Cómo comprar entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial: TBC vs TBC, información sobre el Hard Rock Stadium y más

El Mundial 2026 llegará a su clímax a mediados de julio. Antes de la final del domingo 19 en Nueva Jersey, el sábado 18 se jugará el partido por el tercer puesto en Miami.

Desde 1954 se juega este encuentro, que suele ofrecer varios goles: siempre ha habido al menos dos en las últimas 30 ediciones. Será un partido imperdible, sin importar qué selecciones disputen el bronce.

Deja que GOAL te muestre toda la información más reciente sobre las entradas para el partido por el tercer puesto o la medalla de bronce del Mundial de 2026, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo se disputará el partido por el tercer puesto del Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora de inicio) Lugar Entradas Sábado 18 de julio Copa del Mundo – Partido por el tercer puesto (17:00 h, hora del Este) Hard Rock Stadium (Miami) Entradas

¿Cómo conseguir entradas para el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa, el sorteo anticipado y el sorteo aleatorio posterior.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora , donde las entradas se venden por estricto orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

, donde las entradas se venden por estricto orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial?

Los precios nominales de las entradas para el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 en Miami oscilaron entre 165 y 1125 dólares, según la categoría del asiento.

La FIFA estableció los siguientes niveles:

Categoría 1: 800-1125 dólares (tribuna inferior)

800-1125 dólares (tribuna inferior) Categoría 2: 600-875 dólares (gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1)

600-875 dólares (gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1) Categoría 3: 165-455 dólares (grada superior, fuera de las categorías 1 y 2)

165-455 dólares (grada superior, fuera de las categorías 1 y 2) Nivel de aficionados: 60 $ (exclusivo para seguidores fieles de las federaciones nacionales).

Para más detalles, consulta los portales oficiales de la FIFA o los sitios de reventa como StubHub.

¿Dónde se disputará el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo de 2026?

El Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida, es un recinto multifuncional. Desde 1987 alberga a los Miami Dolphins de la NFL y, desde 2008, a los Miami Hurricanes de la NCAA.

El recinto ha acogido seis Super Bowls, dos Series Mundiales de la MLB, WrestleMania XXVIII, el Miami Open y el Gran Premio de Fórmula 1 de Miami.

Tras organizar la final de la Copa América 2024, el estadio ya demostró su experiencia en grandes eventos futbolísticos. Hace dos años, con Lionel Messi en sus filas, Argentina venció 1-0 a Colombia en la prórroga y celebró el título ante un público entusiasta.

El Hard Rock Stadium es uno de los 16 estadios que acogerán la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Norteamérica. Con un aforo de 65 000 espectadores, el segundo más bajo de los 11 estadios estadounidenses, el recinto de Miami albergará siete partidos, incluido el encuentro por el tercer puesto.

¿Qué resultados ha habido recientemente en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo?