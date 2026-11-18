Imagine Dragons llevará sus enérgicos himnos de rock a Abu Dabi para una noche de música en directo. La banda ganadora de un Grammy encabezará el concierto Yasalam After Race, que cerrará la noche del sábado durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula 1.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre el recinto, la distribución de las localidades y cómo conseguir ya tus entradas para no perderte este evento.

¿Cuándo actúa Imagine Dragons?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Sábado 5 de diciembre de 2026, 18:00 Imagine Dragons Etihad Park, isla de Yas, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para Imagine Dragons?

Si quieres asegurarte una localidad, las plataformas oficiales de venta son Ticketmaster AE y la web del circuito de Yas Marina. Son los principales canales para adquirir entradas de acceso general y para la zona Golden Circle del recinto.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en las plataformas oficiales. Se trata de una plataforma secundaria donde los aficionados pueden encontrar localidades disponibles para eventos de gran demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para Imagine Dragons?

Las entradas más baratas para este esperado evento cuestan a partir de 379 AED en proveedores oficiales como Ticketmaster AE y la taquilla del Gran Premio de Abu Dabi. Los precios de las entradas que dan acceso tanto al concierto como a la carrera variarán según la categoría de localidad elegida y la proximidad al escenario.

Si se agotan las entradas generales de los canales oficiales, las plataformas de reventa secundaria como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora.

Todo lo que debes saber sobre Imagine Dragons

La próxima actuación promete ser una gran noche para los aficionados a la música, con los conciertos Yasalam After Race como protagonistas del fin de semana de Fórmula 1. Imagine Dragons es conocida en todo el mundo por sus espectaculares actuaciones en directo y sus grandes himnos, que encajan a la perfección con la energía de un fin de semana de carreras a alta velocidad.

Etihad Park, situado en la isla de Yas, ofrece un escenario al aire libre ideal para este gran espectáculo. Quienes viajen a la isla también podrán disfrutar de la animada zona de ocio de los alrededores antes de que empiece la música. El evento del sábado por la noche será una gran celebración tanto para los aficionados al automovilismo como para los de la música.