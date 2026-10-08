¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
patriots vs lions ticketsGetty Images
Patriots vs Lions NFL Tickets
Traducido por

Cómo comprar entradas para el Patriots vs Lions de la NFL: fechas, precio de las entradas y más

SHOPPING

Así es exactamente como puedes conseguir entradas para Patriots vs Lions

La NFL International Series regresa a Alemania con los New England Patriots cruzando el Atlántico para enfrentarse a los Detroit Lions en el legendario Allianz Arena de Múnich. El fútbol americano ha explotado en popularidad en toda Europa, lo que convierte este duelo en una de las citas internacionales más esperadas del calendario deportivo.

GOAL ha recopilado todos los detalles esenciales sobre cómo conseguir entradas, la estructura oficial de precios, el calendario del partido y dónde asegurar tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es el Patriots vs Lions?

Los detalles del partido de la NFL en Múnich son los siguientes:

Fecha y hora

Partido

Lugar

Entradas

dom., 15 de noviembre de 2026 a las 15:30 CET

New England Patriots vs Detroit Lions

Allianz Arena, Múnich, Alemania

Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Patriots vs Lions?

Las entradas oficiales para el partido de la NFL en Múnich se distribuyen directamente a través de Ticketmaster Alemania como proveedor principal de entradas. Debido al enorme interés en Europa y Norteamérica, las asignaciones primarias se agotan rápidamente durante la venta general inicial.

Si las asignaciones oficiales generales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Patriots vs Lions?

Los precios oficiales de las entradas a través de los canales principales comienzan en 180,60 € para los asientos de Categoría 5 y suben hasta 413,75 € para las vistas preferentes de Categoría 1.

Si las asignaciones oficiales generales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con entradas básicas a partir de unos 272 USD.

Todo lo que necesitas saber sobre el Patriots vs Lions

El duelo de la Semana 10 entre los New England Patriots y los Detroit Lions en el Allianz Arena de Múnich será el tercer partido de temporada regular de la NFL en Múnich y el sexto en total celebrado en Alemania. Las puertas del estadio suelen abrir entre dos y tres horas antes del saque inicial local programado para las 15:30 CET para dar cabida a los actos previos al partido, y toda la gestión de las entradas se realiza digitalmente a través de la plataforma del socio oficial de ticketing, con acceso y transferencia fluidos una vez que se habilita la entrega móvil.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google