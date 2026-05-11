Cómo comprar entradas para el partido Suiza-Canadá: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el BC Place y mucho más

Suiza vuelve a la costa del Pacífico para enfrentarse a Canadá en un partido clave de la fase de grupos B del Mundial 2026.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Suiza vs Canadá en la Copa del Mundo de 2026?

Consulta el calendario de Suiza en la Copa del Mundo 2026.

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Qatar vs. Suiza Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 18 de junio de 2026 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Estadio SoFi, Inglewood Entradas 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver Entradas

Calendario de Canadá para la Copa del Mundo 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 12 de junio de 2026 Canadá vs. Bosnia y Herzegovina BMO Field, Toronto Entradas 19 de junio de 2026 Canadá vs. Catar BC Place, Vancouver Entradas 24 de junio de 2026 Suiza vs. Canadá BC Place, Vancouver Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Suiza y Canadá?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. La altísima demanda ha dejado muy pocas entradas disponibles en estas primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará activa hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Suiza-Canadá?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Suiza-Canadá en Vancouver, las entradas de categoría básica son la mejor opción para quienes tienen presupuesto limitado. Al tratarse de un partido clave de la fase de grupos en el que participa la nación coanfitriona, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos oscilan entre 450 y 600 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (gama alta): 450 $ – 850 $

Categoría 2 (nivel medio): 900–1500 $

Categoría 1 (Nivel inferior/Lateral): 1.800 $–3.800 $

Hospitalidad/VIP: 4.500 $ o más

Los precios pueden variar según la demanda. Vancouver es un destino internacional y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para presupuestos limitados, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar del partido en el BC Place.

Todo lo que necesitas saber sobre el BC Place

El recinto de Vancouver, designado oficialmente como BC Place para el torneo, es el principal escenario deportivo del oeste de Canadá.

Ubicado en el centro de Vancouver, Columbia Británica, el estadio es famoso por su pantalla de vídeo 4K suspendida, la segunda más grande de Norteamérica, que ofrece a todos los asistentes una visión clara de las repeticiones y la acción en directo.

Para la Copa del Mundo de 2026 tendrá una capacidad aproximada de 54 000 espectadores.