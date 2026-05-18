Cómo comprar entradas para el PFL MENA 9 «Pride of Arabia» en Dubái: fecha, precios, recinto y más

La Professional Fighters League (PFL) está revolucionando los deportes de combate en Oriente Medio, y PFL MENA 9: Pride of Arabia es el evento más destacado de la temporada. Este encuentro de alta intensidad pone a Dubái en el centro de las MMA regionales. Con su expansión global, la liga MENA se ha convertido en una potencia y ofrece a los peleadores locales una vía meritocrática para brillar en la SmartCage y escribir su nombre en la historia.

Consigue tus entradas cuanto antes: se agotan rápido. GOAL te guía para que no te pierdas nada: dónde comprar tickets oficiales y cómo disfrutar al máximo desde las gradas.

¿Cuándo es el PFL MENA 9 Pride of Arabia?

Se celebrará en un horario estelar en Dubái, con combates preliminares y una cartelera principal de alto nivel. Llega temprano para disfrutar del ambiente y ver a las promesas antes de que las estrellas suban a la jaula.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 24 de mayo de 2026, 17:00 h (hora local) PFL MENA 9: Orgullo de Arabia Coca-Cola Arena, Dubái Entradas

Qué esperar del PFL MENA 9 Pride of Arabia en Dubái

Los asistentes disfrutarán de una muestra de producción moderna de MMA y de la emoción de la rivalidad regional. El formato PFL hace que cada segundo cuente, lo que genera finales intensos y gran estrategia. La velada ofrecerá combates de todos los estilos: desde los intercambios ultrarrápidos del peso mosca hasta el poder de los pesos wélter y ligeros.

El plato fuerte de la noche llega con la realeza regional: el emiratí Mohammad Yahya. El techo del Coca-Cola Arena temblará cuando este pionero de las MMA emiratíes, primer luchador de los EAU en competir al más alto nivel mundial, pise la jaula. Su experiencia, su precisión en el golpeo y su calma de veterano hacen que cada combate suyo sea imperdible.

Tampoco pierdas de vista a Zaman Al Hammadi, joven promesa conocida por su ritmo implacable y su espíritu de lucha. Tener a ambos en la misma cartelera demuestra la profundidad del talento regional. Desde las entradas al ring hasta las entrevistas posteriores, será una noche de orgullo nacional y deporte de élite.

¿Dónde comprar entradas para el PFL MENA 9 Pride of Arabia?

La única forma de asegurarte entradas válidas y al precio oficial es comprarlas a través del socio oficial, Platinumlist Dubai. Al hacerlo, recibirás tu entrada digital en tu cuenta y accederás sin problemas la noche del combate.

La demanda de entradas para PFL MENA 9 es muy alta gracias a la participación de estrellas locales, así que reserva tu sitio en el estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el PFL MENA 9 Pride of Arabia?

Hay opciones para todos los presupuestos, con precios que van desde los más económicos hasta las localidades premium.

Bronce / Entrada general: desde 95 AED. Ideal para aficionados a los deportes de combate, pues permite ver combates de MMA de élite por menos de 100 AED.

desde 95 AED. Ideal para aficionados a los deportes de combate, pues permite ver combates de MMA de élite por menos de 100 AED. Plata: de 150 a 250 AED. Vista privilegiada de la SmartCage desde las primeras filas.

de 150 a 250 AED. Vista privilegiada de la SmartCage desde las primeras filas. Oro: 350–500 AED. Te acercan a la acción para escuchar las instrucciones de los entrenadores y el impacto de los golpes.

350–500 AED. Te acercan a la acción para escuchar las instrucciones de los entrenadores y el impacto de los golpes. Platino / VIP: De 800 a más de 1.500 AED. Visión privilegiada y acceso a salones exclusivos.

La entrada Bronce de 95 AED es la más demandada: permite a familias y grupos disfrutar de las MMA en directo sin gastar de más. Por la popularidad de los luchadores, estas localidades suelen agotarse primero.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el PFL MENA 9 Pride of Arabia?

La venta de entradas para el Coca-Cola Arena se realiza exclusivamente a través de Platinumlist, la principal plataforma digital de la región. Para comprarlas, visita la página del evento PFL MENA 9 y selecciona tu asiento en el plano interactivo. Explora todas las categorías, desde las más económicas hasta las salas VIP, y elige el asiento que mejor se adapte a tus necesidades. Una vez seleccionado, la plataforma te guiará por un proceso de pago seguro con múltiples opciones internacionales y locales.

Una vez completada la transacción, tus entradas se guardarán en tu cuenta de Platinumlist y te las enviaremos por correo electrónico. No tienes que recogerlas ni esperar a un mensajero: muestra el código de barras digital en tu móvil en la entrada.

Todo lo que necesitas saber sobre el Coca-Cola Arena

El Coca-Cola Arena, joya del entretenimiento de Dubái, está en City Walk. Es un recinto cerrado y climatizado, ideal para las MMA. Con capacidad para 17 000 personas, ofrece un ambiente íntimo que potencia el ruido del público, clave cuando héroes locales como Mohammad Yahya entren en la jaula.

Sus sistemas de iluminación y sonido de última generación permiten a la PFL crear una atmósfera electrizante. En los puestos del vestíbulo encontrarás desde aperitivos hasta comidas completas, y las suites y salones VIP elevan la experiencia a otro nivel de lujo.

Llegar al Coca-Cola Arena es muy fácil: está junto a la estación de metro Burj Khalifa/Dubai Mall. Si vas en coche, City Walk cuenta con muchas plazas de aparcamiento, pero es mejor llegar con antelación, pues la zona se llena en noches de evento. Gracias a su céntrica ubicación y a sus instalaciones de primer nivel, no hay mejor lugar en el mundo para disfrutar del «Pride of Arabia».