Sudáfrica cerrará su participación en el Grupo A del Mundial 2026 enfrentando a Corea del Sur el 24 de junio.

GOAL te dice dónde comprarlas, sus precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur en el Mundial de 2026?

Calendario de Sudáfrica en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 11 de junio de 2026 México vs. Sudáfrica Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 18 de junio de 2026 República Checa vs. Sudáfrica Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas 24 de junio de 2026 Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Monterrey Entradas

Calendario de Corea del Sur en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 11 de junio de 2026 Corea del Sur vs. República Checa Estadio Akron, Zapopan Entradas 18 de junio de 2026 México vs. Corea del Sur Estadio Akron, Zapopan Entradas 24 de junio de 2026 Sudáfrica vs. Corea del Sur Estadio BBVA, Monterrey Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur?

Ya terminaron los sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, suelen ser útiles para partidos de alta demanda, pero los precios pueden superar el valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

Clasificación del Grupo A de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Sudáfrica y Corea del Sur?

Su precio varía según la categoría del asiento y la cercanía de la fecha del partido.

Para el partido Sudáfrica-Corea del Sur en Monterrey, las entradas más baratas, de unos 400 a 550 dólares, resultan atractivas para los aficionados con presupuesto limitado. Se espera una alta demanda, pues la selección anfitriona jugará su último y decisivo encuentro de la fase de grupos.

Ahora mismo, los boletos más económicos cuestan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (gradas superiores): entre 400 y 750 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 800–1 300 USD

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1.500 - 3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 dólares o más

Los precios pueden variar según la demanda. Monterrey es un destino internacional y sede del equipo anfitrión, por lo que se prevé una alta demanda local. Para quienes busquen ahorrar, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3.

Historial de enfrentamientos entre Sudáfrica y Corea del Sur

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio BBVA

El Estadio BBVA, en Guadalupe (zona metropolitana de Monterrey), México, conocido como «El Gigante de Acero», es uno de los escenarios más modernos y bonitos de América Latina.

Su fachada metálica rinde homenaje a la historia industrial de la ciudad, y sus gradas acercan mucho a los aficionados al campo.

Para el Mundial tendrá capacidad para unos 53 500 aficionados y albergará cuatro partidos.