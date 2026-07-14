Cómo comprar entradas para el partido por la medalla de bronce del Mundial: Francia vs. Inglaterra o Argentina, venta de última hora e información sobre el Hard Rock Stadium

Este fin de semana culmina el Mundial 2026. Antes de la final del domingo 19 de julio en Nueva Jersey, el sábado 18 se jugará el partido por el tercer puesto en Miami.

Tras caer ante España en la semifinal del martes, Francia, doble campeona del mundo, se medirá a Inglaterra o Argentina por el bronce.

Al ser un duelo sin tanta presión táctica, se espera un partido abierto y entretenido, con dos de las mejores selecciones buscando cerrar el torneo a lo grande.

¿Cuándo se disputará el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026?

¿Cómo conseguir entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

sigue abierto, permitiendo comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas en mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Los precios nominales para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami oscilan entre 165 y 1.125 dólares, según la categoría de asiento.

La FIFA estableció los siguientes niveles de precio:

Categoría 1: 800–1.125 dólares (grada inferior)

800–1.125 dólares (grada inferior) Categoría 2: 600–875 dólares (gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1)

600–875 dólares (gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1) Categoría 3: 165–455 $ (grada superior, fuera de las categorías 1 y 2)

165–455 $ (grada superior, fuera de las categorías 1 y 2) Nivel de aficionados: 60 dólares (reservado a aficionados fieles a través de las federaciones nacionales).

Consulta los portales oficiales de la FIFA y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad.

¿Dónde se disputará el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026?

El Hard Rock Stadium, en Miami Gardens (Florida), acoge el partido por el tercer puesto. Este recinto multifuncional es la casa de los Miami Dolphins de la NFL desde 1987 y de los Miami Hurricanes universitarios desde 2008.

Además, ha albergado seis Super Bowls, dos Series Mundiales de la MLB, WrestleMania XXVIII, el Miami Open de tenis y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Tras organizar la final de la Copa América 2024, el recinto ya demostró su capacidad para grandes eventos futbolísticos. Hace dos años, Argentina —con Lionel Messi, del Inter de Miami— alzó el trofeo tras ganar 1-0 a Colombia en la prórroga.

Es uno de los 16 estadios de la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica y, aunque tiene uno de los aforos más pequeños (65 000), albergará siete partidos, incluido el duelo por el tercer puesto.

¿Cuáles han sido los resultados recientes del partido por el tercer puesto del Mundial?