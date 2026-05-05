Cómo comprar entradas para el Shabab Al Ahli - Al-Nasr: fechas del derbi de Dubái, precio de las entradas para la Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos y más

La Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos se calienta de cara al derbi de Dubái, uno de los partidos más esperados de Oriente Medio. El Shabab Al Ahli Dubai Club y el Al-Nasr SC se medirán en la jornada 24.

En la jornada 24, con la temporada 2025-26 llegando a su recta final, se espera un lleno en el Rashid Stadium, fútbol de alto voltaje y el ambiente único de Dubái.

Las entradas se agotan rápido, así que consigue la tuya ya a través de GOAL y no te pierdas este duelo imperdible.

¿Cuándo se juega el partido entre el Shabab Al Ahli Dubai Club y el Al-Nasr SC?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Miércoles 6 de mayo de 2026, 20:45 GST Shabab Al Ahli Dubai Club vs. Al-Nasr SC Estadio Rashid, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para el partido entre el Shabab Al Ahli Dubai Club y el Al-Nasr SC?

Las entradas oficiales se venden a través de los socios oficiales de venta de la liga y de las plataformas digitales de ambos clubes.

Sin embargo, en un partido tan demandado como el derbi de Dubái, las entradas oficiales suelen agotarse a las pocas horas de salir a la venta para el público general.

Si buscas una entrada garantizada cuando los canales oficiales se agoten, las plataformas de reventa como Ticombo pueden ser una opción.

También puede haber algunas entradas en las taquillas del estadio el día del partido, pero es poco recomendable: el riesgo de agotamiento es alto y nadie quiere viajar hasta Al Nahda para encontrarse las puertas cerradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Shabab Al Ahli Dubai Club y Al-Nasr SC?

La Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos es una de las primeras divisiones más asequibles del mundo.

Categoría 3 (Entrada general): las más económicas, entre 30 y 50 AED, ideales para vivir el ambiente sin gastar de más.

las más económicas, entre 30 y 50 AED, ideales para vivir el ambiente sin gastar de más. Categoría 2 / Asientos preferentes: entre 75 y 150 AED, con vista más céntrica en gradas laterales.

entre 75 y 150 AED, con vista más céntrica en gradas laterales. Categoría 1 / VIP: Entre 250 y 500 AED, con asientos premium y acceso a salones exclusivos.

Entre 250 y 500 AED, con asientos premium y acceso a salones exclusivos. Para mayor comodidad existen suites y palcos con catering, climatización y vistas privilegiadas, desde 1000 AED.

Recuerda que en reventas como Ticombo los precios fluctúan según la demanda: si está en juego el título, subirán conforme se acerque el partido.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Rashid

Ubicado en Al Nahda 1, es la casa del Shabab Al Ahli Dubai Club.

Con capacidad para unos 12 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo e intenso en los derbis.

Cuenta con salas de oración, puestos de comida y bebida, y un amplio aparcamiento.

Debido a su ubicación detrás de Al Mulla Plaza, el tráfico puede ser intenso los días de partido, por lo que se recomienda llegar entre 60 y 90 minutos antes para pasar los controles de seguridad y encontrar los asientos.

También se puede llegar en el metro de Dubái (línea verde); la estación más cercana es Stadium Station, a pocos minutos en taxi o a pie.

Quienes asistan por primera vez deben recordar que la Liga Profesional de los Emiratos Árabes Unidos sigue la normativa internacional estándar para estadios. Se prohíben las botellas de cristal, las bengalas y las pancartas grandes no autorizadas.