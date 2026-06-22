Portugal jugará ante Uzbekistán en Houston (Texas) el 23 de junio, dentro del Grupo K del Mundial 2026.

GOAL te dice dónde comprarlas, sus precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Portugal-Uzbekistán en el Mundial de 2026?

Calendario de Portugal en el Mundial 2026

Fecha Partido Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Portugal vs. República Democrática del Congo Estadio NRG, Houston Entradas 23 de junio de 2026 Portugal contra Uzbekistán Estadio NRG, Houston Entradas 27 de junio de 2026 Colombia vs. Portugal Estadio Hard Rock, Miami Entradas

Calendario de Uzbekistán para el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 17 de junio de 2026 Uzbekistán vs. Colombia Estadio Azteca, Ciudad de México Entradas 23 de junio de 2026 Portugal contra Uzbekistán NRG Stadium, Houston Entradas 27 de junio de 2026 República Democrática del Congo vs Uzbekistán Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Portugal - Uzbekistán?

Ya terminaron los sorteos principales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-Uzbekistán?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el encuentro Portugal-Uzbekistán en Houston, las entradas más baratas rondan los 400-550 dólares y resultan ideales para quienes tienen presupuesto limitado. Al tratarse del último y decisivo partido de la fase de grupos para la selección anfitriona, se prevé una demanda muy alta.

Ahora mismo, los boletos más económicos rondan entre 400 y 550 dólares en las gradas superiores.

Desglose:

Categoría 3 (nivel superior): 400 $ - 750 $

Categoría 2 (nivel medio): 800–1300 dólares

Categoría 1 (nivel inferior/lateral): 1.500–3.500 dólares

Hospitalidad/VIP: 4.000 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Houston es un destino internacional clave y sede del equipo anfitrión, por lo que se espera una alta demanda local. Para los aficionados con presupuesto limitado, lo mejor es comprar cuanto antes las entradas de Categoría 3 y disfrutar de este partido de alto nivel.

Historial de enfrentamientos entre Portugal y Uzbekistán

POR Último partidos UZB 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Portugal 5 - 2 Uzbekistán 5 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Todo lo que necesitas saber sobre el Houston Stadium

El NRG Stadium de Houston, Texas, es una de las sedes clave de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Durante el torneo se llamará «Houston Stadium» y albergará siete partidos, incluidos dos de eliminatoria. Tiene capacidad para unos 72 000 aficionados.

Aunque suele usar césped artificial para los partidos de la NFL, se está adaptando a césped natural, como exige la FIFA.

Su techo retráctil regula la temperatura en el húmedo verano de Houston.