de sep. de 2026 (MD1)
|Port vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Tractor vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|12-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|13-14 de oct. de 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Al Ain vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|26-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|27-28 de oct. de 2026 (MD3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Tractor vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|2-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Port vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|3-4 de nov. de 2026 (MD4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al Ain vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Tractor vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|23-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|24-25 de nov. de 2026 (MD5)
|Gamba Osaka vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Pakhtakor vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Esteghlal vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|1-8 de dic. de 2026 (MD6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|1-2 de dic. de 2026 (MD6)
|Port vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Tractor vs Al Sadd
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|Por confirmar
|Entradas
|8-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Shanghai Port vs Port
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|Por confirmar
|Entradas
|9-10 de feb. de 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|Por confirmar
|Entradas
|15-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Port vs Kyoto Sanga
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|Por confirmar
|Entradas
|16-17 de feb. de 2027 (MD8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|Por confirmar
|Entradas
Cómo comprar entradas para partidos de la AFC Champions League Elite
Al margen de la fase final de la AFC Champions League Elite, que se disputa en Arabia Saudí a finales de abril y principios de mayo de 2027, no se pueden comprar entradas para los partidos de la AFC Champions League Elite directamente a través de la propia AFC. En su lugar, se venden club por club entre los equipos que compiten en la edición de esta temporada.
Debes visitar la web oficial de venta de entradas del club o de la liga correspondiente al partido al que quieras asistir y comprar allí tu asiento. La demanda puede superar con frecuencia la asignación disponible en algunos de los encuentros más importantes, especialmente en los que participan los principales equipos de Arabia Saudí.
Aunque los portales oficiales de los clubes y las ligas son la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la AFC Champions League Elite, quienes quieran asistir a los partidos pueden considerar sitios secundarios como Ticombo, que podrían darles la mejor oportunidad de conseguir asientos de última hora.
¿Cuánto cuestan las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite?
El precio de las entradas para partidos de la AFC Champions League Elite varía en función de varios factores, entre ellos qué clubes estén implicados, la sede y la fase de la competición.
Por ejemplo, un partido con Al-Hilal o Al-Nassr en Riad normalmente costaría mucho más que un encuentro de la fase de liga en un mercado más pequeño.
Los clubes suelen fijar los precios de las entradas para la AFC Champions League Elite al inicio de una temporada para la fase de liga. Si un equipo avanza a las rondas eliminatorias, los precios pueden aumentar para determinados partidos en función del rival, la ubicación y la demanda.
Sigue de cerca los distintos portales oficiales de entradas de los clubes para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios.
¿Qué esperar de la AFC Champions League Elite 2026/27?
Al-Ahli afronta esta temporada como vigente bicampeón, después de revalidar el título en 2026, y aspirará a convertirse en el primer club en ganar la competición tres veces seguidas.
Arabia Saudí tiene por primera vez esta temporada cuatro representantes en la Región Oeste, tras la ampliación de la liga: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal y Al-Nassr, este último de vuelta en la máxima categoría después de ganar el título de la Saudi Pro League 2025/26. Cristiano Ronaldo ha convertido esta competición en uno de sus grandes objetivos para la campaña.
En otros frentes, el Al-Shamal de Qatar debuta esta temporada a nivel continental, mientras que el Esteghlal de Irán, los uzbekos Neftchi y Pakhtakor, y el iraquí Al-Quwa Al-Jawiya completan una competitiva Región Oeste.
En la Región Este, la ampliada representación de Japón, con cinco clubes, entre ellos Vissel Kobe y Kyoto Sanga, encabeza un grupo que también incluye al campeón de la K League de Corea del Sur, Jeonbuk Hyundai Motors, al Buriram United de Tailandia y al Công An Hà Nội de Vietnam, todos ellos en busca de una larga trayectoria en el nuevo formato de liga única.