Cómo comprar entradas para el Torneo de las Seis Naciones Femenino 2026: equipos, calendario, precios y más

Tras un brillante Torneo de las Seis Naciones masculino, llega el turno de las estrellas del rugby femenino.

Los quince partidos prometen emoción, pero destacan algunos duelos y la final Francia-Inglaterra del 17 de mayo en Burdeos.

Deja que GOAL te muestre toda la información esencial sobre las entradas para el Seis Naciones femenino, incluyendo su precio y dónde puedes comprarlas.

¿Cuándo se celebra el Seis Naciones 2026?

El torneo se disputa del 11 de abril al 17 de mayo de 2026, con 15 partidos en cinco jornadas.

Cada jornada incluye tres partidos y todos los equipos juegan una vez por fin de semana.

Se juega en formato de liga, con todos contra todos. El primer clasificado al final de las cinco jornadas gana el torneo, y quien gane sus cinco partidos logra el Grand Slam.

Consulta el calendario completo del Torneo de las Seis Naciones Femenino 2026.

Fecha Partido (hora local) Lugar Entradas Sábado 18 de abril Escocia vs. Inglaterra (13:30 BST) Murrayfield, Edimburgo Entradas Gales vs Francia (15:35 BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Entradas Irlanda vs. Italia (17:40 BST) Dexcom Stadium (Galway) Entradas Sábado 25 de abril Inglaterra vs Gales (14:15 BST) Ashton Gate (Bristol) Entradas Italia vs. Escocia (17:30 CET) Estadio Sergio Lanfranchi (Parma) Entradas Francia vs Irlanda (21:10 CET) Estadio Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand) Entradas Sábado 9 de mayo Italia vs Inglaterra (15:00 CET) Estadio Sergio Lanfranchi (Parma) Entradas Escocia vs Francia (16:15 BST) Hive Stadium (Edimburgo) Entradas Irlanda vs. Gales (18:30 BST) Estadio Affidea (Belfast) Entradas Domingo 17 de mayo Gales vs Italia (12:15 h BST) Cardiff Arms Park (Cardiff) Entradas Irlanda vs. Escocia (14:30 BST) Aviva Stadium (Dublín) Entradas Francia vs. Inglaterra (17:45 CET) Matmut Atlantique (Burdeos) Entradas

Cómo comprar entradas para el Seis Naciones Femenino 2026

Cada selección vende las entradas para sus partidos en casa a través de la web de su federación.

Ten en cuenta que el aforo es limitado, sobre todo en partidos como Francia-Inglaterra, y la demanda suele superar la oferta.

Primero se habilitan ventanas de compra prioritaria para los socios de cada federación, y después salen a venta general las localidades restantes.

También puedes recurrir al mercado secundario, como Ticombo, si prefieres otros canales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Seis Naciones Femenino 2026?

El precio varía según estadio, equipos y ubicación del asiento.

De media, las entradas estándar para adultos cuestan entre 10 y 30 libras, aunque los choques más demandados pueden superar ese rango.

Para la edición de 2026, los precios oficiales de las entradas para los partidos en casa son:

Inglaterra: desde 20 £

desde 20 £ Francia: desde 30 €

desde 30 € Irlanda: desde 11 €

desde 11 € Italia: desde 30 €

desde 30 € Escocia: desde 11 £

desde 11 £ Gales: desde 7,50 £

Consulta los portales oficiales de los equipos y sitios de reventa como Ticombo para conocer la disponibilidad actual.

¿Hay paquetes de hospitalidad disponibles para el Seis Naciones Femenino 2026?

Puedes comprar entradas con servicios de hospitalidad para disfrutar de los partidos en un entorno de lujo y comodidad.

Hay opciones para todos los gustos: desde comida informal hasta alta cocina y palcos privados, disponibles para cada partido en las webs oficiales de los equipos.

Los precios van de 100 a más de 300 libras por persona, según el estadio y el servicio elegido.

¿Qué esperar del torneo de 2026?

Inglaterra ha dominado el torneo con siete títulos consecutivos y 16 desde 2002.

Hay que retroceder hasta 2018 para encontrar su última derrota: Francia las venció 18-17 en Grenoble.

Francia e Inglaterra se verán las caras en Burdeos el 17 de mayo. En la final del año pasado, solo un punto separó a las rivales: Inglaterra ganó 43-42 en Twickenham y recuperó el título del Seis Naciones Femenino.

En la parte baja de la tabla, Gales volvió a quedarse con la cuchara de madera tras cinco derrotas. Buscará romper esa racha en 2026; ningún equipo ha cerrado último tres años seguidos desde que Escocia lo hiciera entre 2011 y 2016.

¿Cuáles son las sedes del Seis Naciones Femenino 2026?

Los 15 partidos del torneo se jugarán en 13 estadios distintos.

Se combinan recintos tradicionales y grandes estadios nacionales para responder al creciente interés por el rugby femenino. Murrayfield y el Aviva Stadium estrenarán la competición este año.

Esta es la lista completa de sedes:

Inglaterra

Allianz Stadium (Londres): 82 000 espectadores.

82 000 espectadores. Ashton Gate Stadium (Bristol): Aforo: 26 462

Francia

Stade des Alpes (Grenoble): Aforo: 20 068

Aforo: 20 068 Estadio Marcel-Michelin (Clermont-Ferrand): 19 357

19 357 Matmut Atlantique (Burdeos): 42 115

Irlanda

Dexcom Stadium (Galway): 12 500

12 500 Affidea Stadium (Belfast): 19 196

19 196 Estadio Aviva (Dublín): 51 711

Italia

Estadio Sergio Lanfranchi (Parma): 5.000

Escocia

Estadio Murrayfield (Edimburgo): Aforo: 67 144

Aforo: 67 144 Estadio Hive (Edimburgo): 7 800 espectadores.

Gales