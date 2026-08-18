Las entradas para K-Pop Fever ya están a la venta para el espectáculo en directo de gira que lleva los mayores éxitos del K-pop a escenarios de todo el mundo, con fechas de 2026 confirmadas en Abu Dabi, Tallin, Berna y Lugano. Llegada directamente desde Londres con un elenco de 12 cantantes y bailarines, la producción interpreta himnos de BTS, BLACKPINK, TWICE, Stray Kids y ATEEZ, además de canciones del fenómeno global K-pop Demon Hunters.

La demanda es enorme: dos shows ya han colgado el cartel de sold out, y la mayoría de las fechas restantes solo tienen entre un 1 y un 3 por ciento de entradas disponibles. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir ya tus entradas para K-Pop Fever, empezando por las localidades más baratas.

¿Cuándo es K-Pop Fever?

K-Pop Fever tiene seis fechas confirmadas entre agosto y noviembre de 2026, con paradas en Emiratos Árabes Unidos, Estonia y Suiza. Dos shows ya están agotados, así que date prisa con el resto.

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Miércoles, 26 de agosto de 2026, hora por confirmar K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas Sábado, 12 de septiembre de 2026, 18:00 K-Pop Fever Kongresshaus, Biel/Bienne, Suiza Entradas Domingo, 13 de septiembre de 2026, 14:00 K-Pop Fever Alexela Concert Hall, Tallin, Estonia Entradas Sábado, 26 de septiembre de 2026, 14:00 K-Pop Fever Etihad Arena, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas Domingo, 25 de octubre de 2026, 19:30 K-Pop Fever Theatersaal National, Berna, Suiza Entradas Domingo, 1 de noviembre de 2026, 18:00 K-Pop Fever Palazzo dei Congressi, Lugano, Suiza Entradas

Un apunte importante para los fans suizos: el show de Biel/Bienne fue reprogramado dos veces antes de quedar fijado para el 12 de septiembre, y todas las entradas compradas previamente siguen siendo válidas. Y después de que se agotara la primera fecha de Abu Dabi, se añadió un segundo show en el Etihad Arena para el 26 de septiembre, que ahora también está a punto de agotarse.

¿Dónde comprar entradas para K-Pop Fever?

El mejor lugar para comprar entradas online para K-Pop Fever es StubHub, donde aparecen las seis próximas fechas en un mismo sitio y cada compra está protegida por la garantía FanProtect, lo que significa que tus entradas están cubiertas al 100 por cien. Con la mayoría de los shows reducidos ya a su último 1 a 3 por ciento de entradas, StubHub también es el lugar donde aparecen las localidades restantes y de reventa cuando los fans las liberan, así que merece la pena activar una alerta incluso para las fechas agotadas.

Las entradas también se venden a través de promotores locales y taquillas en cada mercado, incluido Piletilevi en Estonia y las taquillas de los recintos en Suiza y Abu Dabi, pero las asignaciones allí se están agotando rápidamente. Para los shows agotados, no compres nunca a vendedores no oficiales en redes sociales; una publicación en un mercado protegido es la única vía segura.

¿Cuánto cuestan las entradas para K-Pop Fever?

Las entradas más baratas para K-Pop Fever partían de unos 26 dólares para el show de Abu Dabi, y como ese tramo de acceso ya está agotado, las localidades Silver desde unos 42 dólares son ahora la opción más barata disponible, lo que sigue haciendo de esta una de las formas más asequibles de vivir un show de K-pop en directo. En las paradas europeas, las entradas a precio oficial se han situado aproximadamente entre 25 y 30 dólares. Con la mayoría de las fechas casi agotadas, los precios de las últimas localidades disponibles están subiendo, así que cuanto antes compres, más barato te saldrá.

Así se desglosan los precios en el show de Abu Dabi, la fecha más grande de la gira:

Bronze: desde unos 26 dólares, el tramo original más barato, ahora agotado

Silver: desde unos 42 dólares, actualmente la opción de asiento más barata disponible

Gold and Diamond: tramos intermedios con vistas más cercanas del escenario

Platinum Floor: hasta unos 121 dólares para la experiencia prémium en pista

European stops: precio oficial de entre unos 25 y 30 dólares según el recinto

Children: los niños menores de dos años entran gratis en el regazo de uno de sus padres, y en algunas paradas se han ofrecido entradas infantiles con descuento

Como regla general, comprar pronto garantiza la mejor selección de asientos al precio más bajo, y StubHub es el lugar para comparar todo lo que queda.

Todo lo que necesitas saber sobre K-Pop Fever

K-Pop Fever es una producción en directo de gira llegada desde Londres que recrea el sonido, la coreografía y el espectáculo de los mayores artistas de K-pop del mundo. Un elenco de 12 vocalistas y bailarines interpreta una setlist sin pausa que abarca BTS, BLACKPINK, TWICE, ROSE, Stray Kids y ATEEZ, junto a favoritas de los fans de KPop Demon Hunters, incluidas canciones de HUNTR/X y los Saja Boys, todo ello respaldado por una gran pantalla LED, un dinámico show de luces y visuales de escenario diseñados para capturar la atmósfera de un concierto de K-pop a gran escala.

El momento no podría ser mejor. El K-pop está en su pico histórico en 2026, con BTS de vuelta en la carretera, TWICE y aespa agotando arenas en distintos continentes, y K-Pop Demon Hunters convirtiendo en fans a una generación completamente nueva. Para muchos de ellos, shows como K-Pop Fever son la forma más accesible y asequible de vivir esa energía en directo, y la velocidad a la que se ha agotado esta gira lo demuestra, con una segunda fecha en Abu Dabi añadida después de que la primera desapareciera.

Espera dos horas de actuaciones de alta energía, un público que se sabe cada palabra y un show diseñado para cantar a pleno pulmón. Los light sticks son opcionales, pero muy recomendables.

Todo lo que necesitas saber sobre los recintos de K-Pop Fever

K-Pop Fever actúa en un recinto diferente en cada ciudad, así que cada parada tiene su propio carácter. Los shows de Abu Dabi se celebran en el Etihad Arena de Yas Island, el mayor recinto cubierto de entretenimiento de los EAU y un habitual escenario de superestrellas globales. El Alexela Concert Hall de Tallin es una moderna sala de conciertos en el corazón de la capital estonia, mientras que las fechas suizas pasan por el Kongresshaus de Biel/Bienne, el Theatersaal National de Berna y el Palazzo dei Congressi de Lugano, todos ellos recintos céntricos y de fácil acceso.

Algunos consejos universales harán que cualquier fecha vaya sobre ruedas. Llega pronto, ya que las producciones en gira suelen empezar a la hora y las puertas a menudo se abren una hora antes del inicio del show, y ten en cuenta que los shows de Tallin y Abu Dabi son sesiones matinales de las 14:00, así que planifica tu día en consecuencia. Consulta la web de tu recinto antes de viajar para revisar las políticas sobre bolsos, aparcamiento y opciones de transporte público, ya que las normas cambian entre ciudades. Por último, tus entradas se entregan en formato digital a través de StubHub, así que asegúrate de que tu teléfono tiene batería y de que la entrada está descargada antes de llegar.

¿Listo para sentir la fiebre? Con dos shows agotados y el resto muy cerca de estarlo, asegura hoy tus entradas para K-Pop Fever en StubHub antes de que desaparezcan las últimas localidades.